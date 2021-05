Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai–német fejlesztésű oltóanyag a dél-afrikai és a brit koronavírus-változat ellen is hatékony a legfrissebb kutatások szerint.","shortLead":"Az amerikai–német fejlesztésű oltóanyag a dél-afrikai és a brit koronavírus-változat ellen is hatékony a legfrissebb...","id":"20210506_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e470bd34-9b5d-4e2a-ade2-69005e987f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mutacio","timestamp":"2021. május. 06. 09:47","title":"Újabb vizsgálatok szerint a Pfizer vakcinája a mutációk ellen is jól működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d070daf-ba15-4de8-bab4-697a64f964ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alapítványokban való részvételről és horvátországi büntetőügyéről is beszélt a Telexnek a Mol elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"Az alapítványokban való részvételről és horvátországi büntetőügyéről is beszélt a Telexnek a Mol elnök-vezérigazgatója.","id":"20210506_Hernadi_Zsolt_Vizsgalja_a_Mol_a_ferihegyi_repter_megvasarlasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d070daf-ba15-4de8-bab4-697a64f964ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcede43-4f0d-4d19-9e2d-23256b43605c","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_Hernadi_Zsolt_Vizsgalja_a_Mol_a_ferihegyi_repter_megvasarlasat","timestamp":"2021. május. 06. 11:29","title":"Hernádi Zsolt: Vizsgálja a Mol a ferihegyi reptér megvásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sokak szemét szúró károkozói pótdíj több nagy biztosítónál is megmaradt, annak ellenére, hogy az MNB is kifogásolta. ","shortLead":"A sokak szemét szúró károkozói pótdíj több nagy biztosítónál is megmaradt, annak ellenére, hogy az MNB is kifogásolta. ","id":"20210505_Maradnak_a_karokozoi_potdijak_a_kotelezonel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32691bc-37a2-42e7-b550-2f457c762ea7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Maradnak_a_karokozoi_potdijak_a_kotelezonel","timestamp":"2021. május. 05. 14:06","title":"Maradnak a károkozói pótdíjak a kötelezőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d599c330-83ea-43aa-b0b0-b61b8dfa7dc6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Örkény István szövegeiből Bereményi Gézával közösen készített összeállítást, az Azt meséld el, Pista! című darabot május 12-én 700. alkalommal játssza az Örkény Színház igazgatója.","shortLead":"Az Örkény István szövegeiből Bereményi Gézával közösen készített összeállítást, az Azt meséld el, Pista! című darabot...","id":"202118_szinhaz__700_eloadas_azt_meseld_el_pista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d599c330-83ea-43aa-b0b0-b61b8dfa7dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2ca72b-a7af-4498-8b89-da95e94c53eb","keywords":null,"link":"/360/202118_szinhaz__700_eloadas_azt_meseld_el_pista","timestamp":"2021. május. 06. 16:00","title":"A járvány kevés, hogy megakadályozza Mácsai Pált egy csodálatos rekord felállításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aac378-302b-41d4-91c4-cae3cfd5cd78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet értelmében helyreigazítást kell közölnie az oldalnak.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet értelmében helyreigazítást kell közölnie az oldalnak.","id":"20210505_kreko_peter_nyilatkozat_politico_origo_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56aac378-302b-41d4-91c4-cae3cfd5cd78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe657648-cd90-4fb7-8506-d91f8966624a","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kreko_peter_nyilatkozat_politico_origo_birosag","timestamp":"2021. május. 05. 18:27","title":"Pert nyert Krekó Péter az Origóval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszakban rendkívül sok elemzés készült arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet hozzájutni különböző állami támogatású hitelekhez. Nem ritkák azonban az olyan élethelyzetek, amikor bár külső forrásra van szükség, de az adott célra állami támogatás nem érhető el, vagy egyszerűen az igénylő nem felel meg a feltételeknek.","shortLead":"Az elmúlt időszakban rendkívül sok elemzés készült arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet hozzájutni...","id":"20210505_hiteligenyles_thm_bank360_majus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046f0c79-f414-410f-b16c-b29d21dada88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_hiteligenyles_thm_bank360_majus","timestamp":"2021. május. 05. 16:31","title":"Ennyibe kerül, ha most akar hitelt felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3338d01a-d862-4a98-ab52-5783039c1d27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biokémikust körbevezették a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikáján.","shortLead":"A biokémikust körbevezették a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikáján.","id":"20210505_kariko_katalin_merkely_bela","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3338d01a-d862-4a98-ab52-5783039c1d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891436a0-b529-4168-b258-e42b4a3b4bf6","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kariko_katalin_merkely_bela","timestamp":"2021. május. 05. 15:32","title":"Karikó Katalin beugrott Merkely Bélához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c371fbc4-2665-495f-ac3f-00d3d2af8ae0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Válaszcsapás a cseheknek, hogy kiálltak az emberi jogokért. ","shortLead":"Válaszcsapás a cseheknek, hogy kiálltak az emberi jogokért. ","id":"20210507_Szokatlan_ok_miatt_betiltottak_a_Skodak_forgalmazasat_Feheroroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c371fbc4-2665-495f-ac3f-00d3d2af8ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d386ca4-54ab-4ab8-833b-792240fe25c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Szokatlan_ok_miatt_betiltottak_a_Skodak_forgalmazasat_Feheroroszorszagban","timestamp":"2021. május. 07. 08:11","title":"Politikai okokból tiltották be a Skodák forgalmazását Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]