[{"available":true,"c_guid":"9e3ff54a-274e-47ed-bf31-6881f6c696c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210520_Marabu_Feknyuz_Orban_gyanuja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e3ff54a-274e-47ed-bf31-6881f6c696c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fceb5543-e353-461b-9bc9-ab38ea007e06","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Marabu_Feknyuz_Orban_gyanuja","timestamp":"2021. május. 20. 12:30","title":"Marabu Féknyúz: Orbán gyanúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c944e29b-61f3-47c7-a39b-64cd7b571f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi a rendőrség szerint állig fel van fegyverkezve, rakétavető is van nála.","shortLead":"A férfi a rendőrség szerint állig fel van fegyverkezve, rakétavető is van nála.","id":"20210519_belga_katona_hajtovadaszat_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c944e29b-61f3-47c7-a39b-64cd7b571f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b8d3c0-bb31-43b9-8d8e-0c0d3e628cb3","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_belga_katona_hajtovadaszat_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 19. 13:21","title":"Hajtóvadászat indult egy katona ellen, aki megfenyegette a legismertebb belga virológust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A testület kimondta: a szerződés nem zárhatja ki, hogy a tulajdonos maga értékesítse az ingatlanát.","shortLead":"A testület kimondta: a szerződés nem zárhatja ki, hogy a tulajdonos maga értékesítse az ingatlanát.","id":"20210519_Tisztessegtelen_birosag_orszagos_ingatlankozvetito_szerzodesi_feltetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5868924a-9fda-4fcc-882c-9c1647d006d8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210519_Tisztessegtelen_birosag_orszagos_ingatlankozvetito_szerzodesi_feltetel","timestamp":"2021. május. 19. 16:33","title":"Tisztességtelennek minősítette a bíróság egy országos ingatlanközvetítő szerződési feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svéd Chalmers Műszaki Egyetem kutatói szerint a jövő építőanyagainak lesz egy plusz haszna is.","shortLead":"A svéd Chalmers Műszaki Egyetem kutatói szerint a jövő építőanyagainak lesz egy plusz haszna is.","id":"20210519_cement_akkumulator_energia_tarolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128ca4f8-64f7-4f48-8fa6-f68fd27bcca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_cement_akkumulator_energia_tarolasa","timestamp":"2021. május. 19. 19:03","title":"Cementalapú akkumulátort fejlesztettek svéd kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi az arabul beszélő diákokat először csak szóban, majd fizikailag is inzultálta. ","shortLead":"A két férfi az arabul beszélő diákokat először csak szóban, majd fizikailag is inzultálta. ","id":"20210519_jemeni_diakok_skinhead_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cb76d2-3d85-4448-b6e4-ef3b6e707741","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_jemeni_diakok_skinhead_bantalmazas","timestamp":"2021. május. 19. 11:39","title":"Jogerősen is felfüggesztettet kaptak a jemeni diákokat megtámadó pécsi férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60809f56-ba83-43a1-ac8d-a199c2995c09","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Ellenzéki ernyőszervezet helyett 99 százalékban Karácsony Gergely bázisát szélesítő, az őt támogató értelmiséget felmutató választási kampányeszköz a főpolgármester szervezte 99 Mozgalom, de van egy százalék esély, hogy akár több is legyen.","shortLead":"Ellenzéki ernyőszervezet helyett 99 százalékban Karácsony Gergely bázisát szélesítő, az őt támogató értelmiséget...","id":"20210519_99_szazalek_politika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60809f56-ba83-43a1-ac8d-a199c2995c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2201f5ab-d0b3-436c-844e-39dc10bef3de","keywords":null,"link":"/360/20210519_99_szazalek_politika","timestamp":"2021. május. 19. 11:00","title":"Karácsony kinőtte pártját: mozgalmát már az Orbán elleni meccsre építi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy telefon tartalmára hivatkozva állítja azt egy bulvárlap, hogy az államtitkárnak viszonya van egy ismert műsorvezetővel. Kovács szerint minden állítás hazugság.","shortLead":"Egy telefon tartalmára hivatkozva állítja azt egy bulvárlap, hogy az államtitkárnak viszonya van egy ismert...","id":"20210520_kovacs_zoltan_orosz_barbara_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b433d49-2d78-48d8-bd0d-8758188e3a9d","keywords":null,"link":"/elet/20210520_kovacs_zoltan_orosz_barbara_per","timestamp":"2021. május. 20. 13:17","title":"A TV2 műsorvezetőjével akarják szexbotrányba keverni Kovács Zoltánt, az államtitkár perre megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A hosszú szünet után új filmmel jelentkező rendező azt az illúziót kínálja, mint mindig: az a fa ér az égig, amelyikről elhisszük.","shortLead":"A hosszú szünet után új filmmel jelentkező rendező azt az illúziót kínálja, mint mindig: az a fa ér az égig, amelyikről...","id":"202120__het_kis_veletlen__atizedik_meg_atobbiek__gothar_peter__valami_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c23261c1-bdfc-4e40-9901-c57f73210e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcecf61b-0fe3-497a-a563-221b298316be","keywords":null,"link":"/360/202120__het_kis_veletlen__atizedik_meg_atobbiek__gothar_peter__valami_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 20. 19:00","title":"Az új Gothár Péter-filmnek Esterházy Péterhez és Stephen Hawkinghoz is köze van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]