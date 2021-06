Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e5335fa2-929a-4aca-9f8b-e6ab6b7652c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dorogi férfi egy autót rongált meg, korábbi ügye miatt halmazati büntetést kapott.","shortLead":"A dorogi férfi egy autót rongált meg, korábbi ügye miatt halmazati büntetést kapott.","id":"20210531_16_centis_kes_autogumi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5335fa2-929a-4aca-9f8b-e6ab6b7652c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff39a0c4-6280-4dce-ae52-dd76d3f67896","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_16_centis_kes_autogumi","timestamp":"2021. május. 31. 10:49","title":"16 centis pengéjű késsel szúrta ki egy autó kerekeit, eljárás indult ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0102223e-c5f1-41ad-88ac-9fd0768fb16f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton házasodott össze Boris Johnson brit miniszterelnök és Carrie Symonds, a Konzervatív Párt volt kommunikációs igazgatója. Az egybekelt párról csupán néhány fotó jelent meg a sajtóban. ","shortLead":"Szombaton házasodott össze Boris Johnson brit miniszterelnök és Carrie Symonds, a Konzervatív Párt volt kommunikációs...","id":"20210601_Igy_mutat_egy_boldog_miniszterelnok_a_menyasszonya_oldalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0102223e-c5f1-41ad-88ac-9fd0768fb16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c308a0-ac53-423f-a802-33301b3bb488","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Igy_mutat_egy_boldog_miniszterelnok_a_menyasszonya_oldalan","timestamp":"2021. június. 01. 11:13","title":"Így mutat egy boldog miniszterelnök a menyasszonya oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása miatt azonban a szakma képviselői már a vészharangot kongatják.","shortLead":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása...","id":"202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f0c648-b4dc-4397-8cf6-6beb70d98a8b","keywords":null,"link":"/360/202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","timestamp":"2021. május. 31. 15:00","title":"Világpiaci folyamatok vághatnak alá a hazai építőipar feltámasztásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új magyar tulajdonosa lehet egy cseh repülőgépgyárnak, Kálmán Olgát támogatja a Jobbik, drágul az eper. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Új magyar tulajdonosa lehet egy cseh repülőgépgyárnak, Kálmán Olgát támogatja a Jobbik, drágul az eper. Ez a hvg360...","id":"20210531_Radar360_Tobb_orszagban_is_valtoznak_a_beutazasi_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7876973a-5903-4812-80b7-8992dcaa444c","keywords":null,"link":"/360/20210531_Radar360_Tobb_orszagban_is_valtoznak_a_beutazasi_szabalyok","timestamp":"2021. május. 31. 08:00","title":"Radar360: Több országban is változnak a beutazási szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az edző szerint a klub már nem bízott benne, pedig ez nélkülözhetetlen az együttműködéshez.","shortLead":"Az edző szerint a klub már nem bízott benne, pedig ez nélkülözhetetlen az együttműködéshez.","id":"20210531_zidane_real_madrid_nyilt_level","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82165381-0603-4983-8264-d5e4bcf8d0be","keywords":null,"link":"/sport/20210531_zidane_real_madrid_nyilt_level","timestamp":"2021. május. 31. 10:54","title":"Zidane nyílt levélben magyarázza, miért hagyja ott a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c34d5b-172f-40a5-9772-58bf0e3eb615","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron és Angela Merkel szerint is elfogadhatatlan a szövetségesek közötti kémkedés.","shortLead":"Emmanuel Macron és Angela Merkel szerint is elfogadhatatlan a szövetségesek közötti kémkedés.","id":"20210531_kemkedes_usa_dania_merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c34d5b-172f-40a5-9772-58bf0e3eb615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9caba5c-3f3c-4cf2-9ab3-ef70c8bfada1","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_kemkedes_usa_dania_merkel","timestamp":"2021. május. 31. 20:45","title":"Az Egyesült Államok a dán hírszerzésen keresztül kémkedhetett európai politikusok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632147fb-43a2-4413-8883-05c769b2774a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az agrárminiszter szerint rengeteg kiváló minőségű alapanyaggal rendelkezik Magyarország, így nem szorulunk rá a kukacevésre.","shortLead":"Az agrárminiszter szerint rengeteg kiváló minőségű alapanyaggal rendelkezik Magyarország, így nem szorulunk rá...","id":"20210531_nagy_istvan_kukac_rovar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632147fb-43a2-4413-8883-05c769b2774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ab6a9b-cc2b-4399-89d9-25960cb1c7cf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210531_nagy_istvan_kukac_rovar","timestamp":"2021. május. 31. 14:09","title":"Nagy István szerint a magyarok nem akarnak rovarokat enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","shortLead":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","id":"20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac2312e-3bb4-4e0e-8ae2-5c7d6cd03931","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","timestamp":"2021. június. 01. 05:13","title":"Kamionnal ütközött, kettészakadt egy vonat Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]