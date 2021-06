Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2020 novemberében jegyezték el egymást.","shortLead":"2020 novemberében jegyezték el egymást.","id":"20210602_Matthew_Perry_es_a_menyasszonya_szakitottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d588e152-650a-413d-828a-bf5231a1d370","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Matthew_Perry_es_a_menyasszonya_szakitottak","timestamp":"2021. június. 02. 11:13","title":"Matthew Perry és a menyasszonya szakítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"R. Katalin akár élete végig fegyházba kerülhet. ","shortLead":"R. Katalin akár élete végig fegyházba kerülhet. ","id":"20210603_kes_szereto_no_Godollo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb2fcce-701b-421d-bbdc-7c6d29c9dfaa","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_kes_szereto_no_Godollo","timestamp":"2021. június. 03. 09:59","title":"Hetvenszer vágta a kést volt szeretőjébe egy nő Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","shortLead":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","id":"20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21051b38-9e8d-4c58-afcf-1f3eb13a7de5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","timestamp":"2021. június. 02. 08:51","title":"Júliustól búcsút mondhatunk a műanyag szívószálnak és a fültisztítónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4367df3-3d9e-4a71-ab80-126d82f8b73c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Orbán-kormány kiszervezte a kampányát a valódi politikai térből. A párt hirdetéseinek felületévé vált a kormányzati tájékoztatás, az elfoglalt média, az álcivil szféra és a narancssárgával megjelölt rezsiszámla. A mozikban a rendszerváltás utáni első kurzusfilmmel támad.","shortLead":"Az Orbán-kormány kiszervezte a kampányát a valódi politikai térből. A párt hirdetéseinek felületévé vált a kormányzati...","id":"202122_nem_kiralydrama_hanem_propaganda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4367df3-3d9e-4a71-ab80-126d82f8b73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24497e3b-9aff-4e80-b2ce-9c41598a0d7c","keywords":null,"link":"/360/202122_nem_kiralydrama_hanem_propaganda","timestamp":"2021. június. 03. 11:25","title":"Orbánék gyurcsányozós kurzusfilmjét csak egy angol rendező merte bevállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3516ed36-d786-4d65-8dce-427bc1ab8156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei az okosórái közül a Watch 3-ra és a Watch 3 Próra tette rá elsőként a HarmonyOS-t, ami hozott néhány apróbb változást az előző generációs eszközökhöz képest.","shortLead":"A Huawei az okosórái közül a Watch 3-ra és a Watch 3 Próra tette rá elsőként a HarmonyOS-t, ami hozott néhány apróbb...","id":"20210602_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_harmony_os_operacios_rendszer_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3516ed36-d786-4d65-8dce-427bc1ab8156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36309f33-4b6e-4c3d-ab69-cdded5cff62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_harmony_os_operacios_rendszer_okosora","timestamp":"2021. június. 02. 16:03","title":"Két új okosórát mutatott be a Huawei, mindkettőn a HarmonyOS fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","shortLead":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","id":"20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7debf5-077a-4b34-858b-11e82377717d","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","timestamp":"2021. június. 03. 10:49","title":"Hollik István bele akart kötni Karácsonyba, de később inkább módosította egyik posztját a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar adatgyűjtés a WHO ajánlásait követi, beleszámítják azokat az eseteket is, ahol a Covid hozzájárult az alapbetegség súlyosbodásához, a beteg halálához. A balesetben elhunyt koronavírus-fertőzötteket a WHO szerint nem kell feltüntetni a statisztikában, Gulyás Gergely azonban azt mondta korábban, hogy a magyar adatokban szerepelt ilyen áldozat is.","shortLead":"A magyar adatgyűjtés a WHO ajánlásait követi, beleszámítják azokat az eseteket is, ahol a Covid hozzájárult...","id":"20210602_szel_bernadett_covid_aldozat_definicio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb1bf67-7517-4d88-b29d-3d648cd6492d","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_szel_bernadett_covid_aldozat_definicio","timestamp":"2021. június. 02. 17:55","title":"Szél Bernadett végre megkapta a választ arra, kik számítanak a Covid áldozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265a65b4-e11a-4d5f-9dd8-c3b7639b1f18","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Több kérdést is felvet az önkormányzatok további állami kompenzációját illetően Gulyás Gergely miniszternek a hvg.hu-nak adott válasza a Kormányinfón. Úgy tűnik, ha nem is egy újabb, hivatalos körben, de egyedi döntéssel mégis pénzhez juthatnak az eredetileg a kompenzációból kimaradt városok, ha erre a kormányzat érdemesnek tartja őket.","shortLead":"Több kérdést is felvet az önkormányzatok további állami kompenzációját illetően Gulyás Gergely miniszternek...","id":"20210603_onkormanyzat_kompenzacio_iparuzesiado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=265a65b4-e11a-4d5f-9dd8-c3b7639b1f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eccaf8c-bb4e-454f-adb7-be003aed4e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_onkormanyzat_kompenzacio_iparuzesiado","timestamp":"2021. június. 03. 13:06","title":"Mégis juthat valamennyi pénz a pénzüktől megfosztott önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]