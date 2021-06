Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"923d1062-b08b-4c04-b9dc-d37fcb2ee488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kansasi rendőröknek néha óránként 250 olyan segélyhívást kell lekezelniük, ami tévesen fut be hozzájuk.","shortLead":"A kansasi rendőröknek néha óránként 250 olyan segélyhívást kell lekezelniük, ami tévesen fut be hozzájuk.","id":"20210621_apple_watch_segelyhivo_alvasmero_911","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=923d1062-b08b-4c04-b9dc-d37fcb2ee488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f0073d-73f0-4eda-b73e-de38dd85c686","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_apple_watch_segelyhivo_alvasmero_911","timestamp":"2021. június. 21. 09:33","title":"Sokan viselik alvás közben az Apple Watch-ot, és ez egyre nagyobb gond Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. 