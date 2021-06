Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ladányi a tavalyi „szubjektív tudományos önéletrajza” után elmeséli önmaga nem tudományos históriáját, középpontba helyezve gyermek- és ifjúkora terepét, az 1950-ben Budapesthez csatolt s ezzel tönkre is vágott Újpestet. ","shortLead":"Ladányi a tavalyi „szubjektív tudományos önéletrajza” után elmeséli önmaga nem tudományos históriáját, középpontba...","id":"202125_konyv__ujpestiseg_ladanyi_janos_lassu_elszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e06e5c-9ea9-4697-a696-6964062a3f6d","keywords":null,"link":"/360/202125_konyv__ujpestiseg_ladanyi_janos_lassu_elszakadas","timestamp":"2021. június. 25. 14:00","title":"Bepillantás az „újpestiségbe” Ladányi János új kötetével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerekes csúcs-Golf kicsit még sportosabb lett és picit jobban is mutat.","shortLead":"Az összkerekes csúcs-Golf kicsit még sportosabb lett és picit jobban is mutat.","id":"20210625_szolid_tuningot_kapott_a_320_lovas_uj_vw_golf_r","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7866b03-6d59-4612-b6b2-bd495ae3330a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_szolid_tuningot_kapott_a_320_lovas_uj_vw_golf_r","timestamp":"2021. június. 25. 07:21","title":"Szolid tuningot kapott a 320 lovas új VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablás miatt elítélt nőt 5 éve keresték, Kolbermoorban élt álnéven.","shortLead":"A rablás miatt elítélt nőt 5 éve keresték, Kolbermoorban élt álnéven.","id":"20210625_oop_50_magyar_bunozo_bajororszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5863823b-ec8d-4c8e-b084-2d96b70f766d","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_oop_50_magyar_bunozo_bajororszag","timestamp":"2021. június. 25. 07:52","title":"Top 50-es magyar bűnözőt fogtak el Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c75d0b-a8ae-4876-9bbd-561a0f533a31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone közölte: teljesítette vállalását, miszerint európai működésének energiaellátását mostantól 100 százalékban megújuló energiaforrásokból fedezi – beleértve a mobil, illetve vezetékes hálózatok, az adatközpontok, a kiskereskedelmi egységek, valamint az irodák energiaigényét.","shortLead":"A Vodafone közölte: teljesítette vállalását, miszerint európai működésének energiaellátását mostantól 100 százalékban...","id":"20210624_vodafone_halozat_megululo_energia_europa_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c75d0b-a8ae-4876-9bbd-561a0f533a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a107153-f242-4a71-b90b-24f2101bce21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_vodafone_halozat_megululo_energia_europa_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 24. 13:33","title":"Átállította magát a Vodafone, mostantól 100%-ban megújuló energiából működik mindene Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47622cb0-a187-41b1-881a-550176ee5b96","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A müncheni stadion miatt aktuális szimbólumra is igaz, hogy értelmezése attól függ, ki használja és miért.","shortLead":"A müncheni stadion miatt aktuális szimbólumra is igaz, hogy értelmezése attól függ, ki használja és miért.","id":"20210625_a_szivarvanyzaszlo_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47622cb0-a187-41b1-881a-550176ee5b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908ed5ea-06e9-4ddb-8b02-9c5260b40cf2","keywords":null,"link":"/360/20210625_a_szivarvanyzaszlo_tortenete","timestamp":"2021. június. 25. 17:00","title":"Ezer színből áll és sokféleképpen értelmezik – a szivárványzászló története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutántól lehetnek heves zivatarok a Dunántúlon, este a déli megyékben és az Alföldön, majd Észak-Magyarországon várhatóak viharok.","shortLead":"Délutántól lehetnek heves zivatarok a Dunántúlon, este a déli megyékben és az Alföldön, majd Észak-Magyarországon...","id":"20210625_vihar_lehules_narancsarga_veszelyjelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3134a6fb-8912-466b-9a6f-6c21ba3dc18e","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_vihar_lehules_narancsarga_veszelyjelzes","timestamp":"2021. június. 25. 05:37","title":"Viharokkal érkezik a lehűlés, kiadták a narancsárga veszélyjelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Állítása szerint az indoklást még mindig nem látta a párt egykori elnöke.","shortLead":"Állítása szerint az indoklást még mindig nem látta a párt egykori elnöke.","id":"20210624_molnar_gyula_mszp_kizaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3b1625-308b-40df-b252-37e0b108dbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_molnar_gyula_mszp_kizaras","timestamp":"2021. június. 24. 16:48","title":"A sajtóból tudta meg Molnár Gyula, hogy kizárta az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A végső határidőre sem teljesítették az adatszolgáltatási kötelezettséget az oroszok.","shortLead":"A végső határidőre sem teljesítették az adatszolgáltatási kötelezettséget az oroszok.","id":"20210625_draghi_szputnyik_ema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e78a512-a9a8-4c46-ae69-8c60e8cbfd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_draghi_szputnyik_ema","timestamp":"2021. június. 25. 18:32","title":"Draghi: Kétséges, hogy a Szputnyik kap-e valaha EU-engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]