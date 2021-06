A Bloomberg információi szerint 2023-ban már 14 és 16 colos iPad Prót is kínálhat az Apple.

Az elmúlt évek alapján egyértelműen látszik, hogy az Apple hosszú távon szeretné elérni, hogy az iPad képes legyen kiváltani egy laptopot. Bár az iPadOS is ezt a törekvést hivatott támogatni, egyelőre még mindig nem tart ott a konfiguráció, hogy ezt valóban megtegye.

Az Apple azonban úgy tűnik, nem adja fel a harcot. A Bloomberg újságírója, Mark Gurman nemrég arról írt, hogy a cupertinói cég a jövőben a jelenleginél jóval nagyobb iPadeket szeretne piacra dobni. A név nélkül nyilatkozó források szerint az Apple már 2023-ra átszabhatja a 11 és a 12,9 colos iPad Prót, amiből 14 és 16 colos változatokat készítene.

© Apple

A BGR szerint az Apple egyébként eddig a 12,9 colos iPad Próval került a legközelebb ahhoz, hogy táblagép helyett egy érintőképernyős laptopról beszélhessünk, ám az iPadOS egyelőre nem tudja azt nyújtani, amit a macOS vagy épp a Windows. Emiatt önmagában a nagyobb kijelző nem oldaná meg a problémát, de ha tényleg jönnek a nagyobb gépek, az azt is jelenti, hogy az Apple nagyon magabiztos a szoftveres oldallal kapcsolatban.

A fenti információ mellett arról is lehet már pletykákat hallani, hogy a 2022-ben érkező modelleket már vezeték nélkül is lehetne majd tölteni, amivel a használata is egyszerűbbé válhat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.