Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"731cf54a-7de9-4d74-a3cb-ab6e8800115c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Badits Ákos első filmje nem mentes a sutaságoktól, de sokkal több benne a nemes és a szerethető. ","shortLead":"Badits Ákos első filmje nem mentes a sutaságoktól, de sokkal több benne a nemes és a szerethető. ","id":"202126_film__foldonkivuli_rajongo_urpiknik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=731cf54a-7de9-4d74-a3cb-ab6e8800115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360074c8-d24d-4ff3-bf25-1895b67c321c","keywords":null,"link":"/360/202126_film__foldonkivuli_rajongo_urpiknik","timestamp":"2021. július. 04. 11:10","title":"Igen, léteznek Zalatnay Sarolta-rajongó űrlények - ebben a filmben biztosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceffe31a-13a1-4c47-94c7-69544a5a4eeb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Álwebáruházak üzemeltetőire csapott le a rendőrség, legalább 3500 embert vertek át. Az elfogottaktól több tízmilliós érteket foglaltak le.","shortLead":"Álwebáruházak üzemeltetőire csapott le a rendőrség, legalább 3500 embert vertek át. Az elfogottaktól több tízmilliós...","id":"20210703_150_milliot_nyultak_le_ezrevel_vertek_at_kamu_webaruhazakkal_az_embereket_a_most_elfogott_csalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceffe31a-13a1-4c47-94c7-69544a5a4eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d47b22-0150-408d-a8ec-d32445406817","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_150_milliot_nyultak_le_ezrevel_vertek_at_kamu_webaruhazakkal_az_embereket_a_most_elfogott_csalok","timestamp":"2021. július. 03. 11:41","title":"150 milliót nyúltak le, ezrével verték át kamu webáruházakkal az embereket a most elfogott csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7032a942-ed3e-4706-9b08-a06384fdafa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őröknek „nehéz napja volt” a börtönigazgató szerint, mert a koronavírustól tartó fogvatartottak az előző napon a cellák túlzsúfoltsága miatt tiltakoztak.","shortLead":"Az őröknek „nehéz napja volt” a börtönigazgató szerint, mert a koronavírustól tartó fogvatartottak az előző napon...","id":"20210703_olasz_borton_brutalis_bantalmazas_kiszivargott_felvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7032a942-ed3e-4706-9b08-a06384fdafa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7df0f06-0e8d-42bb-b32f-c414752654fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210703_olasz_borton_brutalis_bantalmazas_kiszivargott_felvetel","timestamp":"2021. július. 03. 21:13","title":"Brutális bántalmazásokról készült felvételek szivárogtak ki egy olasz börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e507b5-d260-4fc4-b248-ae8bb794dc15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó hírnek szánta a Microsoft azt a lehetőséget, hogy androidos alkalmazások is futhassanak a Windows 11-es számítógépeken. Sokan azonban komoly veszélyt látnak ebben éppen az új operációs rendszerre.","shortLead":"Jó hírnek szánta a Microsoft azt a lehetőséget, hogy androidos alkalmazások is futhassanak a Windows 11-es...","id":"20210703_windows_11_harmadik_feltol_letoltott_androidos_appok_apk_telepito_biztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66e507b5-d260-4fc4-b248-ae8bb794dc15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272bcb7-a889-461d-994e-83fc366083cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_windows_11_harmadik_feltol_letoltott_androidos_appok_apk_telepito_biztonsag","timestamp":"2021. július. 03. 18:03","title":"Még baj lehet a Windows 11 és az Android kapcsolatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22a9a47-1927-4ef0-bd0c-dd5fc677faf2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Robotkart szereltek fel, amelyre szükség lesz az állomás további részeinek csatlakoztatásánál.","shortLead":"Robotkart szereltek fel, amelyre szükség lesz az állomás további részeinek csatlakoztatásánál.","id":"20210704_kinai_urallomas_urseta_urhajosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f22a9a47-1927-4ef0-bd0c-dd5fc677faf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c358a281-895a-4886-970b-f4133244ea7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_kinai_urallomas_urseta_urhajosok","timestamp":"2021. július. 04. 09:08","title":"Először sétáltak az űrben a kínai űrállomás lakói – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4887c073-5eb8-4545-9c33-581fb3824817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most például André Kertész Szigetbecsének ajándékozott képeivel. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210703_Foci_helyett_Szigetbecse_varazsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4887c073-5eb8-4545-9c33-581fb3824817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd047a44-a080-4f1e-8824-8275a4e3c2a3","keywords":null,"link":"/elet/20210703_Foci_helyett_Szigetbecse_varazsa","timestamp":"2021. július. 03. 09:30","title":"Foci helyett: Szigetbecse varázsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6b45ed-76ae-4136-906a-c57beedb6b52","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Nem a buta kuka ellen, sokkal inkább mellette fog jó szolgálatot tenni a kis szemetes, mely maga nyílik fel és csomagolja össze nekünk a zsákot. ","shortLead":"Nem a buta kuka ellen, sokkal inkább mellette fog jó szolgálatot tenni a kis szemetes, mely maga nyílik fel és...","id":"20210703_okoskuka_townew_t1_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6b45ed-76ae-4136-906a-c57beedb6b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04965698-38e2-4091-bf47-475e2f6b3b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_okoskuka_townew_t1_teszt_velemeny","timestamp":"2021. július. 03. 09:00","title":"Szórjatok a köpcösnek – teszten az otthoni okoskuka, amelynek igenis lehet értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210704_pfizer_moderna_kinai_vakcina_hatasossaga_vizslacoin_sztratoszfera_www_nft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489b0d9a-9bd9-4cc8-ab01-586080854534","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_pfizer_moderna_kinai_vakcina_hatasossaga_vizslacoin_sztratoszfera_www_nft","timestamp":"2021. július. 04. 12:00","title":"Ez történt: Rossz hírt kapott, aki kínai vakcinával van oltva – jót, aki Pfizerrel vagy Modernával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]