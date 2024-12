Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A lecsúszott pedagógusok, a gyenge forint és az emberek életébe folyton beavatkozó kormány mind benne vannak abban, hogy a választók harmada új ígéretet talált az alig tíz hónapja felbukkant Magyar Péterben. Orbán Viktor látja a problémát, de a mozgástere sokkal szűkebb, mint korábban.","shortLead":"A lecsúszott pedagógusok, a gyenge forint és az emberek életébe folyton beavatkozó kormány mind benne vannak abban...","id":"20241227_hvg-magyar-peter-orban-viktor-tisza-fidesz-nepszeruseg-kozvelemeny-kutatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c.jpg","index":0,"item":"9a4bc60e-c110-48e2-a81f-b18ba9fd322a","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-magyar-peter-orban-viktor-tisza-fidesz-nepszeruseg-kozvelemeny-kutatasok","timestamp":"2024. december. 27. 06:30","title":"A fordulat éve: Magyar Péter jött, látott és egyre többen elhiszik neki, hogy legyőzi Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell, és lesznek szúrópróbaszerű ellenőrzések.","shortLead":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell...","id":"20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f.jpg","index":0,"item":"09dd2d34-97ea-4a26-a7b1-ee124660fd9b","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","timestamp":"2024. december. 28. 11:45","title":"A rendőrség figyelmeztetést adott ki a szabad romániai határátlépés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66faa1c8-c9ed-43dd-b8e3-48d86ae46879","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyel külügyminiszter-helyettes szerint hazánk megsértette az őszinte együttműködés elvét, amikor menedékjogot adott egy korrupcióval vádolt lengyel politikusnak.","shortLead":"A lengyel külügyminiszter-helyettes szerint hazánk megsértette az őszinte együttműködés elvét, amikor menedékjogot...","id":"20241227_lengyelorszag-europai-unio-birosaga-romanowski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66faa1c8-c9ed-43dd-b8e3-48d86ae46879.jpg","index":0,"item":"f5287756-ea98-4e95-8698-c8c2bd54d92b","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_lengyelorszag-europai-unio-birosaga-romanowski","timestamp":"2024. december. 27. 14:02","title":"Az Európai Unió Bírósága elé állítanák a lengyelek Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc75663-7432-4956-ba90-061b00802498","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij szerint ha Kína valóban arra törekszik, hogy ne szélesedjen ki az ukrajnai háború, akkor most befolyást kellene gyakorolnia Észak-Koreára, amelynek katonái súlyos veszteségeket szenvednek el a kurszki régióban, ahol gyakorlatilag védtelenül harcolnak az orosz erők mellett.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij szerint ha Kína valóban arra törekszik, hogy ne szélesedjen ki az ukrajnai háború, akkor most...","id":"20241228_Zelenszkij-Az-oroszok-neha-kivegzik-az-eszak-koreai-bajtarsaikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bc75663-7432-4956-ba90-061b00802498.jpg","index":0,"item":"b0db8cb5-36bd-4fed-b585-87ca89a03335","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Zelenszkij-Az-oroszok-neha-kivegzik-az-eszak-koreai-bajtarsaikat","timestamp":"2024. december. 28. 07:52","title":"Zelenszkij: Az oroszok néha kivégzik az észak-koreai bajtársaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6712dfee-0eb1-4956-a8d4-ba10dd71c672","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Jövőre érkezik a kamatmentes munkáshitel. Melyik bank indul a lehetőséggel? Lesz olyan pénzintézet, ahol már január első napjaiban igényelhető a kamatmentes kölcsön? A Bankmonitor szakértői ennek jártak utána.","shortLead":"Jövőre érkezik a kamatmentes munkáshitel. Melyik bank indul a lehetőséggel? Lesz olyan pénzintézet, ahol már január...","id":"20241227_Van-bank-ahol-mar-januar-masodikan-lehet-Munkashitelt-igenyelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6712dfee-0eb1-4956-a8d4-ba10dd71c672.jpg","index":0,"item":"dead9bb9-0f13-4663-9078-f29d30c0b10c","keywords":null,"link":"/kkv/20241227_Van-bank-ahol-mar-januar-masodikan-lehet-Munkashitelt-igenyelni","timestamp":"2024. december. 27. 11:22","title":"Van bank, ahol már január másodikán lehet munkáshitelt igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75d70e2-72a6-4ead-a1e4-d9df9bafcf84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy olyan technológiával rukkoltak ki, amelyik képes helyettesíteni a szilíciumot, azonban a működéshez sokkal jobb az energiahatékonysága. Emellett a helyigénye is jóval szerényebb, így nem igazán érdekli a Moore-törvény.","shortLead":"Amerikai kutatók egy olyan technológiával rukkoltak ki, amelyik képes helyettesíteni a szilíciumot, azonban...","id":"20241227_fuggoleges-elrendezesu-3d-tranzisztorok-moore-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e75d70e2-72a6-4ead-a1e4-d9df9bafcf84.jpg","index":0,"item":"a2733841-46b3-4c18-a851-aa41cde1d2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_fuggoleges-elrendezesu-3d-tranzisztorok-moore-torveny","timestamp":"2024. december. 27. 16:03","title":"Itt vannak a tranzisztorok, amelyek fittyet hánynak a Moore-törvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96e1964-2ce3-442b-a5b3-59cb94ffea8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A boszniai szerb elnök szerint „politikailag motivált” lépésről van szó.","shortLead":"A boszniai szerb elnök szerint „politikailag motivált” lépésről van szó.","id":"20241226_bosznia-letartoztatas-szervezett-bunozes-nenad-nesic-biztonsagi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96e1964-2ce3-442b-a5b3-59cb94ffea8e.jpg","index":0,"item":"a21ae96d-3221-44ae-8dd7-2c799b83324b","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_bosznia-letartoztatas-szervezett-bunozes-nenad-nesic-biztonsagi-miniszter","timestamp":"2024. december. 26. 15:47","title":"Szervezett bűnözés gyanújával letartóztattak egy minisztert Boszniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatályba lépett a jogszabály, az elektronikai eszközök palettáján több kategórián belül is egységesítették a töltőportokat. Amelyik készüléken nincs ilyen csatlakozó, azt nem lehet forgalomba hozni.","shortLead":"Hatályba lépett a jogszabály, az elektronikai eszközök palettáján több kategórián belül is egységesítették...","id":"20241228_egyseges-usb-c-tolto-csatlakozo-eu-jogszabaly-elektronikai-eszkozok-kategoriak-microusb-lightning-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964.jpg","index":0,"item":"858871f2-f24c-45c3-a2fb-e1ca9c0434e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_egyseges-usb-c-tolto-csatlakozo-eu-jogszabaly-elektronikai-eszkozok-kategoriak-microusb-lightning-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 08:03","title":"Mától ezeket nem lehet forgalomba hozni az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]