Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4b1076ec-d188-4b40-a71c-0d6c6decc6e8","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"2025 a Fa Kígyó éve a holdnaptár szerint, mától két hétig ünneplik a holdújévet a Távol-Keleten. A hagyomány szerint ilyenkor az emberek hazautaznak családjukhoz, utcabálokkal és tűzijátékkal várják a tavaszt.","shortLead":"2025 a Fa Kígyó éve a holdnaptár szerint, mától két hétig ünneplik a holdújévet a Távol-Keleten. A hagyomány szerint...","id":"20250129_kigyo-eve-holdujev-kina-tavol-kelet-fa-kigyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b1076ec-d188-4b40-a71c-0d6c6decc6e8.jpg","index":0,"item":"07436a9d-bfcf-4b5e-ac67-77364dbeebc0","keywords":null,"link":"/elet/20250129_kigyo-eve-holdujev-kina-tavol-kelet-fa-kigyo","timestamp":"2025. január. 29. 15:00","title":"Elkezdődött a Kígyó éve, de mit jelent mindez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227fc3ee-000f-4473-a4b0-ea8a5b4942a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár benne van a nevében, a földimogyoró mégsem mogyoró. De akkor milyen rokonságban áll a két növény, és milyen hasonlóan megtévesztő zöldségeket és gyümölcsöket ismerünk még?","shortLead":"Bár benne van a nevében, a földimogyoró mégsem mogyoró. De akkor milyen rokonságban áll a két növény, és milyen...","id":"20250129_foldimogyoro-gyumolcs-vagy-zoldseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/227fc3ee-000f-4473-a4b0-ea8a5b4942a7.jpg","index":0,"item":"a9afd14e-3730-482c-9ed4-a1bb6f761fb9","keywords":null,"link":"/elet/20250129_foldimogyoro-gyumolcs-vagy-zoldseg","timestamp":"2025. január. 29. 06:01","title":"Micsoda a földimogyoró, ha nem mogyoró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7cadfc-b921-4204-ae9d-88117f7c71fe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyanú kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés, mindkettejüket őrizetbe vették.","shortLead":"A gyanú kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés, mindkettejüket őrizetbe vették.","id":"20250130_Orizetbe-vettek-ket-orvost-akik-titokban-nematalakito-muteteket-vegeztek-a-kiskunhalasi-korhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e7cadfc-b921-4204-ae9d-88117f7c71fe.jpg","index":0,"item":"d9d88ab1-dd5e-4c5d-a180-e2681b77e33d","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Orizetbe-vettek-ket-orvost-akik-titokban-nematalakito-muteteket-vegeztek-a-kiskunhalasi-korhazban","timestamp":"2025. január. 30. 14:11","title":"Őrizetbe vettek két orvost, akik titokban nemátalakító műtéteket végeztek a kiskunhalasi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Építési és Közlekedési Minisztériumot a mohácsi Duna-híddal kapcsolatos várakozásokról kérdezték, amire az államtitkár a legendás őszödi beszédből vett idézettel válaszolt.","shortLead":"Az Építési és Közlekedési Minisztériumot a mohácsi Duna-híddal kapcsolatos várakozásokról kérdezték, amire...","id":"20250128_mohacsi-duna-hid-irasbeli-valasz-agh-peter-oszodi-beszed-gyurcsanyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1eaea11-70e1-4ffd-8f42-b20295cf8778.jpg","index":0,"item":"94206e2f-3a4e-45a0-9457-3d45a1e0d579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_mohacsi-duna-hid-irasbeli-valasz-agh-peter-oszodi-beszed-gyurcsanyozas","timestamp":"2025. január. 28. 20:10","title":"Meglepő helyen gyurcsányozott egy jót Ágh Péter államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e24341-ac2c-4174-bb28-dbdc5cc648cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiak egyelőre nem erősítették meg az izraeli miniszterelnök irodája által közzétett hírt, ami viszont ha igaz, azt jelenti, hogy Netanjahu lehet az első külföldi vezető, aki meglátogatja az amerikai elnököt.","shortLead":"Az amerikaiak egyelőre nem erősítették meg az izraeli miniszterelnök irodája által közzétett hírt, ami viszont ha igaz...","id":"20250128_Donald-Trump-meghivta-Netanjahut-a-Feher-Hazba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5e24341-ac2c-4174-bb28-dbdc5cc648cd.jpg","index":0,"item":"f5964500-555b-4f00-a2b8-22df75975f8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_Donald-Trump-meghivta-Netanjahut-a-Feher-Hazba","timestamp":"2025. január. 28. 22:14","title":"Donald Trump meghívta Netanjahut a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6232ee07-7322-43cf-874e-1e534288d42c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos szerint a NAV először elutasította a feljelentését, de a panasza után mégis nyomozást indítottak.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a NAV először elutasította a feljelentését, de a panasza után mégis nyomozást indítottak.","id":"20250129_hadhazy-akos-integritas-hatosag-nav-gondosora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6232ee07-7322-43cf-874e-1e534288d42c.jpg","index":0,"item":"258089a6-852c-4079-a0c0-71c41a3a6b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_hadhazy-akos-integritas-hatosag-nav-gondosora","timestamp":"2025. január. 29. 14:37","title":"Hadházy: Az Integritás Hatóság és a NAV is vizsgálja a Gondosóra-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467057e9-0dbe-4737-83a5-c5b263f20638","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány Új Gazdasági Akciótervének 21 pontja közül 10 kapcsolódik az ingatlanszektorhoz, amely ágazat (az építőipart is beleértve) a GDP maximum 15 százalékát teszi ki. A szektor kis súlya eleve kétségessé teszi, hogy a program teljes GDP-re gyakorolt hatása elégséges lehet-e a 3,5 százalékos növekedés arányos részének eléréséhez – olvasható a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss kutatásában.","shortLead":"A kormány Új Gazdasági Akciótervének 21 pontja közül 10 kapcsolódik az ingatlanszektorhoz, amely ágazat (az építőipart...","id":"20250130_GKI-repulorajt-ingatlanpiac-lakaspiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/467057e9-0dbe-4737-83a5-c5b263f20638.jpg","index":0,"item":"eaabb75d-8d3c-4686-98a5-0c9558fb582b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250130_GKI-repulorajt-ingatlanpiac-lakaspiac","timestamp":"2025. január. 30. 07:30","title":"GKI: Nem lesz repülőrajt a kormány ingatlanpiaci „akciótervéből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f27d8e-77a3-47fc-adc6-a41d16ae0e99","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Az év eleje hagyományosan az életvezetési változtatásokat érintő fogadalmak időszaka. A Januhairy-mozgalom arra buzdítja a nőket, hogy próbálják ki, milyen hatással van az életükre, ha egy hónapra leteszik a borotvát.","shortLead":"Az év eleje hagyományosan az életvezetési változtatásokat érintő fogadalmak időszaka. A Januhairy-mozgalom arra...","id":"20250129_januhairy-szoros-nok-borotvalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f27d8e-77a3-47fc-adc6-a41d16ae0e99.jpg","index":0,"item":"7dd43aca-429b-4931-96fd-6400deb79cb8","keywords":null,"link":"/elet/20250129_januhairy-szoros-nok-borotvalkozas","timestamp":"2025. január. 29. 04:44","title":"„Először ijesztő lesz, aztán felszabadít” – ma is durva reakciókat vált ki, ha egy nő nem borotválkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]