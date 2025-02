Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fantáziálás a felsőbbrendű emberről címmel sötét jövőképet vázolt fel Hans Rauscher, a Der Standard elemzője. Szerinte csaknem sztálini szintet ér el az Elon Musk inspirációjára végzett tisztogatás az amerikai államigazgatásban és az FBI-nál. A techmilliárdosok Európát is viszik magukkal.","shortLead":"Fantáziálás a felsőbbrendű emberről címmel sötét jövőképet vázolt fel Hans Rauscher, a Der Standard elemzője. Szerinte...","id":"20250207_musk-ubermensch-sztalin-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle-der-standard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31.jpg","index":0,"item":"572515b3-442b-42e9-911f-2de06be40be9","keywords":null,"link":"/360/20250207_musk-ubermensch-sztalin-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle-der-standard","timestamp":"2025. február. 07. 07:36","title":"Hans Rauscher: Trump csak eszköz Elon Musknak, hogy megvalósítsa bizarr álmait, és a techzsenik uralma alá hajtsa az emberiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b5ed13-c47c-4c1b-8702-60bb9012768a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szoros közelségbe kerül a Hold és a Mars vasárnap este, az égi jelenség szabad szemmel is könnyen megfigyelhető lesz – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.","shortLead":"Szoros közelségbe kerül a Hold és a Mars vasárnap este, az égi jelenség szabad szemmel is könnyen megfigyelhető lesz –...","id":"20250205_hold-mars-kozelseg-megfigyeles-egyuttallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75b5ed13-c47c-4c1b-8702-60bb9012768a.jpg","index":0,"item":"20d177b1-e111-40a1-a011-84de8c2f84c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_hold-mars-kozelseg-megfigyeles-egyuttallas","timestamp":"2025. február. 05. 14:03","title":"Érdemes lesz az eget kémlelni vasárnap este: szoros közelségbe kerül a Hold és a Mars","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszbarát Grúz Álom komoly csapást mérhet a független sajtóra, ugyanis jelentős változásokat jelentettek be a médiatörvénnyel kapcsolatban is. ","shortLead":"Az oroszbarát Grúz Álom komoly csapást mérhet a független sajtóra, ugyanis jelentős változásokat jelentettek be...","id":"20250205_Gruzia-parlament-kizartak-a-kepviseloket-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a.jpg","index":0,"item":"736ff6e7-ef8f-4069-a6e1-d1494e6c2d5a","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_Gruzia-parlament-kizartak-a-kepviseloket-ellenzek","timestamp":"2025. február. 05. 21:47","title":"Kizárták a grúz parlamentből az ellenzéki képviselők négyötödét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a96eb9-e75d-460e-b015-00ec92877482","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki az aréna hatodik emeletén.","shortLead":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki az aréna hatodik emeletén.","id":"20250205_puskas-arena-tuzeset-tuzoltok-oltas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a96eb9-e75d-460e-b015-00ec92877482.jpg","index":0,"item":"4a44b229-1420-4de2-943d-5e297f4a9197","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_puskas-arena-tuzeset-tuzoltok-oltas-video","timestamp":"2025. február. 05. 17:49","title":"Videón a tűzoltók küzdelme a Puskás Arénában felcsapó lángokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b93fd74-ddbc-4565-9d2b-7e3ce9630e79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség eleinte balesetként kezelte a lakástűzben elhunyt japán nőnek az esetét, később azonban már arról beszéltek, hogy a nőt korábbi férje bántalmazhatta, illetve gyújthatta fel. ","shortLead":"A rendőrség eleinte balesetként kezelte a lakástűzben elhunyt japán nőnek az esetét, később azonban már arról...","id":"20250205_Tuntetes-Japan-no-emberoles-Patent-Egyesulet-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b93fd74-ddbc-4565-9d2b-7e3ce9630e79.jpg","index":0,"item":"64615ac8-4e29-427e-b7e2-51594f10fcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Tuntetes-Japan-no-emberoles-Patent-Egyesulet-rendorseg","timestamp":"2025. február. 05. 21:08","title":"Tüntetést szervez szombatra a Patent Egyesület a japán nő megölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe687c39-5063-44b5-bb34-79c5693c94f0","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Nemrég egy Nobel-díjas szerző könyvét vitte filmre, most pedig azt a regényt, amely a legendás szexfilmet, az Emmanuelle-t ihlette. Audrey Diwant a régi és az új Emmanuelle-ről, a hetvenes évek erotikus filmjeiről, a jégkockás önkielégítésről és a mai „posztszex éráról” is kérdeztük.","shortLead":"Nemrég egy Nobel-díjas szerző könyvét vitte filmre, most pedig azt a regényt, amely a legendás szexfilmet...","id":"20250206_emmanuelle-film-Audrey-Diwan-interju-szexjelenet-posztszex-intimitas-koordinator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe687c39-5063-44b5-bb34-79c5693c94f0.jpg","index":0,"item":"bda31734-0c2b-4370-94a0-7c72371f433f","keywords":null,"link":"/360/20250206_emmanuelle-film-Audrey-Diwan-interju-szexjelenet-posztszex-intimitas-koordinator","timestamp":"2025. február. 06. 19:30","title":"A maszturbálós jelenetnél egy apró jellel adta a tudtomra, hogy kísérletezni szeretne – interjú az új Emmanuelle film rendezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7988e77c-ed98-4327-9ec1-4fb6206f1f87","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Most már biztos, hogy lesz demonstráció az igazságügy függetlenségéért. A szervezők a jogállami igazságügyi jogalkotásért, a bírói véleménynyilvánítás szabadságáért és a hivatáshoz méltó bérért hívják utcára a bírákat, a bírósági dolgozókat és mindenkit, aki fontosnak tartja az ügyet. ","shortLead":"Most már biztos, hogy lesz demonstráció az igazságügy függetlenségéért. A szervezők a jogállami igazságügyi...","id":"20250205_A-Parlamenttol-az-Igazsagugyi-Miniszteriumig-vonulnak-elso-tuntetesukon-a-magyar-birok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7988e77c-ed98-4327-9ec1-4fb6206f1f87.jpg","index":0,"item":"5cd6c3d8-cfc1-48e5-b29c-9f8ca0dbd936","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_A-Parlamenttol-az-Igazsagugyi-Miniszteriumig-vonulnak-elso-tuntetesukon-a-magyar-birok","timestamp":"2025. február. 05. 14:01","title":"A Parlamenttől az Igazságügyi Minisztériumig vonulnak első tüntetésükön a magyar bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","shortLead":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","id":"20250205_Economist-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"95dc8a04-d55e-4bfc-abce-2663d09cc15d","keywords":null,"link":"/360/20250205_Economist-trump-lapszemle","timestamp":"2025. február. 05. 15:38","title":"Economist: A szövetségesek nem tudják a végtelenségig megbékíteni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]