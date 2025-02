Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"03ad6448-1bce-4a69-afe2-28290ef48d5a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Velencei-tó partjának közelében található Magyarország legújabb kisvasútja, ami mellett nemcsak megannyi apró vár, hanem egy Áprád-kori település skanzenje és templomkert is található.","shortLead":"A Velencei-tó partjának közelében található Magyarország legújabb kisvasútja, ami mellett nemcsak megannyi apró vár...","id":"20250222_46-var-mellett-halad-el-a-legujabb-magyar-kisvasut-felpattantunk-ra-dinnyes-varpark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ad6448-1bce-4a69-afe2-28290ef48d5a.jpg","index":0,"item":"9a798039-090a-48f9-9162-b483722ecb94","keywords":null,"link":"/cegauto/20250222_46-var-mellett-halad-el-a-legujabb-magyar-kisvasut-felpattantunk-ra-dinnyes-varpark","timestamp":"2025. február. 22. 20:29","title":"46 vár mellett halad el a legújabb magyar kisvasút – felpattantunk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d85e17-d0a0-4980-ac83-e6d1d5deb955","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"Este csak bedől az ágyba, és inkább a reggeli zuhany jótékony hatásaira esküszik? Mutatunk néhány okot, amiért érdemes megfontolnia, hogy változtasson a fürdési szokásán.","shortLead":"Este csak bedől az ágyba, és inkább a reggeli zuhany jótékony hatásaira esküszik? Mutatunk néhány okot, amiért érdemes...","id":"20250223_zuhany-este-vagy-reggel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41d85e17-d0a0-4980-ac83-e6d1d5deb955.jpg","index":0,"item":"2e2f40a5-46d0-47e0-900a-11ee2e2c8861","keywords":null,"link":"/elet/20250223_zuhany-este-vagy-reggel","timestamp":"2025. február. 23. 09:11","title":"Többet tesz az egészségéért, ha este zuhanyzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5860ae81-5511-4c2d-b640-9081c3d6dbc2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Ha az ellenfél nem nehezíti meg túlságosan a csapat dolgát, majd megteszik a saját játékosok – gondolhatják most az Udinese szurkolói.","shortLead":"Ha az ellenfél nem nehezíti meg túlságosan a csapat dolgát, majd megteszik a saját játékosok – gondolhatják most...","id":"20250222_olasz-foci-tizenegyes-udinese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5860ae81-5511-4c2d-b640-9081c3d6dbc2.jpg","index":0,"item":"97145571-fedc-4c01-a21b-77fdd648db6f","keywords":null,"link":"/sport/20250222_olasz-foci-tizenegyes-udinese","timestamp":"2025. február. 22. 12:44","title":"Balhé az olasz bajnokságban: csapattársak estek egymásnak, hogy ki rúgja a tizenegyest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel velük a kesztyűt. Elég, ha a két legfontosabb szegmensre, a táplálkozásra és a mozgásra fókuszálunk, és máris kifelé tarthatunk a mély gödörből. ","shortLead":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel...","id":"20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f.jpg","index":0,"item":"0ae8f10b-9a9e-426c-b2d6-5f56bd46e924","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","timestamp":"2025. február. 22. 15:30","title":"Depressziódiétával és fizikai antidepresszánssal a lelkünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai vezető nem engedheti meg magának, hogy lyukra fusson, mert ha békediktátum sül ki az egészből, akkor ő pont olyan gyengének látszik, mintha egyáltalán nem sikerülne megállapodnia – írja a lap főszerkesztője.","shortLead":"Az amerikai vezető nem engedheti meg magának, hogy lyukra fusson, mert ha békediktátum sül ki az egészből, akkor ő pont...","id":"20250222_Neue-Zurcher-Zeitung-trump-putyin-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"9a15f56e-2742-4606-a119-6b03ac43cddc","keywords":null,"link":"/360/20250222_Neue-Zurcher-Zeitung-trump-putyin-lapszemle","timestamp":"2025. február. 22. 10:00","title":"Neue Zürcher Zeitung: Európának tényleg nem Trump a legnagyobb problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e303a7-079e-4f6e-bf9a-aede14a16fb3","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A napokban lesz 40 éve, hogy bemutatták Terry Gilliam sötét jövővízióját, a Brazilt, és a Gyalog galopp is évfordulós: a Monty Python első valódi mozifilmje idén 50 éves. A 84 éves rendezővel Zoomon interjúztunk.","shortLead":"A napokban lesz 40 éve, hogy bemutatták Terry Gilliam sötét jövővízióját, a Brazilt, és a Gyalog galopp is évfordulós...","id":"20250222_hvg-terry-gilliam-filmrendezo-interju-brazil-gyalog_galopp-egi-jelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1e303a7-079e-4f6e-bf9a-aede14a16fb3.jpg","index":0,"item":"e7a4ad18-f300-4cc7-97d8-e19065d8ba3e","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-terry-gilliam-filmrendezo-interju-brazil-gyalog_galopp-egi-jelek","timestamp":"2025. február. 22. 20:00","title":"Terry Gilliam a HVG-nek: Csoda, hogy befejeztük a Gyalog galopp forgatását, de végül azért túléltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb2bbaf-b478-455f-b0d3-d1a8bf27dac8","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"A populista AfD megduplázta parlamenti erejét Németországban, mégsem vált a választási este főszereplőjévé. A győztes CDU sokáig aggódhatott, hogy a két küszöbön billegő kis párt közül melyik marad 5 százalék felett. Végül örülhet Friedrich Merz, elég lesz egy szövetséges, hogy kormányra kerüljön.","shortLead":"A populista AfD megduplázta parlamenti erejét Németországban, mégsem vált a választási este főszereplőjévé. A győztes...","id":"20250223_Nemetorszag-CDU-Friedrich-Merz-AfD-SPD-valasztas-kovetkezo-kormany-kancellar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cb2bbaf-b478-455f-b0d3-d1a8bf27dac8.jpg","index":0,"item":"57bc625d-7ab4-40d5-9855-d7b366b1f7a5","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Nemetorszag-CDU-Friedrich-Merz-AfD-SPD-valasztas-kovetkezo-kormany-kancellar-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 21:45","title":"A választást túlélte a német demokrácia, most a pártokon a sor, hogy a kormányalakításba se rokkanjon bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964c86d0-3486-46e6-bce8-388ed254aaaa","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"360","description":"Az influenszertüntetés óta az influenszerek háttérbe szorultak, de tágas teret nyert az influenszerpolitika. A közéleti pletykák mellett kell fenntartani a figyelmet az olyan súlyos és összetett ügyek iránt, mint a gyerekvédelem. Vélemény.","shortLead":"Az influenszertüntetés óta az influenszerek háttérbe szorultak, de tágas teret nyert az influenszerpolitika. A közéleti...","id":"20250223_prk-Szappanopera-buborek-egy-ev-az-influenszertuntetes-ota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/964c86d0-3486-46e6-bce8-388ed254aaaa.jpg","index":0,"item":"7b8ff656-1d5d-4e49-b3a9-6c365522ab95","keywords":null,"link":"/360/20250223_prk-Szappanopera-buborek-egy-ev-az-influenszertuntetes-ota","timestamp":"2025. február. 23. 09:30","title":"Papp Réka Kinga: Szappanopera-buborék – egy év az influenszertüntetés óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]