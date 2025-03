Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből. A bank 132 milliárd forint profitot hozott össze.","shortLead":"Látványosan felpörgött a lakossági hitelezés, a cégek viszont még óvatosak – derül ki az Erste 2024-es jelentéséből...","id":"20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a507b69a-662a-4b39-97d4-8e4282fa881d.jpg","index":0,"item":"c8382ff0-303d-42be-92cb-9c4a600be120","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_Erste-hitel-nyereseg-ado-bank-vasarlas","timestamp":"2025. március. 03. 11:00","title":"Erste: Sokkal több lakáshitelt és személyi kölcsönt vesznek fel a magyarok, rengeteg pénzt költenek külföldi webshopoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az újságíró a nisi diáktüntetésről tudósított az elnöknek nem tetsző módon.","shortLead":"Az újságíró a nisi diáktüntetésről tudósított az elnöknek nem tetsző módon.","id":"20250303_szerbia-diaktuntetes-vucsics-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e.jpg","index":0,"item":"2db953e1-a094-4a26-866e-7cd3b5c87c5e","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_szerbia-diaktuntetes-vucsics-ujsagiro","timestamp":"2025. március. 03. 14:03","title":"Vucsics félkegyelműnek nevezte a szerb közmédia egyik újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ukrajna jövőjével foglalkozik a világsajtó Zelenszkij és Trump kudarcba fulladt pénteki tárgyalása után, a vasárnapi londoni találkozó és a jövő heti EU-csúcs előtt. Válogatásunk.","shortLead":"Ukrajna jövőjével foglalkozik a világsajtó Zelenszkij és Trump kudarcba fulladt pénteki tárgyalása után, a vasárnapi...","id":"20250302_Nemzetkozi-lapszemle-trump-zelenszkij-london-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"fce9855d-c630-488e-847b-a310a29a92a4","keywords":null,"link":"/360/20250302_Nemzetkozi-lapszemle-trump-zelenszkij-london-eu","timestamp":"2025. március. 02. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Mennyire bölcs dolog elhappolni mások ásványkészletét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ec6d6-0e8e-4b63-9b96-03fc210e183c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 2024-es romániai elnökválasztás november végén rendezett, majd törölt első fordulójában orosz támogatással kampányoló szélsőjobboldali jelölt azt ígérte, hivatalba lépésének első napján betiltaná a Soros-hálózatot.","shortLead":"A 2024-es romániai elnökválasztás november végén rendezett, majd törölt első fordulójában orosz támogatással kampányoló...","id":"20250303_Calin-Georgescu-szelsojobboldali-roman-elnokjelolt-is-egyuttmukodott-a-Soros-Alapitvannyal-igy-onmagat-is-listazhatna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91ec6d6-0e8e-4b63-9b96-03fc210e183c.jpg","index":0,"item":"86d39d3b-5da6-4244-894b-727c2321e426","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Calin-Georgescu-szelsojobboldali-roman-elnokjelolt-is-egyuttmukodott-a-Soros-Alapitvannyal-igy-onmagat-is-listazhatna","timestamp":"2025. március. 03. 19:43","title":"Călin Georgescu is együttműködött a Soros Alapítvánnyal, így önmagát is listázhatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint hosszú távú fenyegetést jelent a Vo1d nevet viselő kártevő, mely ezúttal az okostévéket vette célba. ","shortLead":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint hosszú távú fenyegetést jelent a Vo1d nevet viselő kártevő, mely ezúttal...","id":"20250303_android-tv-vo1d-kartevo-botnet-fertozes-aktivitas-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb.jpg","index":0,"item":"52e3a078-e923-429d-a6d7-951949b1ce58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_android-tv-vo1d-kartevo-botnet-fertozes-aktivitas-veszely","timestamp":"2025. március. 03. 09:03","title":"1,6 millió eszközt fertőzött meg egy androidos kártevő, ami egyre csak veszélyesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd6570-bfb2-4ff0-a75d-66f4b493833c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Milyen felnőtt lesz azokból a gyerekekből, akiknek sohasem kellett felelősséget vállalniuk, mert a szüleik lépten-nyomon kiszolgálták őket? És mi lesz azokkal a felnőttekkel, akiket érzelmi zsarolással és bűntudatkeltéssel kötnek magukhoz a szüleik? Interjú Bibók Bea pszichológussal, az Ellopott felnőttkor című kötet szerzőjével.","shortLead":"Milyen felnőtt lesz azokból a gyerekekből, akiknek sohasem kellett felelősséget vállalniuk, mert a szüleik...","id":"20250302_bibok-bea-pszichologus-ellopott-felnottkor-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dfd6570-bfb2-4ff0-a75d-66f4b493833c.jpg","index":0,"item":"44fa5049-540b-461e-b108-849914cf2baf","keywords":null,"link":"/360/20250302_bibok-bea-pszichologus-ellopott-felnottkor-interju","timestamp":"2025. március. 02. 19:30","title":"Amikor egy családban mindenki amiatt szorong, hogy baj lesz - Bibók Bea pszichológus visszatartó szülőkről, infantilizált felnőttekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744156c1-81b5-4799-9412-86141f6f0a9d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Felbukkan benne Elon Musk és a láncfűrésze is.","shortLead":"Felbukkan benne Elon Musk és a láncfűrésze is.","id":"20250302_A-Saturday-Night-Live-ujrajatszotta-a-Trump-Zelenszkij-sajtotajekoztatot-es-meg-katasztrofalisabb-lett-mint-az-eredeti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/744156c1-81b5-4799-9412-86141f6f0a9d.jpg","index":0,"item":"90551677-5606-4f29-8636-5dded8fa54ac","keywords":null,"link":"/elet/20250302_A-Saturday-Night-Live-ujrajatszotta-a-Trump-Zelenszkij-sajtotajekoztatot-es-meg-katasztrofalisabb-lett-mint-az-eredeti","timestamp":"2025. március. 02. 14:21","title":"A Saturday Night Live újrajátszotta a Trump-Zelenszkij sajtótájékoztatót, és még katasztrofálisabb lett, mint az eredeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Az állampapír megtakarításokkal rendelkező ügyfelek fele készül portfóliójának átalakítására, a legtöbben a tőzsdei indexeket követő ETF-eket választják. A K&H Értékpapír szakértői szerint nem érdemes tőzsdekrachot várni a Trump-elnökségtől, de Európában, sőt, Magyarországon is találhatunk kedvező befektetési lehetőségeket.","shortLead":"Az állampapír megtakarításokkal rendelkező ügyfelek fele készül portfóliójának átalakítására, a legtöbben a tőzsdei...","id":"20250303_kh-ertekpapir-allampapir-sp-500-bux","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"ffecff1d-c9be-4fdf-a0d9-5e1d1d83dead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_kh-ertekpapir-allampapir-sp-500-bux","timestamp":"2025. március. 03. 10:24","title":"Az állampapíroktól a tőzsdék felé fordulhatnak a K&H-s ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]