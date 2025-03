Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2ec2e947-c7e3-4726-bdb6-bc87f919a1e7","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Még 2022-ben vezették be, azóta már évente több mint 2000 Okosleletet készít ügyfelei számára a Synlab, amely a laborvizsgálatot mesterséges intelligenciával értékelteti ki, és jelzi a betegségek kockázatát. Póda Tamással, a vállalat kereskedelmi és marketingigazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Még 2022-ben vezették be, azóta már évente több mint 2000 Okosleletet készít ügyfelei számára a Synlab, amely...","id":"20250309_hvg-synlab-okoslelet-poda-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ec2e947-c7e3-4726-bdb6-bc87f919a1e7.jpg","index":0,"item":"6da29413-4bf4-4170-af1e-2422e98720cd","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-synlab-okoslelet-poda-tamas","timestamp":"2025. március. 09. 08:30","title":"Dr. MI szól, ha baj van: így értékel laborvizsgálatokat egy magyar algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66dedf81-c003-43fe-b4a8-abcd8b6f5c2c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Papp László Sportarénában adott koncertet pénteken a rapper, aki oly sokat tud Bindzsisztán miniszterelnökéről.","shortLead":"A Papp László Sportarénában adott koncertet pénteken a rapper, aki oly sokat tud Bindzsisztán miniszterelnökéről.","id":"20250308_Bindzsisztan-az-Arenaban-nezegessen-fotokat-Majka-penteki-koncertjerol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66dedf81-c003-43fe-b4a8-abcd8b6f5c2c.jpg","index":0,"item":"461caf21-5bb8-41f2-8b70-e971c1765d4e","keywords":null,"link":"/kultura/20250308_Bindzsisztan-az-Arenaban-nezegessen-fotokat-Majka-penteki-koncertjerol","timestamp":"2025. március. 08. 12:51","title":"Bindzsisztán az Arénában - nézegessen fotókat Majka koncertjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint sokan olyan sokáig távol tartják a közösségi oldalaktól a saját gyerekeiket, amilyen sokáig csak tudják.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint sokan olyan sokáig távol tartják a közösségi oldalaktól a saját gyerekeiket, amilyen sokáig...","id":"20250307_brit-kutatas-kozossegi-media-hatrany-mentalis-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2.jpg","index":0,"item":"4405125e-6fdc-4ce5-a739-a06c0284f2ee","keywords":null,"link":"/elet/20250307_brit-kutatas-kozossegi-media-hatrany-mentalis-egeszseg","timestamp":"2025. március. 07. 14:48","title":"Megbánták a brit fiatalok, hogy túl sok időt töltöttek az okostelefonjukkal és a közösségi médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Azt is elárulták, miért nem népszavazást kezdeményeznek.","shortLead":"Azt is elárulták, miért nem népszavazást kezdeményeznek.","id":"20250307_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-reakcio-velemenynyilvanito-szavazas-Ukrajna-EU-tagsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac.jpg","index":0,"item":"e635a629-9459-4e27-b741-0fd149bb68ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_kormanyzati-tajekoztatasi-kozpont-reakcio-velemenynyilvanito-szavazas-Ukrajna-EU-tagsag","timestamp":"2025. március. 07. 14:03","title":"Itt a kormány válasza arra, mit jelent a véleménynyilvánító szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b967034-49e4-4764-93c8-5970ce2a5056","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ legmagasabb passzívházát kezdik hamarosan építeni New Yorkban. A tervek szerint 220 méterre nyújtózó magasház a második legmagasabb lesz Brooklynban (a lágymányosi Mol Campus 143 méteres). De nem kizárólag méretével tűnik ki majd a sorból.","shortLead":"A világ legmagasabb passzívházát kezdik hamarosan építeni New Yorkban. A tervek szerint 220 méterre nyújtózó magasház...","id":"20250307_hvg-energiatakarekos-felhokarcolo-passzivhaz-alloy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b967034-49e4-4764-93c8-5970ce2a5056.jpg","index":0,"item":"b1c40f19-ebf4-42c3-8449-7ad20404d1d3","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-energiatakarekos-felhokarcolo-passzivhaz-alloy","timestamp":"2025. március. 07. 16:15","title":"Felhőkarcoló mint passzívház? Állítják, hogy nem is drága megcsinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb89848-df11-416e-9067-1d0774be4cda","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Közös megegyezéssel azonnali távozásra késztetik a dolgozókat az SK Innovation komáromi és iváncsai akkugyáraiban a beszámolók szerint. Tömeges elbocsátásnak néz ki, de nem akarják, hogy jogilag is annak minősüljön, a hazainduló távozókat már a céges buszra sem engedik fel.","shortLead":"Közös megegyezéssel azonnali távozásra késztetik a dolgozókat az SK Innovation komáromi és iváncsai akkugyáraiban...","id":"20250307_elbocsatas-leepites-kirugas-akkugyar-sk-innovation-komarom-ivancsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb89848-df11-416e-9067-1d0774be4cda.jpg","index":0,"item":"7aeca958-69a9-4df4-aeff-cdd2ad7b82f3","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_elbocsatas-leepites-kirugas-akkugyar-sk-innovation-komarom-ivancsa","timestamp":"2025. március. 07. 11:44","title":"„Halálsoron érzik magukat” az SK akkugyárainak dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb37e627-5a08-422a-ae50-fba233695d91","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön érdekesség, hogy Aston Martinnal mennek.","shortLead":"Külön érdekesség, hogy Aston Martinnal mennek.","id":"20250307_Sajat-versenycsapata-is-van-mar-Max-Verstappennek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb37e627-5a08-422a-ae50-fba233695d91.jpg","index":0,"item":"9bc2e85d-696a-41cb-b1c9-6a4b6a008854","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_Sajat-versenycsapata-is-van-mar-Max-Verstappennek","timestamp":"2025. március. 07. 19:33","title":"Saját versenycsapata is van már Max Verstappennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c31bf4-bb6d-475f-ba98-31384c596c3f","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"1985-öt írunk… az Iparra járó csajok mindig nagyon jól néztek ki, mert a ruháikat maguk faragták – ettől volt persze egy sajátos iparos kinézetük. Mi, fiúk meg kijártunk az Ecserire szép, fehér, nagyapáink korabeli vászoningekért, és befestettük, vagy befestették nekünk a lányok. Akár feketére. Ezen a képen pont egy ilyen ing van rajtam – meséli Czeizel Balázs fotóművész és grafikus az Időről időre – 1985 című könyvből építkező installáció bemutatásakor. A március 11-ig látogatható kiállításról vele és Zsigmond Gáborral, a Főfotó Galéria egyik tulajdonosával beszélgettünk.","shortLead":"1985-öt írunk… az Iparra járó csajok mindig nagyon jól néztek ki, mert a ruháikat maguk faragták – ettől volt persze...","id":"20250307_A-mu-Idorol-idore-1985-konyv-installacio-Czeizel-Balazs-Zsigmond-Gabor-Fofoto-Galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34c31bf4-bb6d-475f-ba98-31384c596c3f.jpg","index":0,"item":"bed394b9-2a03-45c3-be6b-bdad5a389dbd","keywords":null,"link":"/360/20250307_A-mu-Idorol-idore-1985-konyv-installacio-Czeizel-Balazs-Zsigmond-Gabor-Fofoto-Galeria","timestamp":"2025. március. 07. 14:30","title":"Szépek voltak, fiatalok és szabadok – egy 40 évvel ezelőtti „iparos” gólyabál emlékei a Főfotóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]