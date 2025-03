Úgy tűnik, megússza az Apple azt a büntetést, melynek maximális tétele akár a cég globális bevételének 10 százalékát is elérhette volna. A dolog hátterében a szabad böngészőválasztás áll, melyet az Apple még 2024 elején, az iOS 17.4 fedélzetén vezetett be a digitális piacokról szóló uniós jogszabály (DMA) hatására – és úgy tűnik, ez segített abban is, hogy egy régóta vitás téma végére pont kerüljön.

Az iPhone-ok eredetileg az Apple által fejlesztett Safarit kezelték alapértelmezett böngészőként. Ugyan le lehetett tölteni már régebben is számos külső fejlesztő termékét (így a Google Chrome-ot is), és manuálisan be lehetett állítani alapértelmezettnek mást is, de aki ezt nem tette meg, annak továbbra is a Safari volt az alapértelmezett. Ami az EU szerint tisztességtelen előnynek minősült, továbbra is.

Az Apple ezután 2024 januárjában több módosítást is bejelentett; az egyik egy választóképernyő a Safari első megnyitásakor, ahol a felhasználó egy randomizált listáról választhatja ki a neki tetsző böngészőt, míg a másik az, hogy szabadon használhat minden fejlesztő saját böngészőmotort – tehát nem kell, hogy még a Chrome motorházteteje alatt is az Apple-féle WebKit dolgozzon.

Böngészőválasztó ablak az iOS 17.4 alatt HVG

Ezek a változtatások, melyek az említett iOS 17.4 fedélzetén futottak be, már elégségesnek bizonyultak ahhoz, hogy az Apple elkerülje az óriási büntetést. A Reuters hírügynökség friss jelentése szerint így ugyanis már megfelelnek a vonatkozó törvényeknek, és az ezügyben indult vizsgálatot is lezárhatják jövő héten.

