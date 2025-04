Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Novák Katalin egykori tanácsadója arról beszélt, hogy az egykori köztársasági elnök tanácsadói stábjának nem volt értelme, „nem is volt igazából kitalálva, és amikor kitört ez az egész botrány, akkor minket még benne is hagytak kicsit abban az egész dologban”.","shortLead":"Novák Katalin egykori tanácsadója arról beszélt, hogy az egykori köztársasági elnök tanácsadói stábjának nem volt...","id":"20250407_gundel-takacs-gabor-kegyelmi-botrany-novak-katalin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71.jpg","index":0,"item":"640a6385-42e7-4093-a567-0721abfe1f48","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_gundel-takacs-gabor-kegyelmi-botrany-novak-katalin-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 07:29","title":"Gundel Takács megszólalt a kegyelmi botrányról: „Pont akkor nem kértek tanácsot, amikor kellett volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor Budapestről továbbra sem kap jó híreket.","shortLead":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor...","id":"20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c.jpg","index":0,"item":"b0c8e297-6728-4e2a-904e-af272c1a8d7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:10","title":"Nagyon ugrott a reggeli sokk után a Rheinmetall, délután már felfelé húzta a frankfurti tőzsdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőröknek az tűnt fel, hogy a versenyző és navigátora furcsán viselkedik.","shortLead":"A rendőröknek az tűnt fel, hogy a versenyző és navigátora furcsán viselkedik.","id":"20250406_Ittasan-bedrogozva-akartak-ralizni-a-verseny-elott-lekapcsolta-oket-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50.jpg","index":0,"item":"4f855a52-26c7-4b09-bc94-c252c12b3f2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_Ittasan-bedrogozva-akartak-ralizni-a-verseny-elott-lekapcsolta-oket-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 06. 13:32","title":"Ittasan, bedrogozva akartak ralizni, a verseny előtt lekapcsolta őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c28a1e9-0146-49b1-887c-a126d1adf55d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Úgy néz ki, véget ért a múlt kedd, azaz a Donald Trump vámbejelentései óta tartó zuhanás.","shortLead":"Úgy néz ki, véget ért a múlt kedd, azaz a Donald Trump vámbejelentései óta tartó zuhanás.","id":"20250408_europa-tozsde-nyitas-dax-ftse-cac-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c28a1e9-0146-49b1-887c-a126d1adf55d.jpg","index":0,"item":"e31e1142-a82a-40e9-97c9-3ae59a78d304","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_europa-tozsde-nyitas-dax-ftse-cac-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 10:28","title":"Azonnali emelkedésbe kezdtek az európai és ázsiai tőzsdék, a japán Nikkei már +6%-nál jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tavaly februárban már ott volt az énekes az influenszer tüntetésen.","shortLead":"Tavaly februárban már ott volt az énekes az influenszer tüntetésen.","id":"20250407_caramel-fidesz-tisza-part-pult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac.jpg","index":0,"item":"61391de9-7f04-4f56-ac7b-fb666f537ab1","keywords":null,"link":"/elet/20250407_caramel-fidesz-tisza-part-pult","timestamp":"2025. április. 07. 20:35","title":"Caramel nyolc éve még a Fidesznek kampányolt, ma a Tisza Párt pultjánál fotózták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor azt is kihangsúlyozta, hogy először inkább tárgyalnának az USA-val a vámokról.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor azt is kihangsúlyozta, hogy először inkább tárgyalnának az USA-val a vámokról.","id":"20250407_Von-der-Leyen-Az-EU-kesz-aranyos-valaszt-adni-Trump-vamjaira","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"4b942aca-07ab-47b8-a372-4dcece6c476e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Von-der-Leyen-Az-EU-kesz-aranyos-valaszt-adni-Trump-vamjaira","timestamp":"2025. április. 07. 12:00","title":"Von der Leyen: Az EU kész arányos választ adni Trump vámjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f914c3c5-f4c9-4e6c-bc44-35d02b530f64","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tiborcz-közeli Gránit részvényei viszont nagyot erősödtek.","shortLead":"A Tiborcz-közeli Gránit részvényei viszont nagyot erősödtek.","id":"20250407_bux-index-zuhanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f914c3c5-f4c9-4e6c-bc44-35d02b530f64.jpg","index":0,"item":"4876a7a2-6117-4f0b-91ff-0f6a6467416d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_bux-index-zuhanas","timestamp":"2025. április. 07. 09:36","title":"Közel 7 százalékot zuhant a BUX-index, durván szakadnak az OTP, a Mol és a Richter részvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912090a4-af6d-4cad-a834-024399d09593","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre” – kérik a rendőrök a közlekedőket.","shortLead":"„Ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre” – kérik a rendőrök a közlekedőket.","id":"20250408_rendorseg-tuntetes-erzsebet-hid-blokad-hadhazy-akos-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/912090a4-af6d-4cad-a834-024399d09593.jpg","index":0,"item":"b40a181a-1b56-4320-af3e-548e2f9dd523","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_rendorseg-tuntetes-erzsebet-hid-blokad-hadhazy-akos-momentum","timestamp":"2025. április. 08. 06:51","title":"Üzent a rendőrség azoknak, akiket zavar Hadházyék keddi hídblokádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]