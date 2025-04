Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","shortLead":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","id":"20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379.jpg","index":0,"item":"f11750fd-1574-43c9-b88a-94f75d6abf1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","timestamp":"2025. április. 28. 10:40","title":"Elkapták a tolvajt, aki ellopta az amerikai belbiztonsági miniszter táskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes házelnök javaslatára, kormánypárti szavazatokkal döntött az Országgyűlés a márciusban füstgyertyás akcióval az ülésteremben tiltakozó ellenzékiek megbüntetéséről. A rekordösszegű büntetés mellé újdonságként ezúttal kitiltás is jár.","shortLead":"A fideszes házelnök javaslatára, kormánypárti szavazatokkal döntött az Országgyűlés a márciusban füstgyertyás akcióval...","id":"20250428_Megszavaztak-82-milliora-buntetik-a-fustgyertyazo-ellenzekieket-es-meg-ki-is-tiltjak-oket-a-Parlamentbol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d.jpg","index":0,"item":"2ebf63e3-8cce-44ff-b60f-867144162e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Megszavaztak-82-milliora-buntetik-a-fustgyertyazo-ellenzekieket-es-meg-ki-is-tiltjak-oket-a-Parlamentbol-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 14:30","title":"Megszavazták: 82 millióra büntetik a füstgyertyázó ellenzékieket, és még ki is tiltják őket a parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a67ddbf-ac32-48ff-9947-497ef3f7b35a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alaposan megugrott a visszaélések száma, az egyetlen biztató adat, hogy az okozott kár értéke csökkent.","shortLead":"Alaposan megugrott a visszaélések száma, az egyetlen biztató adat, hogy az okozott kár értéke csökkent.","id":"20250428_lopas-kibercsalok-cib-bank-mnb-bankkartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a67ddbf-ac32-48ff-9947-497ef3f7b35a.jpg","index":0,"item":"438fa19b-857f-4204-a104-7397f1ada61e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_lopas-kibercsalok-cib-bank-mnb-bankkartya","timestamp":"2025. április. 28. 10:23","title":"Három hónap alatt 8,2 milliárdot loptak el kibercsalók Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abab67a-cab4-4fba-bb69-0a3915d52e2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marine Le Pent sikkasztás miatt ítélték el, a döntés hiába nem jogerős, a választásokon akkor sem indulhat jelen állás szerint.","shortLead":"Marine Le Pent sikkasztás miatt ítélték el, a döntés hiába nem jogerős, a választásokon akkor sem indulhat jelen állás...","id":"20250428_jordan-bardella-indulas-2027-francia-valasztasok-marine-le-pen-birosagi-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5abab67a-cab4-4fba-bb69-0a3915d52e2b.jpg","index":0,"item":"c6ee1e8d-b2d1-4bf0-98c9-036501f46ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_jordan-bardella-indulas-2027-francia-valasztasok-marine-le-pen-birosagi-itelet","timestamp":"2025. április. 28. 12:16","title":"Bardella indulna Le Pen helyett a 2027-es francia választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van, amikor kínos, van, amikor hasznos, és van, amikor veszélyes: több helyen működik sok évtizedes, elfeledettnek vélt technika. Akár az otthoni tévében is. Sorra veszünk néhány, a műszaki múzeumon kívül is életképes darabot.","shortLead":"Van, amikor kínos, van, amikor hasznos, és van, amikor veszélyes: több helyen működik sok évtizedes, elfeledettnek vélt...","id":"20250427_hvg-regi-technologiak-floppy-fax-teletext-regi-technologiak-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056.jpg","index":0,"item":"de556eee-3236-4595-bd40-88b50ed94584","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-regi-technologiak-floppy-fax-teletext-regi-technologiak-hasznalata","timestamp":"2025. április. 27. 16:30","title":"„Ha tudod, mi az a floppy, ideje eljönnöd rákszűrésre“ – Miért használnak még mindig faxot, floppyt, teletextet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64599d03-78a4-4e95-ad0b-4b34735deb05","c_author":"Lakos Gábor","category":"kultura","description":"Képeink a III. Krúbi és a csirkék bosszúja című koncertről. ","shortLead":"Képeink a III. Krúbi és a csirkék bosszúja című koncertről. ","id":"20250428_krubi-koncert-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64599d03-78a4-4e95-ad0b-4b34735deb05.jpg","index":0,"item":"8e884ead-99a4-41e5-85d4-022fdac10c39","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_krubi-koncert-kepek","timestamp":"2025. április. 28. 11:56","title":"Így álltak bosszút Krúbin a csirkék a Budapest Parkban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68406ce3-7685-4323-bd85-3304e97c8751","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően a többség elhúzza az utolsó pillanatokig. ","shortLead":"Vélhetően a többség elhúzza az utolsó pillanatokig. ","id":"20250428_kivarnak-a-plugin-hibridesek-a-zold-rendszam-leadasaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68406ce3-7685-4323-bd85-3304e97c8751.jpg","index":0,"item":"fcf49c82-d9b6-48d7-a96e-861a119aa7a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_kivarnak-a-plugin-hibridesek-a-zold-rendszam-leadasaval","timestamp":"2025. április. 28. 07:41","title":"Ingyen parkolás és spórolás: kivárnak a plugin hibridesek a zöld rendszám leadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb150ae0-df3e-4500-92f6-93142c9b3955","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hatóságok gyilkosság miatt indítottak nyomozást.","shortLead":"A hatóságok gyilkosság miatt indítottak nyomozást.","id":"20250427_gyilkossag-hamburg-irono-Alexandra-Frohlich","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb150ae0-df3e-4500-92f6-93142c9b3955.jpg","index":0,"item":"497a14aa-5d06-4e2b-a688-9d48212ad66c","keywords":null,"link":"/kultura/20250427_gyilkossag-hamburg-irono-Alexandra-Frohlich","timestamp":"2025. április. 27. 17:46","title":"A saját lakóhajóján találták meg az ismert német írónő holttestét, alighanem agyonlőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]