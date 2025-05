Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"062e4507-288a-4131-be67-e0ead1e7443c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újdelhi szerint Pakisztán már a sokadik alkalommal sértette meg a tűzszünetet a két országot elválasztó demarkációs vonalnál.","shortLead":"Újdelhi szerint Pakisztán már a sokadik alkalommal sértette meg a tűzszünetet a két országot elválasztó demarkációs...","id":"20250503_India-Pakisztan-ujabb-tamadas-Kasmir-importtilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062e4507-288a-4131-be67-e0ead1e7443c.jpg","index":0,"item":"aff33647-ab9a-48cd-85dc-5da04ae38bea","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_India-Pakisztan-ujabb-tamadas-Kasmir-importtilalom","timestamp":"2025. május. 03. 15:18","title":"India újabb támadásról számolt be Kasmírnál, válaszként minden áru importját betiltotta Pakisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9244a7e-34c4-4978-81f4-00785dfc5b43","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az idei évben a globális informatikai kiadások várhatóan 9,3 százalékkal nőnek, meghaladva az 5 billió dollárt. A Deloitte elemzése szerint Európa – ha kissé lemaradva is – követi a globális trendeket. A magyar IT-piac is némi növekedést mutat, azonban a világ- és európai átlagnál lényegesen lassabb ütemben.","shortLead":"Az idei évben a globális informatikai kiadások várhatóan 9,3 százalékkal nőnek, meghaladva az 5 billió dollárt...","id":"20250503_informatikai-kiadasok-deloitte-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9244a7e-34c4-4978-81f4-00785dfc5b43.jpg","index":0,"item":"ac0c2c2c-949a-4f6a-900b-1418c30daf7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_informatikai-kiadasok-deloitte-elemzes","timestamp":"2025. május. 03. 18:03","title":"Mekkora lendületben van Európa? És mi a helyzet a magyar IT-szektorral?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenhetedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250505_Gondolkozz-velunk-Kaposztafold-Szexi-a-matek-17","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0.jpg","index":0,"item":"ce8841f7-0c81-4b38-84d9-339142ab564f","keywords":null,"link":"/elet/20250505_Gondolkozz-velunk-Kaposztafold-Szexi-a-matek-17","timestamp":"2025. május. 05. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Káposztaföld – Szexi a matek 17.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b79df-dc99-465b-8fe9-575848ae5914","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"New York egyik meghatározó repterén évek óta krónikus a munkakörben a létszámhiány.","shortLead":"New York egyik meghatározó repterén évek óta krónikus a munkakörben a létszámhiány.","id":"20250503_New-York-Newark-repter-legiiranyitok-hiany-United-jarattorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/211b79df-dc99-465b-8fe9-575848ae5914.jpg","index":0,"item":"a06a4c52-2b86-4691-98ed-3db06fae4755","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_New-York-Newark-repter-legiiranyitok-hiany-United-jarattorles","timestamp":"2025. május. 03. 20:36","title":"Annyira kevés már a légiirányító, hogy napi több tucat járatot törölnek a Newark reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint „a gyűlölet és a megosztás hatalmát csak szeretettel, őszinteséggel, a másikat is embernek tartva lehet legyőzni”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint „a gyűlölet és a megosztás hatalmát csak szeretettel, őszinteséggel, a másikat is embernek...","id":"20250503_magyar-peter-valasz-gulyas-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b.jpg","index":0,"item":"df7ad071-d0f4-430e-be4e-b8f6e5afe5a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_magyar-peter-valasz-gulyas-gergely","timestamp":"2025. május. 03. 11:40","title":"Magyar Péter válaszolt Gulyás Gergelynek: Tőlünk sohasem fogtok másokat a személyükben bántó állításokat hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae11e62-2513-4c70-acc2-8d2d37671ff8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kelemen Hunor szerint a szélsőjobboldali George Simion nemcsak az ott élő magyarokra, hanem egész Romániára veszélyt jelentene.","shortLead":"Kelemen Hunor szerint a szélsőjobboldali George Simion nemcsak az ott élő magyarokra, hanem egész Romániára veszélyt...","id":"20250505_romania-elnokvalasztas-kelemen-hunor-george-simion-nicusor-dan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eae11e62-2513-4c70-acc2-8d2d37671ff8.jpg","index":0,"item":"f78c43bb-ad4c-4f52-bbca-b0544f84c7b6","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_romania-elnokvalasztas-kelemen-hunor-george-simion-nicusor-dan","timestamp":"2025. május. 05. 10:37","title":"Az RMDSZ elnöke Nicusor Dan támogatására szólította fel a romániai magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303cf684-9ccc-4b50-83de-cf5d61d8b13a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A New York-i Katolikus Konferencia szerint gúnyolódik az egyházzal az amerikai elnök.","shortLead":"A New York-i Katolikus Konferencia szerint gúnyolódik az egyházzal az amerikai elnök.","id":"20250504_amerikai-puspok-trump-papa-kep-katolikusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/303cf684-9ccc-4b50-83de-cf5d61d8b13a.jpg","index":0,"item":"05a7d1a5-ea83-4f68-bf38-24f887b1621d","keywords":null,"link":"/elet/20250504_amerikai-puspok-trump-papa-kep-katolikusok","timestamp":"2025. május. 04. 13:56","title":"Felháborodtak az amerikai püspökök Trump képén – „Épp most temettük el szeretett Ferenc pápánkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 04. 11:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""}]