[{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük súlyos büntetést is kapott már.","shortLead":"Egyikük súlyos büntetést is kapott már.","id":"20250510_Magyar-Peter-MNB-bennfentes-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"a3a15e6a-2ea6-4e5a-b002-ccf2fe12e3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Magyar-Peter-MNB-bennfentes-kereskedelem","timestamp":"2025. május. 10. 09:25","title":"Magyar Péter mellett hat másik személlyel szemben nyomoz az MNB bennfentes kereskedelem gyanúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8630e995-4c67-42cd-a15c-1ad377c072f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint semmilyen elszigetelődést, retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőjével szemben. ","shortLead":"Orbán Viktor szerint semmilyen elszigetelődést, retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőjével szemben. ","id":"20250509_tihany-orban-simion-roman-elnokjelolt-eu-apatsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8630e995-4c67-42cd-a15c-1ad377c072f7.jpg","index":0,"item":"6e1ad27b-11fc-447c-ae66-4124cae60a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_tihany-orban-simion-roman-elnokjelolt-eu-apatsag","timestamp":"2025. május. 09. 16:21","title":"Tihanyból üzente Orbán a szélsőjobbos román elnökjelöltnek, hogy megvédheti az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"Dobszay jános, Gergely Márton, Riba István ","category":"360","description":"Töméntelen pénzt költött már a propaganda Magyar Péter-ellenes kampányokra – látható eredmény nélkül. A korábban más politikusokkal szemben végigvitt lejáratási technikák ezúttal nem működnek, ezzel azonban még korántsem ürült ki Orbán Viktor eszköztára, kérdés, hogy meddig kész elmenni. Közben a Tisza visszalő: most éppen azt teregette ki, hogy a békepártiságát évek óta sulykoló Fidesz már 2023-ban „átállt a háború felé vezető út nulladik fázisára.”","shortLead":"Töméntelen pénzt költött már a propaganda Magyar Péter-ellenes kampányokra – látható eredmény nélkül. A korábban más...","id":"20250510_hvg-magyar-peter-lejaratasa-orban-viktor-jogi-eszkozok-propaganda-tisza-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"9836bac1-66b9-495a-b430-a388ef28f4fe","keywords":null,"link":"/360/20250510_hvg-magyar-peter-lejaratasa-orban-viktor-jogi-eszkozok-propaganda-tisza-kommunikacio","timestamp":"2025. május. 10. 07:00","title":"A Tisza elleni háború sokadik fázisa: a Fidesz-propaganda golyói nem fogtak Magyar Péteren, jön a jogi nehéztüzérség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e328860-d58f-4e8d-82d1-e708e7c70adf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dua Lipa és Sir Elton John is szerepel azon sztárok listáján, akik felszólították Keir Starmer brit miniszterelnököt, úgy frissítse a szerzői jogi törvényeket, hogy azok megvédjék őket a mesterséges intelligenciától (MI).","shortLead":"Dua Lipa és Sir Elton John is szerepel azon sztárok listáján, akik felszólították Keir Starmer brit miniszterelnököt...","id":"20250510_A--brit-zeneszek-es-irok-vedelmet-kernek-a-mesterseges-intelligencia-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e328860-d58f-4e8d-82d1-e708e7c70adf.jpg","index":0,"item":"1a5af6ac-23f7-4a75-8446-b6a5b04ea0c2","keywords":null,"link":"/kultura/20250510_A--brit-zeneszek-es-irok-vedelmet-kernek-a-mesterseges-intelligencia-ellen","timestamp":"2025. május. 10. 19:51","title":"A brit zenészek és írók védelmet kérnek a mesterséges intelligencia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43269d-328d-448c-9c7c-3cc15e28bd47","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz szakembernél tovább csak egy szövetségi kapitány irányította a nemzeti válogatottat.","shortLead":"Az olasz szakembernél tovább csak egy szövetségi kapitány irányította a nemzeti válogatottat.","id":"20250509_marco-rossi-2030-ig-marad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e43269d-328d-448c-9c7c-3cc15e28bd47.jpg","index":0,"item":"d59ae568-b98b-4673-8147-e7ae473978a4","keywords":null,"link":"/sport/20250509_marco-rossi-2030-ig-marad","timestamp":"2025. május. 09. 11:29","title":"2030-ig meghosszabbította Marco Rossi szerződését az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8b2197-d0f9-4a04-af19-df629b190b5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt teniszező bipoláris zavarral küzd, tavaly kórházi kezelésre szorult.","shortLead":"A volt teniszező bipoláris zavarral küzd, tavaly kórházi kezelésre szorult.","id":"20250509_noszaly-sandor-mentalis-betegseg-bipolaris-zavar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c8b2197-d0f9-4a04-af19-df629b190b5b.jpg","index":0,"item":"ce843bb2-816b-4eeb-b816-2879c7a3cd98","keywords":null,"link":"/elet/20250509_noszaly-sandor-mentalis-betegseg-bipolaris-zavar","timestamp":"2025. május. 09. 16:27","title":"„Nagyon sokszor eszembe jutott az öngyilkosság” – Noszály Sándor a mentális betegségéről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli összeget, azaz nagyjából egymillió forintot kifizetni egy hűséges társért.","shortLead":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli...","id":"20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525.jpg","index":0,"item":"53ee8cad-2f57-4b51-a7ea-a222293a74de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","timestamp":"2025. május. 10. 20:03","title":"Mint R2-D2, csak ebbe pakolni is lehet: 1 000 000 forintért árulnak egy Star Wars droidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balla István az intézmény indoklása szerint nem működött együtt feletteseivel.","shortLead":"Balla István az intézmény indoklása szerint nem működött együtt feletteseivel.","id":"20250510_Komarom-tanart-kirugas-szexualis-visszaeles-Szechenyi-Istvan-technikum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008.jpg","index":0,"item":"25925dbd-e798-467e-979d-f72679434042","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Komarom-tanart-kirugas-szexualis-visszaeles-Szechenyi-Istvan-technikum","timestamp":"2025. május. 10. 10:33","title":"Érettségi előtt rúgták ki azt a komáromi tanárt, aki felszólalt az iskolai szexuális visszaélések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]