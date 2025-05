Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1bfceceb-4be9-4cfd-bf9c-4052849714a3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult büntetőügy Lukács Tamás, a végrehajtói kar korábbi alelnöke ellen, miután a pótmagánvádló sikeresen fellebbezett.","shortLead":"Folytatódik a hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult büntetőügy Lukács Tamás, a végrehajtói kar korábbi...","id":"20250527_Vadlott-Schadl-volner-alelnok-vegrehajto-birosag-birosag-exvegrehajto-lukacs-tamas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bfceceb-4be9-4cfd-bf9c-4052849714a3.jpg","index":0,"item":"329b7cee-825e-4aa2-ad5b-7abea54ce433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_Vadlott-Schadl-volner-alelnok-vegrehajto-birosag-birosag-exvegrehajto-lukacs-tamas-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 05:20","title":"Vádlott marad Schadl György egykori alelnöke – nem adja fel a kifosztott exvégrehajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Könnyen lehet, hogy a még függőben lévő uniós milliárdokat is elveszítheti Magyarország. ","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a még függőben lévő uniós milliárdokat is elveszítheti Magyarország. ","id":"20250528_faz-orban-viktor-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca.jpg","index":0,"item":"6a05ea9f-5c8a-404b-a98e-011630aa88ee","keywords":null,"link":"/360/20250528_faz-orban-viktor-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 28. 07:30","title":"FAZ: Új eszközöket fontolgat Orbán ellen az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8e9db9-aeff-4c34-8f7a-53e2d9b037bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kormány ezzel akarja bebizonyítani, hogy a reaktor mellől elszállított föld biztonságos.","shortLead":"A kormány ezzel akarja bebizonyítani, hogy a reaktor mellől elszállított föld biztonságos.","id":"20250527_fukusima-atomreaktor-fold-japan-miniszterelnoki-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8e9db9-aeff-4c34-8f7a-53e2d9b037bb.jpg","index":0,"item":"a697eaf9-0df0-4971-af12-2cdebf0416fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_fukusima-atomreaktor-fold-japan-miniszterelnoki-hivatal","timestamp":"2025. május. 27. 15:21","title":"A fukusimai atomreaktor mellől visznek földet a japán miniszterelnöki hivatalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e794e6-0213-4e06-8636-badce89a3b44","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyet kihagyták a szervezésből, és a szaúdiakat is arra kérték, ne közöljenek semmit a 2022-es miniszterelnöki útról.","shortLead":"A külügyet kihagyták a szervezésből, és a szaúdiakat is arra kérték, ne közöljenek semmit a 2022-es miniszterelnöki...","id":"20250527_Titkos-szaud-arabiai-targyalason-jart-Orban-Viktor-evekig-sikerult-leplezni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44e794e6-0213-4e06-8636-badce89a3b44.jpg","index":0,"item":"c10b8006-ab57-4091-89a8-41f64d13c10b","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Titkos-szaud-arabiai-targyalason-jart-Orban-Viktor-evekig-sikerult-leplezni","timestamp":"2025. május. 27. 07:31","title":"Titkos szaúd-arábiai tárgyaláson járt Orbán Viktor, mostanáig sikerült leplezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a653482e-ac0d-49e7-93f1-decdc8d796ef","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Névtelen kormánypárti javaslatra 41 ponton máris átírnák a heves vitát kiváltó „átláthatósági” törvényt. A legfontosabb változás, hogy már az idén odaítélt 1 százalékos felajánlásokat is bukják azok a szervezetek, akik még fel sem kerültek a kormány ellenséglistájára.","shortLead":"Névtelen kormánypárti javaslatra 41 ponton máris átírnák a heves vitát kiváltó „átláthatósági” törvényt. A legfontosabb...","id":"20250526_A-mar-felajanlott-1-szazalekot-sem-kapnak-meg-a-szervezetek-akiket-meg-csak-ezutan-vesznek-a-tiltolistara-szigor-lex-poloska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a653482e-ac0d-49e7-93f1-decdc8d796ef.jpg","index":0,"item":"aef7714b-953e-4e9a-bbde-3bedebd47f89","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_A-mar-felajanlott-1-szazalekot-sem-kapnak-meg-a-szervezetek-akiket-meg-csak-ezutan-vesznek-a-tiltolistara-szigor-lex-poloska-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:54","title":"A már felajánlott 1 százalékot sem kapnák meg a szervezetek, akiket majd ezután vesznek a tiltólistára – így szigorítanák az „átláthatósági” törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8843d88-e0b2-405d-8de3-e33c6df84900","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Azzal már nagyjából tisztában vagyunk, hogy mennyire befolyásolhatják karbonlábnyomunkat közlekedési, hűtési, fűtési és fogyasztási szokásaink, viszont eddig kevés szó esett a digitális karbonlábnyomról. Pedig – mint Huszics György a Carbon.crane társalapítója és ügyvezetője, a zCast új adásának vendége mondja – hiába nincs mobilunknak kipufogója vagy kéménye, mégis kapcsolódik hozzá kibocsátás. De vajon mennyi?","shortLead":"Azzal már nagyjából tisztában vagyunk, hogy mennyire befolyásolhatják karbonlábnyomunkat közlekedési, hűtési, fűtési és...","id":"20250528_digitalis-karbonlabnyom-kibocsatas-fenntarthatosag-Huszics-Gyorgy-carboncrane-zcast-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8843d88-e0b2-405d-8de3-e33c6df84900.jpg","index":0,"item":"d044f632-67e9-43be-8b25-c767c38b6d33","keywords":null,"link":"/zhvg/20250528_digitalis-karbonlabnyom-kibocsatas-fenntarthatosag-Huszics-Gyorgy-carboncrane-zcast-podcast","timestamp":"2025. május. 28. 16:41","title":"zCast: Tudja, mennyivel nő károsgáz-kibocsátása, ha rákattint erre a cikkre? – itt a kellemetlen igazság a digitális karbonlábnyomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c740927e-3859-4495-9442-09921420539e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hatalmas bulit csaptak Liverpoolban a Premier League-győzelem kapcsán.","shortLead":"Hatalmas bulit csaptak Liverpoolban a Premier League-győzelem kapcsán.","id":"20250526_szoboszlai-dominik-magyar-zaszlo-liverpool-busz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c740927e-3859-4495-9442-09921420539e.jpg","index":0,"item":"2dd8f40f-1d04-4879-8039-6366f64dcd99","keywords":null,"link":"/elet/20250526_szoboszlai-dominik-magyar-zaszlo-liverpool-busz","timestamp":"2025. május. 26. 19:09","title":"Szoboszlai jókora magyar zászlót lengetve ünnepelt a Liverpool buszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79f8273-c30c-4b3a-b565-711dc73e2c39","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A német márka kompakt szabadidő-autójához mostantól praktikus tetősátor is rendelhető.","shortLead":"A német márka kompakt szabadidő-autójához mostantól praktikus tetősátor is rendelhető.","id":"20250527_akar-aludhatunk-is-az-uj-opel-frontera-tetejen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e79f8273-c30c-4b3a-b565-711dc73e2c39.jpg","index":0,"item":"699fbdb9-bc7a-4095-bf08-ac39590227c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_akar-aludhatunk-is-az-uj-opel-frontera-tetejen","timestamp":"2025. május. 27. 08:41","title":"Akár aludhatunk is az új Opel Frontera tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]