[{"available":true,"c_guid":"85719752-6808-497c-ad24-11daac7e66bd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pákozdnál, a Letenye felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"Pákozdnál, a Letenye felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20250529_Kilenc-auto-utkozott-az-M7-esen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85719752-6808-497c-ad24-11daac7e66bd.jpg","index":0,"item":"a4583e23-2eaa-474c-9c8c-1b432d9d2eeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Kilenc-auto-utkozott-az-M7-esen","timestamp":"2025. május. 29. 09:08","title":"Kilenc autó ütközött az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A kormány azt ígéri, napokon belül bemutatja a nyugdíjasok vásárlási utalványainak részleteit. Lesz mit kidolgozni, egy ilyen rendszert bevezetni nem annyira egyszerű, mint amilyen megígérni, hogy lesz pénz.","shortLead":"A kormány azt ígéri, napokon belül bemutatja a nyugdíjasok vásárlási utalványainak részleteit. Lesz mit kidolgozni...","id":"20250529_nyugdijas-utalvany-elelmiszer-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"e709f765-91d6-47a0-8a2c-13a5e59e58c4","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_nyugdijas-utalvany-elelmiszer-vasarlas","timestamp":"2025. május. 29. 12:34","title":"Ki gyártja a nyugdíjasok 30 ezres utalványait? Elfogadják-e a piacon? Mennyibe kerül ez az országnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412b167c-125d-4910-88ef-b40723794c78","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban Boncler és Morozov egy idős, nyugdíjas férfi, Igor Barisnyikov védelmét látták el, akit azzal vádoltak meg, hogy az orosz hadseregről terjesztett valótlan állításokat.","shortLead":"Korábban Boncler és Morozov egy idős, nyugdíjas férfi, Igor Barisnyikov védelmét látták el, akit azzal vádoltak meg...","id":"20250528_kalinyingrad-ugyvedek-hazkutatas-politikai-ugyek-vedelem-hazaarulas-memorial","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412b167c-125d-4910-88ef-b40723794c78.jpg","index":0,"item":"ecce72d2-28d1-495d-8f42-5a36556b2268","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_kalinyingrad-ugyvedek-hazkutatas-politikai-ugyek-vedelem-hazaarulas-memorial","timestamp":"2025. május. 28. 21:14","title":"Kalinyingrádban házkutatást tartottak több, politikai ügyekben eljáró ügyvédnél, egyiküket hazaárulással is meggyanúsították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18dbc313-f171-4c69-a787-4fd434435ef6","c_author":"Köves Gábor","category":"elet","description":"Május 29-én kezdődik a Friss Hús, Budapest népszerű rövidfilmfesztiválja, amely immár Oscar-kvalifikáló filmfeszt is, az egyetlen e honban. Mi tegyen az ember, ha Oscart akar nyerni, és mit, ha Novák Előd akciózik a queer-szekció miatt? Mi változott a Káel Csaba-vezette NFI-ben, miután nem támogatták a cannes-i győztes magyar animációt? A Friss Hús igazgatójával, Deák Dániellel erről is beszélgettünk.","shortLead":"Május 29-én kezdődik a Friss Hús, Budapest népszerű rövidfilmfesztiválja, amely immár Oscar-kvalifikáló filmfeszt is...","id":"20250528_Novak-Elod-jott-tuntetett-es-miutan-elment-telt-hazunk-volt-Deak-Daniel-fesztivaligazgato-a-Friss-Husrol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18dbc313-f171-4c69-a787-4fd434435ef6.jpg","index":0,"item":"40f359c9-cb17-4bbe-9f2e-400435d05ad6","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Novak-Elod-jott-tuntetett-es-miutan-elment-telt-hazunk-volt-Deak-Daniel-fesztivaligazgato-a-Friss-Husrol-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:30","title":"„Novák Előd jött, tüntetett és miután elment, telt házunk volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b77876d-0b62-431c-857b-9aad05c84f58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Júniustól a késési biztosítás is megérkezik az új alkalmazásba.","shortLead":"Júniustól a késési biztosítás is megérkezik az új alkalmazásba.","id":"20250530_mav-applikacio-vonatjegy-buszjegy-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b77876d-0b62-431c-857b-9aad05c84f58.jpg","index":0,"item":"7be68428-f528-4fb2-97f9-3c188a5f688a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_mav-applikacio-vonatjegy-buszjegy-vasarlas","timestamp":"2025. május. 30. 11:06","title":"Fejlesztés a MÁV appjában: már vonat- és buszjegyet is lehet benne venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c3e345-59af-487a-8b6e-8bc228ad49d6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Negyedmilliárd forintot áldozott a Demeter Szilárd vezette Petőfi Kulturális Ügynökség egy angol nyelvű irodalmi folyóiratra – tudta meg a HVG. Az áttörés elmaradt, noha a 2021–2023-ban mindössze hét számot megélt lapra, a The Continental Literary Magazine-ra elment a művészeti folyóiratok egyéves támogatása. Közérdekű adatigénylésünk nyomán választ kaptunk arra, hogy pontosan mire mennyit költöttek, de kiderült az is, miként értékeli a lapot a volt főszerkesztő, és miért hallgat Demeter Szilárd.","shortLead":"Negyedmilliárd forintot áldozott a Demeter Szilárd vezette Petőfi Kulturális Ügynökség egy angol nyelvű irodalmi...","id":"20250529_hvg-irodalmi-kiserlet-amerikai-kudarc-demeter-muvek-pazarlas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c3e345-59af-487a-8b6e-8bc228ad49d6.jpg","index":0,"item":"b659afbc-0019-41ff-a9c4-db9b19a5b9af","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-irodalmi-kiserlet-amerikai-kudarc-demeter-muvek-pazarlas-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 06:30","title":"Így süllyedt el és vitt magával százmilliókat Demeter Szilárdék angol nyelvű irodalmi folyóirata, amellyel Amerika meghódítására indultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b10aa-9927-4d17-af18-31444f58b7e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különbőző okoknál fogva vonzzák a közúti baleseteket.","shortLead":"Különbőző okoknál fogva vonzzák a közúti baleseteket.","id":"20250529_Ez-a-30-leginkabb-balesetveszelyes-helye-Magyarorszagnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416b10aa-9927-4d17-af18-31444f58b7e3.jpg","index":0,"item":"0c5877ed-7754-40d5-919a-cd041c44722f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Ez-a-30-leginkabb-balesetveszelyes-helye-Magyarorszagnak","timestamp":"2025. május. 29. 12:18","title":"Ez a 30 legveszélyesebb baleseti gócpont Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38abe3ff-2193-4f03-b689-6761fa912087","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nem a Lázár János vezette szakminisztérium lépett, hanem az országgyűlés Gazdasági Bizottságának tűnt fel a mulasztás.","shortLead":"Nem a Lázár János vezette szakminisztérium lépett, hanem az országgyűlés Gazdasági Bizottságának tűnt fel a mulasztás.","id":"20250529_EU-Birosag-vasutasok-pihenoido-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38abe3ff-2193-4f03-b689-6761fa912087.jpg","index":0,"item":"b05792d0-ffdf-4de8-8e6b-8b37ee961378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_EU-Birosag-vasutasok-pihenoido-torveny","timestamp":"2025. május. 29. 16:25","title":"Az EU Bírósága már két éve kedvező döntést hozott a vasutasok pihenőidejéről, de csak most iktatják törvénybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]