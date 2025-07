Innen ingyen tölthet le csodálatos drónvideókat

Nagyfelbontású, légi drónfelvételeket kínál a DroneStock weboldal, és a felvételek – mivel CC0 (Creative Commons Zero) licenccel rendelkeznek, gond nélkül felhasználhatók akár személyes, akár kereskedelmi projektekben.

Ha felkeressük az oldalt, különböző kategóriák közül választhatunk, de akár saját keresőszót is megadhatunk (természetesen angolul). Vannak itt felvételek csodás naplementékről, parkokról, tavakról, hegyekről, strandokról, hidakról, sporteseményekről. Akármennyi videót letölthetünk, és ehhez nincsen szükség semmilyen bejelentkezésre, regisztrációra.

DtoneStock

Amikor kiválasztunk egy videót, és betöltődik az oldala, akkor láthatjuk a videó előnézetét. Az előnézet alatt található a Letöltés gomb, amellyel MP4 formátumban menthetők a videók a számítógépre. Jobbra láthatjuk a videó részleteit, az időtartamát, a felbontást, a fájlméretet, a formátumot, illetve a másodpercenként megjelenített képkockák számát. Az oldal megmutatja a témához kapcsolódó egyéb videókat is.

A weboldalon több ezer drónvideó található. A legújabbak szerint vannak csoportosítva, de választhatjuk a véletlenszerű lehetőséget is. Az oldal fejlesztői külön is kiemelik, hogy nem szeretnék, ha bármi is elvonná a figyelmet a csodálatos videókról, ezért nincsenek az oldalon hanganyagok, illusztrációk. Büszkék arra, hogy nagy hollywoodi nevek állnak mögöttük, akik nagyszerű tanácsokat adnak a film- és a televíziós világ követelményeiből kiindulva.

