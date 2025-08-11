Áttörés a fizikában: eddig lehetetlennek tartották, most először sikerült a kvantumokkal megcsinálni

A Bécsi Egyetem és a zürichi műegyetem (ETH Zurich) tudósai a homokszemnél kisebb üveggömbök felületén oldották fel a kvantumállapotot anélkül, hogy ehhez ultraalacsony hőmérsékletet kellett volna alkalmazniuk. A rekordot jelentő teljesítményük kitolta a kvantumfizika határait, megkönnyítve a kvantumtulajdonságok tanulmányozását olyan módokon, amelyeket korábban lehetetlennek tartottak – írja az Interesting Engineering.

A kvantumfizika egy viszonylag új tudományterület, amely az atomi és szubatomi szinteken lévő anyag és energia tanulmányozásán keresztül próbálja megmagyarázni a körülöttünk lévő világot. Bár még csak a felszínt kapargatják a tudósok, már készülőben vannak a különböző területeken – például az érzékelés, a számítás, a szimuláció vagy a kriptográfia – alkalmazható megoldások.

Az eddig vizsgálatok olyan tulajdonságok megértésére összpontosítottak, mint a kvantumok összefonódása vagy a szuperpozíció – mindezt szubatomi, vagyis az atomnál kisebb szinten. A bécsi és zürichi kutatók azonban arra voltak kíváncsiak, az atomoknál és molekuláknál nagyobb objektumok is mutatnak-e kvantumtulajdonságokat. Vizsgálatuk eredményét a Nature Physics című tudományos lapban közölték.

Új gyógyszerek jönnek, az áram meg nem megy majd el annyiszor – mit hozhat még a kvantumszámítás? A kvantumszámítás meglehetősen elvont, távoli fogalomnak tűnik, holott pár éven belül elterjedtek lehetnek a kvantumszámítógépek. 2021-től már Kvantum Nap (World Quantum Day) is van minden év áprilisában, ünnepelve a természet legkisebb részecskéit tanulmányozó kvantumtudományt. A Google idén ehhez a naphoz kapcsolódóan foglalta össze, miért is lesz jó a hétköznapi embereknek a kvantumszámítástechnika.

A hétköznapi életben az oszcillációkat nagy mozgásoknak tekintik a kutatók. Például egy óra ingája különböző szögekben és változó sebességgel oszcillálhat. De ahogy a mikroszkopikus szint felé közelít a tudomány, az oszcillációk más formát öltenek: a mikroszkopikus részecskék folyamatosan billegnek.

Carlos Gonzalez-Ballestero, a tanulmány vezető szerzője szerint az oszcilláció az energiától és attól függ, hogy a részecskét hogyan befolyásolja a környezete és a hőmérséklete. „A kvantumskálán azonban más a helyzet: ha nagyon alacsony energiájú oszcillációkat vizsgálunk, nagyon specifikus, úgynevezett oszcillációs kvantumokat találunk” – nyilatkozta a szakember.

A minimális rezgési amplitúdót alapállapotnak nevezik, ahol a gerjesztett állapotok együtt járnak a rezgés és az energiaszint növekedésével. Bár nincsenek köztes állapotok, egy részecske különböző rezgési állapotok kombinációjában létezhet.

Egy részecske kvantumállapotainak azonosításához a tudósoknak el kell különíteniük azt a környezeti hatásoktól, ezért a kvantumkísérleteket rendkívül alacsony, az abszolút nulla fokhoz közeli hőmérsékleten végzik.

Új rekord született: 67 percig tárolták a fényt kínai kutatók, jöhetnek a jobb kvantumszámítógépek Kínai kutatók hanggá alakították át a fény által tárolt információt, ezzel pedig rekordhosszú ideig sikerült tárolni azt. A jövőben tovább növelnék ezt az időtartamot.

A bécsi és svájci kutatók egy olyan technikán dolgoztak, amely lehetővé teszi a nanorészecskék kvantumállapotba való visszaállítását akkor is, ha azok nem voltak hűtött állapotban. A kísérletekben enyhén ellipszis alakú nanorészecskéket használtak.

A kutatóknak speciális lézerek és tükrök segítségével sikerült lényegében szobahőmérsékleten kvantumállapotba állítaniuk a részecskéket, ami lehetővé teszi, hogy a jövőben a rendkívüli hűtés nélkül is tanulmányozni tudják a kvantumállapotban lévő részecskéket. Mindez segítheti a szakembereket abban, hogy alaposabban megértsék a körülöttünk lévő világot.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.