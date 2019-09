Jaj, dehogy! Hiszen újraválasztása alkalmából barátságos üzenetben üdvözölte Giuseppe Contét: „Az Ön személyében olyan vezetőt köszönthetek Olaszország miniszterelnökeként, akiről az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy elkötelezett az országaink közötti kapcsolatok fejlesztése iránt. Bízom abban, hogy az eddigi közös erőfeszítéseinkhez hasonlóan a jövőben is számíthatunk Önre a magyar-olasz együttműködés további gazdagításában és az erős nemzetekből álló, versenyképes Európa megteremtésében.” – írta a magyar kormányfő.

Csakhogy 9 nappal korábban ugyanő az olasz kormányválságot kirobbantó Matteo Salvini volt miniszterelnök-helyettesnek és belügyminiszternek, a Liga elnökének is írt.

Igen személyes hangon – és a „mi, magyarok” formulával az én nevemben is, amit kikérek magamnak – üdvözölte a saját akciójába belebukott szélsőjobboldali politikust: „Biztosítom Önt arról, hogy mi, magyarok soha nem fogjuk elfelejteni, hogy Ön volt az első olyan nyugat-európai vezető, aki meg akarta akadályozni az illegális migránsok Európába özönlését a Földközi-tengeren keresztül. … Függetlenül az olasz belpolitikai folyamatok jövőbeni alakulásától és attól, hogy más-más európai pártcsaládhoz tartozunk, mi harcostársként tekintünk Önre az európai keresztény örökség megőrzése és a migráció megállítása érdekében folytatott küzdelmek során.”

Igenám, csakhogy Conte miniszterelnök lemondásakor hosszú beszédben ítélte el Salvinit, akit felelőtlennek nevezett. Egy másik forrás azt idézi, hogy Conte szerint Salvini az előre hozott választásokon való győzelmében reménykedve személyes érdekeit és saját pártját helyezte az olaszok nemzeti érdekei elé, és opportunista, akiből hiányzik a politikai intézmények iránti felelősség.

Kérdés: Orbán Viktor és hivatala tényleg azt hiszi, hogy az olasz miniszterelnök nem kap sajtószemléket, és a budapesti olasz nagykövetség nem küld jelentéseket? Vagyis szerintük Conte nem tud arról, hogy Orbán valójában az ellene áskálódó, őt megbuktatni próbált Salvini iránt lelkesedik? Mégpedig nyilvánosan! Hiszen a Salvininak írt levelet nem volt kötelező közhírré tenni, sőt a címzettet is meg lehetett volna kérni, hogy kezelje bizalmasan. De nem, a magyar minisztrerelnök nyíltan beavatkozott az olasz ügyekbe akkor, amikor még nem lehetett tudni, hogyan fejeződik be a kormányválság – mégpedig Contéval szemben avatkozott be. Képzelhetjük, mennyire veszi komolyan az újra kinevezett miniszterelnök a formális üdvözlést. Ezért állítom, hogy a szombati levéllel Orbán igazából hülyének nézi Contét.