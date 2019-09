Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel polgármestere, Haszilló Ferenc. Orbán is megkapta tőle a magáét. Akkor a Fidesz távozásra szólította fel, végül – mint most kiderült – mégsem zárták ki, a Fidesz jelöltjeként indul újra, hogy vezesse a Bács-Kiskun megyei várost.","shortLead":"A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is kijár a pofon – mondta öt évvel ezelőtt Kecel...","id":"20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5080e7a-da3c-41a2-9871-ffafbe7047a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08682fcf-15c1-4089-9d05-f0d00a21af67","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_kecel_haszillo_zsidozo_rasszista_halalbuntetes_fidesz_kizaras_polgarmester_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:30","title":"Mégsem zárták ki a zsidózó-cigányozó polgármestert a Fideszből, a párt most is őt indítja Kecelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cadc20-b3c2-4bef-91b0-b36d7ffdcdc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót. ","shortLead":"A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót. ","id":"20190907_dorian_hurrikan_usa_eszak_karolina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78cadc20-b3c2-4bef-91b0-b36d7ffdcdc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af47847-d1f8-4d64-8045-905b0622906e","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_dorian_hurrikan_usa_eszak_karolina","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:14","title":"135 ezer lakás maradt áram nélkül a Dorian hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3a9256-1109-4829-9873-83bca00790e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 67 éves asszony a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A 67 éves asszony a helyszínen meghalt. ","id":"20190906_Mezogazdasagi_vontato_gazolt_halalra_egy_gyalogost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f3a9256-1109-4829-9873-83bca00790e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5193522e-75ac-4a15-9335-7698c4308a92","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Mezogazdasagi_vontato_gazolt_halalra_egy_gyalogost","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:26","title":"Traktor gázolt halálra egy gyalogost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A járvány kihat az egész világra, Magyarország nincs a nyertesek között.","shortLead":"A járvány kihat az egész világra, Magyarország nincs a nyertesek között.","id":"20190906_Majdnem_duplajara_nott_a_serteshus_ara_Kinaban_a_pestis_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c6b870-3adb-47c3-a951-7b0819398d96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Majdnem_duplajara_nott_a_serteshus_ara_Kinaban_a_pestis_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:40","title":"Már majdnem duplájára nőtt a sertéshús ára Kínában a pestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48f5c0-7876-473f-88c5-b58efc99157a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190905_Orban_ferfiak_gyurujeben_beszelget_a_demografiai_problemakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f48f5c0-7876-473f-88c5-b58efc99157a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea80160-dd14-4d8d-b371-dcd0f297ecaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Orban_ferfiak_gyurujeben_beszelget_a_demografiai_problemakrol","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:35","title":"Orbán férfiak gyűrűjében beszélget a demográfiai problémákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdb7b37-7006-40c8-9858-339437ef0f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János tett feljelentést rágalmazásért a hódmezővásárhelyi polgármester őt érintő kijelentései miatt. ","shortLead":"Lázár János tett feljelentést rágalmazásért a hódmezővásárhelyi polgármester őt érintő kijelentései miatt. ","id":"20190905_Lazar_Janos_es_MarkiZay_Peter_a_birosagon_sem_bekultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cdb7b37-7006-40c8-9858-339437ef0f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec337a45-afad-4844-9a99-029c7d93996d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Lazar_Janos_es_MarkiZay_Peter_a_birosagon_sem_bekultek","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:44","title":"Lázár János és Márki-Zay Péter a bíróságon sem békültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c212d044-36b3-42d1-a6ca-7efa078b054f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint veszélyes anyag nem került a levegőbe. ","shortLead":"A rendőrség szerint veszélyes anyag nem került a levegőbe. ","id":"20190906_Hatalmas_langokkal_egett_egy_raktar_a_Borsodchem_teruleten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c212d044-36b3-42d1-a6ca-7efa078b054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4dac7c-6c02-4d92-a7f1-e1bd9c000b01","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Hatalmas_langokkal_egett_egy_raktar_a_Borsodchem_teruleten","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:25","title":"Hatalmas lángokkal égett egy raktár Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna viszont tagadja, hogy Kárász Róbert bármi ilyesmit tenne.","shortLead":"A csatorna viszont tagadja, hogy Kárász Róbert bármi ilyesmit tenne.","id":"20190905_Berki_Krisztian_karasz_tanacsado_atv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8df02-b805-41fc-bfab-92d825a81099","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Berki_Krisztian_karasz_tanacsado_atv","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:41","title":"Berki Krisztián állítja, az ATV műsorvezetője a kommunikációs tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]