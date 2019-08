Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A sokoldalúságáról is ismert színész beszél arról, hogy jött le drogról és kinek köszönheti ezt. Elismeri, hogy nem tesz rózsaszín tejszínhabot a mondanivalója mellé, holott nem szereti a konfrontatív helyzeteket. HVG-portré.","shortLead":"A sokoldalúságáról is ismert színész beszél arról, hogy jött le drogról és kinek köszönheti ezt. Elismeri, hogy nem...","id":"201933_szabo_gyozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33f622f-a0ab-44fb-b7b2-0ac8e106e9ea","keywords":null,"link":"/kultura/201933_szabo_gyozo","timestamp":"2019. augusztus. 18. 20:00","title":"Szabó Győző: Már nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A két barlangásszal még nem sikerült kapcsolatot létesíteni, így azt sem tudni, hogy egyáltalán milyen állapotban vannak. ","shortLead":"A két barlangásszal még nem sikerült kapcsolatot létesíteni, így azt sem tudni, hogy egyáltalán milyen állapotban...","id":"20190820_Helikopterrel_erkezett_mentoegyseg_a_Tatra_barlangjaban_rekedt_ket_ferfihoz__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a72f2c6-c9b3-4b26-b330-77763b126a95","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Helikopterrel_erkezett_mentoegyseg_a_Tatra_barlangjaban_rekedt_ket_ferfihoz__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:57","title":"Helikopterrel érkezett mentőegység a Tátra barlangjában rekedt két férfihoz - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A társadalom többsége voltaképpen a NER szilárd bázisát alkotja, abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon működjön – mondja rezignáltan Békesi László, aki pénzügyminiszterként Magyarország két kritikus időszakában is a gazdaságpolitika fő irányítója volt. Interjú.","shortLead":"A társadalom többsége voltaképpen a NER szilárd bázisát alkotja, abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon...","id":"201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f70d0-2b68-44dd-9048-92cf6c72f30b","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","timestamp":"2019. augusztus. 20. 17:00","title":"Békesi László: Egyre több a haszonélvező, és nem csupán az oligarchák, a maffiacsalád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adae2111-d85a-4c23-926d-c99d1efdaa70","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz tonna ólmot tartalmazott a tetőzet, amely az összeomlása nyomán beszennyezte a környéket.","shortLead":"Több száz tonna ólmot tartalmazott a tetőzet, amely az összeomlása nyomán beszennyezte a környéket.","id":"20190819_Egyszer_hasznalatos_vedoruhaban_dolgoznak_a_Notre_Dameon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adae2111-d85a-4c23-926d-c99d1efdaa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c64a0e3-cbce-4c1a-9023-90fc4a5b1c6c","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Egyszer_hasznalatos_vedoruhaban_dolgoznak_a_Notre_Dameon","timestamp":"2019. augusztus. 19. 16:33","title":"Egyszer használatos védőruhában lehet csak dolgozni a Notre Dame területén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bekerült a Puskás-díj döntősei közé. ","shortLead":"Bekerült a Puskás-díj döntősei közé. ","id":"20190819_Zsori_Daniel_talalata_az_ev_golja_lehet_a_FIFAnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a68f28-0794-4a21-9e43-3649e5042b65","keywords":null,"link":"/sport/20190819_Zsori_Daniel_talalata_az_ev_golja_lehet_a_FIFAnal","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:21","title":"Zsóri Dániel ollózása az év gólja lehet a FIFA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nukleáris eszközökkel bekövetkezett augusztus 8-ai észak-oroszországi robbanás után rejtélyes okokból leállt négy olyan oroszországi állomás, amelyek feladata a levegőbe került radioaktív részecskék észlelése volt. Putyin elnök is megszólalt, s közölte nincs semmi baj, de a szükséges lépéseket megtették.","shortLead":"A nukleáris eszközökkel bekövetkezett augusztus 8-ai észak-oroszországi robbanás után rejtélyes okokból leállt négy...","id":"20190820_Micsoda_egybeeses__a_robbanas_utan_leallt_tobb_oroszorszagi_nuklearis_meroallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf15596c-37d3-4083-ac6c-a4fcc019860f","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Micsoda_egybeeses__a_robbanas_utan_leallt_tobb_oroszorszagi_nuklearis_meroallomas","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:30","title":"Micsoda egybeesés – a robbanás után leállt több oroszországi nukleáris mérőállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ada892-00e7-40c3-88a6-9e65487c3570","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A segítségével sokkal önállóbb lehetne a fiú, aki négy éve szenvedett autóbalesetet.","shortLead":"A segítségével sokkal önállóbb lehetne a fiú, aki négy éve szenvedett autóbalesetet.","id":"20190819_kerekesszek_bukkabrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71ada892-00e7-40c3-88a6-9e65487c3570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f408d6-6895-437f-8bf3-6aeaff5b7d72","keywords":null,"link":"/elet/20190819_kerekesszek_bukkabrany","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:03","title":"900 ezer forint az a speciális kerekesszék, amivel segíteni lehetne egy súlyos sérült fiún","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgáron, a főtéren szórakozott egy férfi hétfő este, amikor egy haragosa odalépett hozzá és egy késsel többször megszúrta. A rendőrök a helyszínen elfogták a támadót.","shortLead":"Polgáron, a főtéren szórakozott egy férfi hétfő este, amikor egy haragosa odalépett hozzá és egy késsel többször...","id":"20190820_Gyilkossag_Polgar_foteren__szurt_a_haragos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38889bd7-8a6a-494f-bc51-17ec16856581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6020ab-f35e-4eb9-a969-b709daf02dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Gyilkossag_Polgar_foteren__szurt_a_haragos","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:37","title":"Gyilkosság Polgár főterén – szúrt a haragos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]