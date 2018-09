Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Európában 120 millió szegény vár gazdasági integrációra, ezért az új Európai Romastratégiának a munkahelyteremtésre és az ehhez kapcsolódó szakképzésre kell összpontosítania - jelentette ki Járóka Lívia fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében szerdán. 2018. szeptember. 26. 11:52 A Fidesz EP-képviselője a faji egyenlőségre fókuszáló irányelvet erősítené Semmi bizonyíték nincs. A britek folytatják információs kampányukat, amelynek az a célja, hogy eltereljék a figyelmet arról, mi történt valójában Salisburyben – ezt Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője írta az egyik orosz közösségi oldalon megjelent kommentjében. Azt követően szólalt meg, hogy a Bellingcat oknyomozó portál kiderítette, hogy mi a neve a márciusi Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt egyik orosz ügynöknek, s azt is megírta, hogy Anatolij Csepigát 2014-ben Oroszország hőse címmel tüntette ki Vlagyimir Putyin elnök. A britek folytatják információs kampányukat, amelynek az a célja, hogy eltereljék a figyelmet... 2018. szeptember. 27. 14:52 Az oroszok továbbra is tagadnak Szkripal-ügyben Nem ez volt az első eset, hogy ilyesmivel próbálkozik a 17 éves fiatal, de korábban nem sikerült, akkor inkább készpénzt lopott el a házból. 2018. szeptember. 27. 09:02 Benne hagyta a kulcsot az autóban, ellopta az udvarról a fiatalkorú 2018. szeptember. 27. 12:53 Folytatódik az LMP-s fegyelmi-vígjáték: mégsem indul újabb eljárás Szél ellen A fegyelmi eljárások pártjában már a fegyelmi eljárások sem biztosak. 2018. szeptember. 27. 08:58 Egyszerre volt baleset az M0-s úton és az M6-os autópályán Nincs irigylésre méltó helyzetben, aki ma reggel próbál Érd felé kijutni Budapestről. 2018. szeptember. 27. 13:23 Beszedte, majd zsebre rakta az ebédpénzt az idősek otthában, elítélték Az asszony majdnem 800 ezer forintot szedett be a gondozottaktól, le is nyúlta. 2018. szeptember. 26. 19:08 Trump támogatásáról biztosította az izraeli-palesztin válság kétállami megoldását A Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete szerint viszont az amerikai kormány cselekedetei tönkreteszik a kétállami megoldás kilátásait. 2018. szeptember. 26. 21:58 Kavanaugh megbánt pár gimis húzást, de már egy harmadik nő is ellene vall Eskü alatt tett nyilatkozatokat mutat be a szenátusnak a Kavanaugh-t szexuális zaklatással vádló egyik nő. szexuális zaklatással vádló egyik nő.","shortLead":"Eskü alatt tett nyilatkozatokat mutat be a szenátusnak a Kavanaugh-t szexuális zaklatással vádló egyik nő.","id":"20180926_Kavanaugh_megbant_par_gimis_huzast_de_mar_egy_harmadik_no_is_ellene_vall","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f48896-09f9-4816-82e4-2bb550c86cb4","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kavanaugh_megbant_par_gimis_huzast_de_mar_egy_harmadik_no_is_ellene_vall","timestamp":"2018. szeptember. 26. 21:58","title":"Kavanaugh megbánt pár gimis húzást, de már egy harmadik nő is ellene vall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]