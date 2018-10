Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sandvine kutatásában rávilágított, hogy a világ teljes internetforgalmának 15 százalékát a Netflix és műsorai viszik el. ","shortLead":"A Sandvine kutatásában rávilágított, hogy a világ teljes internetforgalmának 15 százalékát a Netflix és műsorai viszik...","id":"20181005_netflix_internetezesi_szokasok_letoltes_streaming_szolgaltas_youtube_nezesi_szokasok_sandvine_savszelleseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c8b197-6011-4be6-bd03-658419f6a805","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_netflix_internetezesi_szokasok_letoltes_streaming_szolgaltas_youtube_nezesi_szokasok_sandvine_savszelleseg","timestamp":"2018. október. 05. 14:03","title":"Bármilyen furcsa, nem a YouTube-ra használja el a legtöbb netet az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bca2dc3-1039-400b-8b55-b024217c9b74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy plusz parkolóhelyet festettek fel közvetlenül a mélygarázs bejárata mellett. ","shortLead":"Négy plusz parkolóhelyet festettek fel közvetlenül a mélygarázs bejárata mellett. ","id":"20181005_Nagyjabol_tizenot_centit_hagytak_a_jardabol_a_gyalogosoknak_az_Erzsebet_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bca2dc3-1039-400b-8b55-b024217c9b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a79e976-3fee-4763-b583-bafc88bf87c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Nagyjabol_tizenot_centit_hagytak_a_jardabol_a_gyalogosoknak_az_Erzsebet_teren","timestamp":"2018. október. 05. 19:32","title":"Nagyjából tizenöt centit hagytak a járdából a gyalogosoknak az Erzsébet téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Olyan fokú a félelem, hogy abszurd lépésekre sarkall embereket az MTA-nál – mondta a hvg.hu-nak Kertész János Széchenyi-díjas fizikus, aki kedden nyílt levélben közölte: úgy döntött, nem tartja meg a Magyar Tudomány Ünnepén tervezett előadását.","shortLead":"Olyan fokú a félelem, hogy abszurd lépésekre sarkall embereket az MTA-nál – mondta a hvg.hu-nak Kertész János...","id":"20181004_Kertesz_Janos_mta_cenzura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d6ffca-5d27-4307-a8db-9b9158d6353a","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Kertesz_Janos_mta_cenzura","timestamp":"2018. október. 04. 10:40","title":"Kertész János: Az elmúlt 30-40 évben nem volt ilyen cenzúra az MTA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fe0342-deb4-4fc5-9b2c-f50f78ce854e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több bejelentést tettek az Ékszer Tv értékesítési módszerei miatt, a GVH most vizsgálatot indított.","shortLead":"Több bejelentést tettek az Ékszer Tv értékesítési módszerei miatt, a GVH most vizsgálatot indított.","id":"20181005_Vizsgalja_a_GVH_tenyleg_megaldottae_a_papa_az_Ekszer_Tvben_hirdetett_nyaklancot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2fe0342-deb4-4fc5-9b2c-f50f78ce854e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d457e401-a757-4da4-91ed-5f7749a78a32","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Vizsgalja_a_GVH_tenyleg_megaldottae_a_papa_az_Ekszer_Tvben_hirdetett_nyaklancot","timestamp":"2018. október. 05. 10:37","title":"Vizsgálja a GVH, tényleg megáldotta-e a pápa az Ékszer Tv-ben hirdetett nyakláncot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf","c_author":"W. J.","category":"itthon","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a kultúrharc első áldozata, akit egy ellentmondásos megítélésű irodalmár követhet.","id":"20181004_takaro_mihaly_prohle_gergely_pim_kulturharc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26c8a7e-4583-475b-a302-c7713bc46f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_takaro_mihaly_prohle_gergely_pim_kulturharc","timestamp":"2018. október. 04. 14:55","title":"Nyirő Józsefet népszerűsítő irodalomtörténész válthatja Prőhle Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d7f5c0-fead-4909-bc58-49e430bb6e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA politikai okokból több előadást is letiltott a Magyar Tudomány Ünnepére tervezettek közül, az elnök szerint a túlzott óvatosságból fakadt a döntés. Lehet, hogy ő máshogy döntött volna, de nála nem fellebbezett senki.","shortLead":"Az MTA politikai okokból több előadást is letiltott a Magyar Tudomány Ünnepére tervezettek közül, az elnök szerint...","id":"20181004_Oninterjut_keszitett_az_MTA_az_elnok_szerint_nem_cenzuraztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71d7f5c0-fead-4909-bc58-49e430bb6e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed00f85-69c9-4000-a435-d402509405d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Oninterjut_keszitett_az_MTA_az_elnok_szerint_nem_cenzuraztak","timestamp":"2018. október. 04. 15:49","title":"Öninterjút készített az MTA, az elnök szerint nem tiltottak és nem cenzúráztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332ee4e1-a485-414b-9b4a-50cdaac60cfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem kellett sokat várni a német kapus első kapitális hibájára a Besiktasban.","shortLead":"Nem kellett sokat várni a német kapus első kapitális hibájára a Besiktasban.","id":"20181005_loris_karius_kapus_besiktas_europa_liga_potyagol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=332ee4e1-a485-414b-9b4a-50cdaac60cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db297c0-5f27-4478-a3bb-8ce42be3501c","keywords":null,"link":"/sport/20181005_loris_karius_kapus_besiktas_europa_liga_potyagol","timestamp":"2018. október. 05. 08:25","title":"Új csapatában is potyázott Karius – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mai iskola nemcsak a gyerekeknek rossz, hanem a tanároknak, sőt a szülőknek is – véli a pszichológus, aki szülőként időnként majdnem mást tett, mint amit hirdet, de a felesége ilyenkor mindig rászólt.\r

\r

","shortLead":"A mai iskola nemcsak a gyerekeknek rossz, hanem a tanároknak, sőt a szülőknek is – véli a pszichológus, aki szülőként...","id":"20181005_Vekerdy_jelmondata_Szard_le_az_iskolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f8c7e4-ecef-4e38-b882-421a2ea0060a","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Vekerdy_jelmondata_Szard_le_az_iskolat","timestamp":"2018. október. 05. 10:55","title":"Vekerdy Tamás jelmondata: „Szard le az iskolát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]