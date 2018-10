Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Székesfehérvár-Mór menetrendszerinti járaton történt az eset.","shortLead":"A Székesfehérvár-Mór menetrendszerinti járaton történt az eset.","id":"20181005_Az_utasoknak_kellett_tartaniuk_a_busz_padlojat_nehogy_lejojjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb94c3b-05fd-4514-a04a-2fa939d285fa","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181005_Az_utasoknak_kellett_tartaniuk_a_busz_padlojat_nehogy_lejojjon","timestamp":"2018. október. 05. 21:26","title":"Az utasoknak kellett tartaniuk a busz padlóját, nehogy lejöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbea93ee-776c-4985-a70e-9c8b37ba1bef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új helyre költözött a pilisborosjenői iskola, csak éppen az új épületnél se közvilágítás, se zebra nincsen.","shortLead":"Új helyre költözött a pilisborosjenői iskola, csak éppen az új épületnél se közvilágítás, se zebra nincsen.","id":"20181005_Eletveszelyes_megkozeliteni_az_uj_pilisborosjenoi_iskolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbea93ee-776c-4985-a70e-9c8b37ba1bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777c3b9c-a843-4f48-8e31-f71300e7bee6","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Eletveszelyes_megkozeliteni_az_uj_pilisborosjenoi_iskolat","timestamp":"2018. október. 05. 19:59","title":"Életveszélyes megközelíteni az új pilisborosjenői iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcc8a20-1b30-4b6b-87bd-61d9eec8a9b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mükénéi korszakból származó síremlékből értékes leletek kerültek elő.","shortLead":"A mükénéi korszakból származó síremlékből értékes leletek kerültek elő.","id":"20181005_3500_evesnel_is_regebbi_sertetlen_sirt_tartak_fel_gorogorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdcc8a20-1b30-4b6b-87bd-61d9eec8a9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a9929e-9dcd-4341-bb83-298e513bf6cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_3500_evesnel_is_regebbi_sertetlen_sirt_tartak_fel_gorogorszagban","timestamp":"2018. október. 05. 12:30","title":"3500 évesnél is régebbi, sértetlen sírt tártak fel Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107d25e9-1805-47ec-95a9-08ec3cb6c3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős, fideszes biztosa újra elmondta: szeretné, ha az intézmény itt működne tovább.","shortLead":"Az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős, fideszes biztosa újra elmondta: szeretné...","id":"20181005_navracsics_tibor_ceu_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=107d25e9-1805-47ec-95a9-08ec3cb6c3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceb4d6b-4af8-4271-bb7b-cabd362e18b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_navracsics_tibor_ceu_magyarorszag","timestamp":"2018. október. 05. 09:43","title":"Navracsics még mindig Magyarországon tartaná a CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De addig sem tétlenkedik az állam: a termékdíjtörvény módosításával 2019-től durván nő az egyszer használatos műanyagok termékdíja. Egy csíkos bevásárlószatyor után már 38 forint lesz csak az adó mértéke.","shortLead":"De addig sem tétlenkedik az állam: a termékdíjtörvény módosításával 2019-től durván nő az egyszer használatos műanyagok...","id":"20181005_2021tol_teljesen_betiltjak_a_muanyag_zacskokat_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b20cc91-af2c-4539-9b2d-887b5afd007e","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_2021tol_teljesen_betiltjak_a_muanyag_zacskokat_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 05. 15:20","title":"2021-től teljesen betiltják a műanyag zacskókat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áll a konvoj a ferihegyi D porta előtt.","shortLead":"Áll a konvoj a ferihegyi D porta előtt.","id":"20181005_Mar_nagyon_varjak_a_luxusgepeket_amiket_Orban_is_szokott_hasznalni__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b645ea6-94c7-4462-8671-0cd258119262","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Mar_nagyon_varjak_a_luxusgepeket_amiket_Orban_is_szokott_hasznalni__video","timestamp":"2018. október. 05. 14:23","title":"Már nagyon várják a luxusgépeket, amiket Orbán is szokott használni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bab2f9-f20b-40e3-b3fc-e1032062c606","c_author":"Szabó Yvette","category":"hetilap.fokuszban","description":"Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésébe kezdhet a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Adnan Polat, és előre garantált, hogy a projekt profitot hoz neki. A HVG címlapsztorija.","shortLead":"Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésébe kezdhet a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Adnan Polat, és előre...","id":"201840__orban_baratja_varosreszt_epit__luxusprofit__megint_torokot_fogtunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bab2f9-f20b-40e3-b3fc-e1032062c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fcd609-720a-46fe-bae3-511b060b6a07","keywords":null,"link":"/hetilap.fokuszban/201840__orban_baratja_varosreszt_epit__luxusprofit__megint_torokot_fogtunk","timestamp":"2018. október. 06. 07:00","title":"Minden porszemet eltakarítanak az Orbánnnal meccset néző török milliárdos beruházása elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig a klasszikus módszerekkel, Tiszán úsztatva vagy autóba rejtve próbálnak csempészni.","shortLead":"Még mindig a klasszikus módszerekkel, Tiszán úsztatva vagy autóba rejtve próbálnak csempészni.","id":"20181005_Csaknem_30_millio_szal_cigarettat_foglalt_le_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9116420e-baae-46f0-83ea-41efee78fb6d","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Csaknem_30_millio_szal_cigarettat_foglalt_le_a_NAV","timestamp":"2018. október. 05. 11:26","title":"Csaknem 30 millió szál cigarettát foglalt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]