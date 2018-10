Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt már be is nyújtotta az erről szóló javaslatát.","shortLead":"A párt már be is nyújtotta az erről szóló javaslatát.","id":"20181007_Allami_korhazban_tizparancsolattal_gyogyitana_az_allami_vezetoket_a_Parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fdf419-d1ca-4b17-8511-4efdb7e18a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181007_Allami_korhazban_tizparancsolattal_gyogyitana_az_allami_vezetoket_a_Parbeszed","timestamp":"2018. október. 07. 11:40","title":"Állami kórházban, tízparancsolattal gyógyítaná az állami vezetőket a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki a ricinesnek vélt leveleket küldte a Fehér Házba és a Pentagonba.","shortLead":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki a ricinesnek vélt leveleket küldte a Fehér Házba és a Pentagonba.","id":"20181006_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_ferfi_aki_a_gyanus_leveleket_kuldte_a_Feher_Hazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7779b57-4321-4c71-8189-8c54c2996e5f","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_ferfi_aki_a_gyanus_leveleket_kuldte_a_Feher_Hazba","timestamp":"2018. október. 06. 09:24","title":"Életfogytiglant is kaphat a férfi, aki a gyanús leveleket küldte a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb5e105-c193-490b-8225-c221245731c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felfüggesztették állásából azt az indiai autóbuszvezetőt, aki megengedte, hogy egy majom forgassa a jármű kormánykerekét. ","shortLead":"Felfüggesztették állásából azt az indiai autóbuszvezetőt, aki megengedte, hogy egy majom forgassa a jármű...","id":"20181006_Majom_vezette_a_buszt_Indaban__felfuggesztettek_a_sofort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfb5e105-c193-490b-8225-c221245731c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9e083a-1dbc-435d-9c8a-87f69a4bf7fe","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Majom_vezette_a_buszt_Indaban__felfuggesztettek_a_sofort","timestamp":"2018. október. 06. 18:51","title":"Majom vezette a buszt Indiában – felfüggesztették a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640b8e3a-e9e9-4d62-a447-4375dfb075aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az autó sofőrje a helyszínen meghalt, a vonaton senki nem sérült meg.","shortLead":"Az autó sofőrje a helyszínen meghalt, a vonaton senki nem sérült meg.","id":"20181005_Auto_es_vonat_utkozott_Bajanal__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=640b8e3a-e9e9-4d62-a447-4375dfb075aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca65e28-650c-4f53-81e6-b0e192faf1dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Auto_es_vonat_utkozott_Bajanal__fotok","timestamp":"2018. október. 05. 16:58","title":"Autó és vonat ütközött Bajánál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Végzetes elmagányosodás felé halad Magyarország: egy friss elemzés szerint már a 15 éven felüli lakosság csaknem fele egyedülálló. Itt lenne az ideje a családok mellett a magányosok problémáival is foglalkozni.\r

","shortLead":"Végzetes elmagányosodás felé halad Magyarország: egy friss elemzés szerint már a 15 éven felüli lakosság csaknem fele...","id":"201833__szinglikutatas__elmaganyosodas__demografiai_valtozasok__egyedul_is_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068eff1a-c237-4b79-9d26-7265f14a5ab1","keywords":null,"link":"/elet/201833__szinglikutatas__elmaganyosodas__demografiai_valtozasok__egyedul_is_megy","timestamp":"2018. október. 06. 09:00","title":"Magyarországon a szingli ma egészen más, mint a Szex és New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4b7f1a-d88c-49fa-9155-7b45d0a58d0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Utos_dallal_zar_a_Nyitva_cimu_film_Peterfy_Bori_osszeallt_a_Ludditakkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b4b7f1a-d88c-49fa-9155-7b45d0a58d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7ed83b-fa24-4b15-aec0-f351bfbc6476","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Utos_dallal_zar_a_Nyitva_cimu_film_Peterfy_Bori_osszeallt_a_Ludditakkal","timestamp":"2018. október. 06. 09:58","title":"Ütős dallal zár a Nyitva című film: Péterfy Bori összeállt a Ludditákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaf6785-2db9-4141-8a2a-cc53b97f3e25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal összetettebb lehetett a maja kultúra, mint azt eddig gondolták a régészek. A frissen felfedezett maja városban nagyjából 7-11 millió ember élhetett.","shortLead":"Sokkal összetettebb lehetett a maja kultúra, mint azt eddig gondolták a régészek. A frissen felfedezett maja városban...","id":"20181007_maja_kultura_maja_varos_regeszet_lidar_felfedezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eaf6785-2db9-4141-8a2a-cc53b97f3e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cc64a4-2b41-446e-8d29-2151b686fe9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_maja_kultura_maja_varos_regeszet_lidar_felfedezes","timestamp":"2018. október. 07. 08:03","title":"Mit rejt az a 61 ezer ősi maja épület, amelyet lézerszkennerrel fedeztek fel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szombaton diákolimpia kezdődik az országban, az államfő szerint megfontolják a lehetőséget, hogy egy „igazi” olimpiának is házigazdái legyenek, annak ellenére, hogy az ország gazdasága romokban hever.","shortLead":"Szombaton diákolimpia kezdődik az országban, az államfő szerint megfontolják a lehetőséget, hogy egy „igazi” olimpiának...","id":"20181005_A_gazdasagi_osszeomlas_szelen_all_de_azert_olimpiat_rendezne_Argentina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345476e9-e05d-4f58-8b8d-6902cad30069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181005_A_gazdasagi_osszeomlas_szelen_all_de_azert_olimpiat_rendezne_Argentina","timestamp":"2018. október. 05. 17:45","title":"A gazdasági összeomlás szélén áll, de azért olimpiát rendezne Argentína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]