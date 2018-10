Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200c664a-532b-4fa5-8a55-70bb5c7b796f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy athéni bravúrral - Görögországban a válogatott még soha nem nyert tétmeccsen - akár a Nemzetek Ligája-csoport élére is ugorhatott volna a magyar válogatott, ha az észt-finn meccsen számunkra kedvező eredmény - hazai győzelem - születik. Azonban minden a lehető legrosszabbul alakult, a magyar csapat kikapott, a finn győzött. Így mindkét nagy ellenfél meglépett, a csoportelsőségért csak akkor lehetnek versenyben a magyarok, ha a görögök és a finnek nagyokat botlanak a következő fordulókban.","shortLead":"Egy athéni bravúrral - Görögországban a válogatott még soha nem nyert tétmeccsen - akár a Nemzetek Ligája-csoport élére...","id":"20181012_Nemzetek_Ligaja_GorogorszagMagyarorszag_00","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200c664a-532b-4fa5-8a55-70bb5c7b796f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b473ae8-86b6-4e13-90fd-0c46f1a32096","keywords":null,"link":"/sport/20181012_Nemzetek_Ligaja_GorogorszagMagyarorszag_00","timestamp":"2018. október. 12. 20:43","title":"Visszavágtak a pesti vereségért: Görögország-Magyarország 1-0 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az önellátásra képtelen gyerekek után járó ápolási díjnak nincs korhatára, 18 évesnél idősebbek szüleinek is jár.","shortLead":"Az önellátásra képtelen gyerekek után járó ápolási díjnak nincs korhatára, 18 évesnél idősebbek szüleinek is jár.","id":"20181013_apolasi_dij_korhatar_onellatasra_keptelen_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6e2601-c0bf-4376-a36d-69eb9e094e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_apolasi_dij_korhatar_onellatasra_keptelen_gyerekek","timestamp":"2018. október. 13. 13:35","title":"Ápolási díj: 18 év fölötti gyerekek után is jár majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb501b0-a9d9-42cf-95a4-619aa6b4d1b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik jelölt Radics Gigihez vágta a mikrofont.","shortLead":"Az egyik jelölt Radics Gigihez vágta a mikrofont.","id":"20181014_x_faktor_balhe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb501b0-a9d9-42cf-95a4-619aa6b4d1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992ead45-c163-428b-bf6d-ba1d5b0342e4","keywords":null,"link":"/kultura/20181014_x_faktor_balhe","timestamp":"2018. október. 14. 12:33","title":"Ha jó kis balhét akar látni az X-Faktorból, akkor a tegnapi az volt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b","c_author":"","category":"elet","description":"Kozmetikumok tisztaságát és hajszárítók biztonságos működését vizsgálták. Az országos ellenőrzés során a 120 különböző kozmetikai termék közül hatot kivontak a forgalomból. ","shortLead":"Kozmetikumok tisztaságát és hajszárítók biztonságos működését vizsgálták. Az országos ellenőrzés során a 120 különböző...","id":"20181013_Szepsegapolasi_termekeket_vont_ki_a_forgalombol_a_fogyasztovedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5c6c01-8f55-4f42-bad6-09a6f7b74ce2","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Szepsegapolasi_termekeket_vont_ki_a_forgalombol_a_fogyasztovedelem","timestamp":"2018. október. 13. 09:39","title":"Szépségápolási termékeket vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db36b64-e4cf-4295-937a-001a7d49a2f9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ahhoz, hogy nálunk valaki Subarut válasszon, vagy ralifanatikusnak kell lenni, vagy lélekben svájci anyukának, aki összkerék-hajtás nélkül ki nem teszi a lábát otthonról. Mindkettőhöz megfelelő anyagi háttér is kell persze, de ha ez adott, teljesen megértjük őket, ha nem divatból vesznek crossovert, hanem egy olyan családi autót akarnak, ami nem akad el az első hóban. Pont ilyen a Subaru XV.","shortLead":"Ahhoz, hogy nálunk valaki Subarut válasszon, vagy ralifanatikusnak kell lenni, vagy lélekben svájci anyukának, aki...","id":"20181013_subaru_XV_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db36b64-e4cf-4295-937a-001a7d49a2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a69392-6517-49e6-b05a-4319b4c74597","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_subaru_XV_teszt","timestamp":"2018. október. 13. 12:50","title":"Subaru XV-teszt: nincs itt semmi ralis bubogás, kultúremberek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","shortLead":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","id":"20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2f4d3-1a60-403b-93f2-c73c64856dab","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","timestamp":"2018. október. 12. 20:17","title":"Határérték felett van a szálló por koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3274fd-7e21-4500-a8ad-9e15affa8db1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megnéztük, milyen az élet ott, ahol teljes a foglalkoztatottság; nyilvános lett a Budapestre tervezett gigaberuházások listája; kiszámolták, hogy 30 milliárd forintot buktunk a letelepedési államkötvényeken. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megnéztük, milyen az élet ott, ahol teljes a foglalkoztatottság; nyilvános lett a Budapestre tervezett gigaberuházások...","id":"20181014_Es_akkor_Orban_alma_mar_negyven_telepulesen_teljesult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa3274fd-7e21-4500-a8ad-9e15affa8db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53467aa-c860-46bf-b5e6-133a078b20e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Es_akkor_Orban_alma_mar_negyven_telepulesen_teljesult","timestamp":"2018. október. 14. 07:00","title":"És akkor Orbán álma már negyven településen teljesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Fel kell mérni a MÁV-nál az állam tulajdonban álló vagy oda kerülő, de a \"vasútüzemhez nem szükséges\" területeit.","shortLead":"Fel kell mérni a MÁV-nál az állam tulajdonban álló vagy oda kerülő, de a \"vasútüzemhez nem szükséges\" területeit.","id":"20181013_felmeres_vasut_mav_penzugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1ca332-1080-41e4-a1ef-716151c1ea01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_felmeres_vasut_mav_penzugyminiszter","timestamp":"2018. október. 13. 09:21","title":"5 milliárdért mérik fel a vasút fölösleges épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]