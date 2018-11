Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dohány és az üzemanyag nagyot drágult, de a zöldségek, gyümölcsök, a liszt és a tűzifa ára is megugrott, így lehetett 3,8 százalékos az új inflációs adat. Ennél a legtöbb elemző kisebb drágulásra számított.","shortLead":"A dohány és az üzemanyag nagyot drágult, de a zöldségek, gyümölcsök, a liszt és a tűzifa ára is megugrott, így lehetett...","id":"20181108_2012_ota_nem_volt_ekkora_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f99169-32fb-423e-8ea8-159733bfbad1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_2012_ota_nem_volt_ekkora_inflacio","timestamp":"2018. november. 08. 09:19","title":"2012 óta nem volt ekkora infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181109_hajlektalan_ripost_szabalysertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e00f2da-20e6-472a-8cdf-e5c6d51c99bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_hajlektalan_ripost_szabalysertes","timestamp":"2018. november. 09. 12:31","title":"Címlapon uszít a hajléktalanok ellen Habony bulvárlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3fff8b-3ba3-4e79-ae4c-52c1f416e2f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mellkas felvágása nélkül helyeznek be egy eszközt, amely megakadályozza, hogy az esetlegesen képződő vérrögök az agyba jussanak, és érelzáródást idézzenek elő.","shortLead":"A mellkas felvágása nélkül helyeznek be egy eszközt, amely megakadályozza, hogy az esetlegesen képződő vérrögök...","id":"20181109_Ujfajta_eljarassal_segithetnek_a_jovoben_a_szivritmuszavaros_betegeken_magyar_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3fff8b-3ba3-4e79-ae4c-52c1f416e2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8d8914-2dd1-4bd2-bac5-7cbac6e59a55","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Ujfajta_eljarassal_segithetnek_a_jovoben_a_szivritmuszavaros_betegeken_magyar_orvosok","timestamp":"2018. november. 09. 19:37","title":"Újfajta eljárással segíthetnek a jövőben a szívritmuszavaros betegeken magyar orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László egy interjúban beszélt arról, hogyan értesült a kormány MTA-t érintő terveiről, és hogy hogyan várt Palkovics Lászlóra egy órán át az előszobájában, pedig a miniszter ott sem volt. ","shortLead":"Lovász László egy interjúban beszélt arról, hogyan értesült a kormány MTA-t érintő terveiről, és hogy hogyan várt...","id":"20181108_Egy_oran_at_eloszobaztatta_Palkovics_az_MTA_elnoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cc9788-5e4c-4db5-8eff-f531e2d2af10","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Egy_oran_at_eloszobaztatta_Palkovics_az_MTA_elnoket","timestamp":"2018. november. 08. 15:32","title":"Egy órán át előszobáztatta Palkovics az MTA elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56a5cd3-1008-4642-aef1-6a76ab03b66b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A páciens gyógyszert akart felíratni.","shortLead":"A páciens gyógyszert akart felíratni.","id":"20181108_Szaradt_parizsi_egerurulek_pelenkacsomag_video_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c56a5cd3-1008-4642-aef1-6a76ab03b66b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95adb48b-e0d8-4796-a097-0495b7feb42c","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Szaradt_parizsi_egerurulek_pelenkacsomag_video_korhaz","timestamp":"2018. november. 08. 13:40","title":"Száradt párizsit akart levideózni a kórházban, mire megmutatták neki az egérürülékes pelenkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c46101-137b-4fb0-ab13-a87fd7c92a4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt elismeri, hogy az éjszakán, amikor a baba megsérült, ő vigyázott rá. A vádakat viszont tagadja.","shortLead":"Azt elismeri, hogy az éjszakán, amikor a baba megsérült, ő vigyázott rá. A vádakat viszont tagadja.","id":"20181108_12_napos_csecsemo_megeroszakolasaval_vadolnak_egy_eszakir_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c46101-137b-4fb0-ab13-a87fd7c92a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841f1ebd-11cd-4b77-9e31-d510c0a41897","keywords":null,"link":"/elet/20181108_12_napos_csecsemo_megeroszakolasaval_vadolnak_egy_eszakir_ferfit","timestamp":"2018. november. 08. 10:22","title":"12 napos csecsemő megerőszakolásával vádolnak egy északír férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ea0513-dea1-4aa1-a235-b30bf61e7f9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181108_Egy_szarvas_benezett_egy_aruhazba_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01ea0513-dea1-4aa1-a235-b30bf61e7f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9135ee2e-24dd-4066-ad7d-b67cf1019451","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Egy_szarvas_benezett_egy_aruhazba_video","timestamp":"2018. november. 08. 09:44","title":"Egy szarvas benézett egy áruházba (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a29792-df2a-422b-9c71-db281c966abc","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Papp Gábor Zsigmond a 10-20-30 évvel ezelőtti bálványainak teszi fel kérdéseit. Hogy élte meg a rendszerváltást Fischer Ádám és Jankovics Marcell? Hogy ítéli meg az elmúlt három évtizedet Röhrig Géza és Fekete György? És Szörényi, Szőcs meg a Parti Nagy? Húsz jobb- és baloldalinak mondott emberrel interjúzott a rendező a legújabb dokumentumfilmjében. ","shortLead":"Papp Gábor Zsigmond a 10-20-30 évvel ezelőtti bálványainak teszi fel kérdéseit. Hogy élte meg a rendszerváltást Fischer...","id":"20181109_Mar_Istvannal_es_Koppanynal_kettevalt_ez_az_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1a29792-df2a-422b-9c71-db281c966abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60c79f1-9df2-4758-8d38-0900af1f91a6","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Mar_Istvannal_es_Koppanynal_kettevalt_ez_az_orszag","timestamp":"2018. november. 09. 16:04","title":"Már Istvánnál és Koppánynál kettévált ez az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]