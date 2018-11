Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7d538a4-460b-40e8-9e0e-1a51d7f563f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ebben az autóban helyet foglalóknak egy esetleges baleset során igen kevés az esélyük a túlélésre.","shortLead":"Az ebben az autóban helyet foglalóknak egy esetleges baleset során igen kevés az esélyük a túlélésre.","id":"20181109_sokkolo_nulla_csillagot_kapott_egy_nissan_a_toresteszten_video_ncap_pickup_utasvedelem_legzsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7d538a4-460b-40e8-9e0e-1a51d7f563f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e0a34f-8e00-47b9-8a16-5ed6f24158a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181109_sokkolo_nulla_csillagot_kapott_egy_nissan_a_toresteszten_video_ncap_pickup_utasvedelem_legzsak","timestamp":"2018. november. 09. 08:21","title":"Sokkoló: nulla csillagot kapott egy Nissan a törésteszten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a59fbf-87c4-4d32-a40c-55f3dc3273c7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Bűnüldözés hiányában miért is ne tenné.","shortLead":"Bűnüldözés hiányában miért is ne tenné.","id":"20181108_Bunuldozes_hianyaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a59fbf-87c4-4d32-a40c-55f3dc3273c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d84bf15-f2c4-4aab-984d-ececb63f6e19","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Bunuldozes_hianyaban","timestamp":"2018. november. 08. 08:14","title":"Tóta W.: Magyar ember nem lop, csak kalandozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fekete ruhás férfi félautomata fegyverrel nyitott tüzet a vendégekre, a rendőrök végül lelőtték.","shortLead":"Egy fekete ruhás férfi félautomata fegyverrel nyitott tüzet a vendégekre, a rendőrök végül lelőtték.","id":"20181108_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_barban_tobben_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c5d0ff-b313-4241-bef4-dcb975658ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_barban_tobben_megserultek","timestamp":"2018. november. 08. 09:39","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai bárban, 13 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8034ee48-5bd8-4cdc-8dc8-792ef4947684","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az éjszaka kialakuló tartós, sűrű köd helyenként csak napközben szűnik meg. ","shortLead":"Az éjszaka kialakuló tartós, sűrű köd helyenként csak napközben szűnik meg. ","id":"20181108_osz_kod_idojaras_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8034ee48-5bd8-4cdc-8dc8-792ef4947684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0931dbca-8ea4-4515-a82e-c724ed90a866","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_osz_kod_idojaras_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2018. november. 08. 05:15","title":"Most már tényleg kopogtat az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd forint. 2013-ban is rendeztünk vébét, akkor elég volt kevesebb mint 330 millió.","shortLead":"Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem. Ez a mérlege a nemrég véget ért budapesti birkózó-vb-nek. Meg 1,8 milliárd...","id":"20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cdf5056-ef67-4b03-a0e5-763ef9738fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf4808b-8307-43dd-82ba-cdd8ba12cf25","keywords":null,"link":"/sport/20181107_Hatszor_annyi_penzt_koltottek_az_idei_birkozo_vilagbajnoksagra_mint_ot_eve","timestamp":"2018. november. 07. 17:05","title":"Hatszor annyi pénzt költöttek az idei birkózó világbajnokságra, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecc9525-693f-4b3f-a395-06715bfa8161","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Húszezer eurónál olcsóbb modelleket akarnak gyártani. ","shortLead":"Húszezer eurónál olcsóbb modelleket akarnak gyártani. ","id":"20181108_Harom_gyaraban_is_atall_az_elektromos_autokra_a_Volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ecc9525-693f-4b3f-a395-06715bfa8161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6238cd65-d861-4e96-82eb-934db3e2c6f9","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Harom_gyaraban_is_atall_az_elektromos_autokra_a_Volkswagen","timestamp":"2018. november. 08. 21:15","title":"Három gyárában is átáll az elektromos autókra a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A benzin literje bruttó 6, a gázolajé 5 forinttal kerül majd kevesebbe.","shortLead":"A benzin literje bruttó 6, a gázolajé 5 forinttal kerül majd kevesebbe.","id":"20181108_Olcsobb_lesz_az_uzemanyag_pentektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c803e704-7614-492f-b116-368ebfa904ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Olcsobb_lesz_az_uzemanyag_pentektol","timestamp":"2018. november. 08. 09:44","title":"Olcsóbb lesz az üzemanyag péntektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9fea73-54cf-48a7-9884-7101f53a7e94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181107_Videoval_szinesitette_az_orat_a_tanar__veletlenul_pornofilmet_mutatott_a_diakoknak_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea9fea73-54cf-48a7-9884-7101f53a7e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc03e99e-6d3f-4695-bf89-0a82a7ed3191","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Videoval_szinesitette_az_orat_a_tanar__veletlenul_pornofilmet_mutatott_a_diakoknak_video","timestamp":"2018. november. 07. 14:29","title":"Videóval színesítette az órát a tanár – véletlenül pornófilmet mutatott (video)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]