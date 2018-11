Melania Trump kirúgatná férje egyik tanácsadóját

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki, a Hamász pedig az előrehaladott tűzszüneti tárgyalások ellenére ellentámadást indított rakétákkal. ","shortLead":"Előző éjjel izraeli kommandósok titkos küldetést hajtottak volna végre Gázában, de az megbukott, tűzharc tört ki...","id":"20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d68175-71fc-4a05-b7f3-b2b7c2e98f86","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Raketakat_lottek_ki_Gazabol_Izrael_legicsapasokkal_valaszolt","timestamp":"2018. november. 12. 18:33","title":"Rakétákat lőttek ki Gázából, Izrael légicsapásokkal válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","shortLead":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","id":"20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af62a6-191b-474b-b6ce-aac1ef926185","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","timestamp":"2018. november. 12. 21:58","title":"A rendőrök hívták fel a cserbenhagyót, hogy jöjjön már vissza a baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302991eb-b67f-48e1-bd52-4a2f0c2764dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy orosz lap szerint az intézménynek Moszkvában, Voronyezsben és Budapesten is lesznek központjai, amelyekben együtt dolgozhatnak magyar és orosz kutatók.","shortLead":"Egy orosz lap szerint az intézménynek Moszkvában, Voronyezsben és Budapesten is lesznek központjai, amelyekben együtt...","id":"20181113_Nemzetkozi_onkologiai_kutatointezetet_alapit_a_kormany_Budapesten_es_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302991eb-b67f-48e1-bd52-4a2f0c2764dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2589ab82-305f-45a8-aba5-49ff25e65743","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Nemzetkozi_onkologiai_kutatointezetet_alapit_a_kormany_Budapesten_es_Oroszorszagban","timestamp":"2018. november. 13. 09:37","title":"Nemzetközi onkológiai kutatóintézetet alapít a kormány Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának szupermodellje lett Budapest-rajongó. ","shortLead":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának...","id":"20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c662cad5-296c-4370-8e66-66be64e5cdb1","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","timestamp":"2018. november. 12. 12:20","title":"Gigi Hadid szupermodell beleszeretett Budapestbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6672ff-201e-423d-9853-93ea8fa1cf14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze itt is a gazdag birodalmiaknak vannak ilyen remek járműveik.","shortLead":"Persze itt is a gazdag birodalmiaknak vannak ilyen remek járműveik.","id":"20181112_dubai_rendor_repulo_motor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee6672ff-201e-423d-9853-93ea8fa1cf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f43c8c0-cb8e-406e-9136-3510260e74d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_dubai_rendor_repulo_motor","timestamp":"2018. november. 13. 04:04","title":"Dubajban a rendőrök már olyan járművekkel mennek, mint a Jedi visszatérben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37001f0e-bcf6-42b5-a2e6-f6c819d7f2af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává, mert 1844-ben ezen a napon vált hivatalos nyelvvé a magyar.","shortLead":"Az Országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává, mert 1844-ben ezen a napon vált hivatalos...","id":"20181113_A_magyar_nyelv_napja_szototo_kviz_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37001f0e-bcf6-42b5-a2e6-f6c819d7f2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81249840-7f41-4297-82e3-efaa8754febd","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_A_magyar_nyelv_napja_szototo_kviz_jatek","timestamp":"2018. november. 13. 16:35","title":"Mennyire jó magyar nyelvtanból? Tesztelje ezzel a szótotóval!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PM európai parlamenti képviselője azt ígérte, az ügy miatt az Európai Bizottsághoz fordul. Az Index írta meg a múlt héten, hogy a kormányablakon keresztül értesítették az Agrárminisztérium természetvédelmi szakfőosztályainak közel felét, hogy kirúgják őket.","shortLead":"A PM európai parlamenti képviselője azt ígérte, az ügy miatt az Európai Bizottsághoz fordul. Az Index írta meg a múlt...","id":"20181112_Javor_szerint_alkotmanyserto_a_magyar_termeszetvedelem_kivereztetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4499cf2b-653f-4065-88c7-d3aacbcbf219","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Javor_szerint_alkotmanyserto_a_magyar_termeszetvedelem_kivereztetese","timestamp":"2018. november. 12. 16:26","title":"Jávor szerint alkotmánysértő a magyar természetvédelem kivéreztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc1cc6f-33e7-4e9c-9e97-4a7ba47fc0fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reméljük, Morricone is elégedett.","shortLead":"Reméljük, Morricone is elégedett.","id":"20181114_A_Jo_a_Rossz_es_a_Csirke_itt_a_szezon_legmenobb_karacsonyi_reklamja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc1cc6f-33e7-4e9c-9e97-4a7ba47fc0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b9bf25-31ce-4061-8b3d-01452dcb9466","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_A_Jo_a_Rossz_es_a_Csirke_itt_a_szezon_legmenobb_karacsonyi_reklamja","timestamp":"2018. november. 14. 05:33","title":"A Jó, a Rossz és a Csirke: itt a szezon legmenőbb karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]