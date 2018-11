Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9409f0df-0a85-41ec-8d41-34516142612b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar belügy a macedónoknak megerősítette, hogy Magyarországon van a szökésben lévő elítélt volt miniszterelnök. ","shortLead":"A magyar belügy a macedónoknak megerősítette, hogy Magyarországon van a szökésben lévő elítélt volt miniszterelnök. ","id":"20181113_Bekerettek_a_magyar_nagykovetet_Macedoniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9409f0df-0a85-41ec-8d41-34516142612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aee30f1-cd85-40c7-a1c9-6461af431674","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Bekerettek_a_magyar_nagykovetet_Macedoniaban","timestamp":"2018. november. 13. 21:45","title":"Bekérették a magyar nagykövetet Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberbiztonsággal foglalkozó szakember figyelt fel arra a hibára, amellyel személyes információkat lehetett szerezni egy-egy facebookozóról, a célszemély tudta nélkül. Bár a problémát orvosolta a közösségi oldal, így is komoly gondról volt szó. ","shortLead":"Egy kiberbiztonsággal foglalkozó szakember figyelt fel arra a hibára, amellyel személyes információkat lehetett...","id":"20181113_facebook_ron_masas_csfr_tamadas_serulekenyseg_adatgyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c2b6f1-a947-4be7-8d67-e2fa603ad6e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_facebook_ron_masas_csfr_tamadas_serulekenyseg_adatgyujtes","timestamp":"2018. november. 13. 20:15","title":"Most derült ki: volt egy hiba a Facebookon, amellyel (megint) adatok tömkelegéhez férhettek hozzá, az önéihez is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiszivárgott hírek alapján egyelőre semmi nem lesz a teljes szakításból.","shortLead":"A kiszivárgott hírek alapján egyelőre semmi nem lesz a teljes szakításból.","id":"20181114_Az_EU_magahoz_lancolta_a_briteket_megvan_milyen_lesz_a_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c640240-d672-4047-99e1-7895b965e4db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Az_EU_magahoz_lancolta_a_briteket_megvan_milyen_lesz_a_Brexit","timestamp":"2018. november. 14. 06:55","title":"Az EU magához láncolta a briteket: megvan, milyen lesz a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e83d5-aaf6-45f1-a6aa-4c4c5e0166a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat veszett volt, a férfi azután betegedett meg, hogy a macska megharapta. ","shortLead":"Az állat veszett volt, a férfi azután betegedett meg, hogy a macska megharapta. ","id":"20181112_Meghalt_egy_brit_ferfi_akit_macska_harapott_meg_Marokkoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e08e83d5-aaf6-45f1-a6aa-4c4c5e0166a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5730ed-4f40-4a60-b1db-5ecfe30a8ddb","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Meghalt_egy_brit_ferfi_akit_macska_harapott_meg_Marokkoban","timestamp":"2018. november. 12. 18:04","title":"Meghalt egy brit férfi, akit macska harapott meg Marokkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aggódnak a munkaadók, mert a Brexit miatt már most komoly munkaerőhiány alakult ki.","shortLead":"Aggódnak a munkaadók, mert a Brexit miatt már most komoly munkaerőhiány alakult ki.","id":"20181113_Tul_keves_bevandorlo_erkezik_NagyBritanniaba_alig_akad_aki_elvegezze_a_fizikai_munkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fcd0b3-3f87-4318-9b15-41d602861933","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Tul_keves_bevandorlo_erkezik_NagyBritanniaba_alig_akad_aki_elvegezze_a_fizikai_munkat","timestamp":"2018. november. 13. 11:46","title":"Túl kevés bevándorló érkezik Nagy-Britanniába, alig akad, aki elvégezze a fizikai munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5023c73-1c8f-436c-bc48-62d27b92ce81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Kedd délelőtt két személyautó ütközött frontálisan, nem sokkal később három kamion utolérte egymást.","shortLead":"Kedd délelőtt két személyautó ütközött frontálisan, nem sokkal később három kamion utolérte egymást.","id":"20181113_Ket_baleset_is_tortent_az_M30ason_Sajopetrinel__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5023c73-1c8f-436c-bc48-62d27b92ce81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9638a4-6505-408e-9b4e-3e8dc73103b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_Ket_baleset_is_tortent_az_M30ason_Sajopetrinel__fotok","timestamp":"2018. november. 13. 13:40","title":"Két baleset is történt az M30-ason Sajópetrinél – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e064c0e-c71a-43ce-b706-bf0759a759f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy évig tartó fejlesztés után leplezte le újdonságát a Clash of Clans játékot fejlesztő Supercell, amely egy rajzfilmszerű, de mégis nagyon izgalmas program lett. A finn fejlesztők többször is bizonyították már tehetségüket, így valószínűleg ez is hatalmas durranás lesz.","shortLead":"Négy évig tartó fejlesztés után leplezte le újdonságát a Clash of Clans játékot fejlesztő Supercell, amely...","id":"20181114_supercell_clash_of_clans_mobiljatek_ios_android_fortnite_battle_royale_pubg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e064c0e-c71a-43ce-b706-bf0759a759f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2822b998-2949-4004-a96f-b5153d73403b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_supercell_clash_of_clans_mobiljatek_ios_android_fortnite_battle_royale_pubg","timestamp":"2018. november. 14. 13:33","title":"Megvan a Fortnite és a PUBG méltó kihívója? Új játék jön a telefonokra, és nem akárkitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3e142b-d0c3-4817-ae1d-24dce86c45ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A napokban 85 ezer eurót fizetett egy hongkongi étterem-tulajdonos egy 850 grammos fehér szarvasgombáért a világ leghíresebb aukcióján. A piemonti Alba városában 88 éve rendezik meg a fehérszarvasgomba-árverést, amely manapság már világesemény. ","shortLead":"A napokban 85 ezer eurót fizetett egy hongkongi étterem-tulajdonos egy 850 grammos fehér szarvasgombáért a világ...","id":"20181113_Az_olaszok_egyetemen_tanitjak_a_kutyaknak_hogyan_keressenek_a_gazdajuknak_egy_rakas_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b3e142b-d0c3-4817-ae1d-24dce86c45ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e674d5-9fe9-4bd5-b5ff-30af6cac46b9","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Az_olaszok_egyetemen_tanitjak_a_kutyaknak_hogyan_keressenek_a_gazdajuknak_egy_rakas_penzt","timestamp":"2018. november. 13. 05:45","title":"Az olaszok „egyetemen” tanítják a kutyáknak, hogyan keressenek a gazdájuknak egy rakás pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]