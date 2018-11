Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67190aa6-2f94-4b1c-a0e2-6003d0c30ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731b39d5-9b3a-4eaf-aeda-f548e5268838","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Rajtunk_rohog_egesz_Macedonia","timestamp":"2018. november. 26. 10:12","title":"Rajtunk röhög egész Macedónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megőrizték a hidegvérüket – a sikeres akciót ezzel a drámai címmel ütötte fel a Police.hu.","shortLead":"Megőrizték a hidegvérüket – a sikeres akciót ezzel a drámai címmel ütötte fel a Police.hu.","id":"20181125_Ego_hazbol_mentettek_ki_egy_ferfit_a_zugloi_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9141c0b0-3ca5-449d-9790-cf3a32d9aeda","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Ego_hazbol_mentettek_ki_egy_ferfit_a_zugloi_rendorok","timestamp":"2018. november. 25. 20:15","title":"Égő házból mentettek ki egy férfit a zuglói rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87107fe-5ab9-45d5-8c57-65f16d9a1e1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Moszkvában piacra dobott 650 lóerős SUV egy szénszálas remekmű, amely a biztonság kedvéért alulról még katonai álcamintát is kaptott.","shortLead":"A Moszkvában piacra dobott 650 lóerős SUV egy szénszálas remekmű, amely a biztonság kedvéért alulról még katonai...","id":"20181126_lamborghini_urus_top_car","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87107fe-5ab9-45d5-8c57-65f16d9a1e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d126dee0-c38a-4ec8-a9e8-f7aa53460de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_lamborghini_urus_top_car","timestamp":"2018. november. 26. 09:22","title":"Rendes orosz cégautó egy ilyen Darth Vader-szerű Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1f0858-5993-4a2c-a486-560f993d90ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lyukat csak közvetlenül előtte jelezte tábla, holott méterekkel előbb ki kellett volna tenni egy figyelmeztetést. ","shortLead":"A lyukat csak közvetlenül előtte jelezte tábla, holott méterekkel előbb ki kellett volna tenni egy figyelmeztetést. ","id":"20181126_Nem_latta_a_feltort_aszfaltot_a_tablat_is_elvitte_egy_autos_a_Soroksari_uton__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f1f0858-5993-4a2c-a486-560f993d90ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9836e6f-c0db-4717-9ec0-4412c6e1ee41","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_Nem_latta_a_feltort_aszfaltot_a_tablat_is_elvitte_egy_autos_a_Soroksari_uton__video","timestamp":"2018. november. 26. 19:36","title":"Nem látta a feltört aszfaltot, a táblát is elvitte egy autós a Soroksári úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cec54de-e938-4ca8-8103-c5ebecf7d509","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz külügyi szóvivő sajnálja, hogy az ENSZ nem az ő verziójukat tárgyalja.","shortLead":"Az orosz külügyi szóvivő sajnálja, hogy az ENSZ nem az ő verziójukat tárgyalja.","id":"20181127_Moszkva_ukran_hatarsertesrol_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cec54de-e938-4ca8-8103-c5ebecf7d509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6737574b-718b-4331-a17b-9d1f2b2c3341","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Moszkva_ukran_hatarsertesrol_beszel","timestamp":"2018. november. 27. 07:30","title":"Moszkva ukrán határsértésről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ca6898-4cbd-4066-8c81-62a36db7c9ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A palládium eddig is drága, ritka nemesfém volt, de az arany árával sokáig nem versenyezhetett. Az utóbbi napokban viszont nagyon közel került hozzá.","shortLead":"A palládium eddig is drága, ritka nemesfém volt, de az arany árával sokáig nem versenyezhetett. Az utóbbi napokban...","id":"20181126_Az_aranynal_is_dragabb_lehet_ez_a_nemesfem_hala_az_autoiparnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89ca6898-4cbd-4066-8c81-62a36db7c9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f560355d-d35c-4387-816c-57e7c188b5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Az_aranynal_is_dragabb_lehet_ez_a_nemesfem_hala_az_autoiparnak","timestamp":"2018. november. 26. 11:58","title":"Az aranynál is drágább lehet ez a nemesfém, hála az autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most jutott el az ügyészség odáig, hogy vádat tudtak emelni a Pásztor Annát zaklató férfi ellen.","shortLead":"Most jutott el az ügyészség odáig, hogy vádat tudtak emelni a Pásztor Annát zaklató férfi ellen.","id":"20181126_Ket_ev_bortont_is_kaphat_Pasztor_Anna_zaklatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc903c1c-6107-49f4-9d37-073ba09617a5","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Ket_ev_bortont_is_kaphat_Pasztor_Anna_zaklatoja","timestamp":"2018. november. 26. 12:07","title":"Két év börtönt is kaphat Pásztor Anna zaklatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ahogy a világon mindenütt, a XII. kerületben is sorra érkeztek a hírek a középiskolákból a különböző netes zaklatásokról, kiközösítésekről. Erre Pokorni Zoltán szerint nem jó válasz a kriminalizálás, ezért egy, a szülőket, tanárokat és gyerekeket is célzó programot dolgoztak ki a kerületében. Ennek része a kortárs segítő program, amikor nem a tanárok, hanem gimnazista diákok érzékenyítik a net veszélyeire a felsősöket. És a módszer működik: mérhető eredményeket hozott.","shortLead":"Ahogy a világon mindenütt, a XII. kerületben is sorra érkeztek a hírek a középiskolákból a különböző netes...","id":"20181126_Nem_egyegy_buta_kamasz_csinytevese_hanem_egy_jol_erezheto_tarsadalmi_problema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f0d375-835b-44c0-ac5a-428ec68d9691","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Nem_egyegy_buta_kamasz_csinytevese_hanem_egy_jol_erezheto_tarsadalmi_problema","timestamp":"2018. november. 26. 16:05","title":"Az ön gyereke zaklatott már másokat a neten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]