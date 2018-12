Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Debreceni Egyetem szénhidrátkémiai kutatócsoportja olyan vegyületeket állított elő, amelyek megakadályozhatják baktérium által okozott fertőzés kialakulását. ","shortLead":"A Debreceni Egyetem szénhidrátkémiai kutatócsoportja olyan vegyületeket állított elő, amelyek megakadályozhatják...","id":"20181208_bakteriumok_fertozokepessege_gatlo_szenhidrat_debreceni_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ce74b1-e7a5-4b1e-87b1-5930c2590865","keywords":null,"link":"/tudomany/20181208_bakteriumok_fertozokepessege_gatlo_szenhidrat_debreceni_egyetem","timestamp":"2018. december. 07. 14:03","title":"A laborban már működik a debreceni csodaszer, ami meggátolja a baktériumok fertőzőképességét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb6ce5d-9bc6-4f18-982c-a7b0567732b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar X-Tomi elkészítette, hogyan nézhet ki.","shortLead":"A magyar X-Tomi elkészítette, hogyan nézhet ki.","id":"20181207_Ha_mar_van_BMW_X7_miert_ne_lehetne_X8_is__Ilyen_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb6ce5d-9bc6-4f18-982c-a7b0567732b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96d4b90-ad03-4def-a4be-f7f010e5bd41","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_Ha_mar_van_BMW_X7_miert_ne_lehetne_X8_is__Ilyen_lehet","timestamp":"2018. december. 07. 12:31","title":"Ha már van BMW X7, miért ne lehetne X8 is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely 44 millió forintos megtakarítást várt, de mindössze 20 százalékos fogyasztáscsökkenést tudtak regisztrálni.","shortLead":"Hódmezővásárhely 44 millió forintos megtakarítást várt, de mindössze 20 százalékos fogyasztáscsökkenést tudtak...","id":"20181207_A_villanyszamlak_csokkeneset_igerte_az_Elios_az_onkormanyzatoknak_de_csalodniuk_kellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371c0398-2550-4cc2-a3fc-ed7697dbda7c","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_A_villanyszamlak_csokkeneset_igerte_az_Elios_az_onkormanyzatoknak_de_csalodniuk_kellett","timestamp":"2018. december. 07. 07:26","title":"A villanyszámlák csökkenését ígérte az Elios az önkormányzatoknak, de csalódniuk kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk először azzal riogatott, hogy elhagyja az országot, mert át akarja gondolni az életét, de aztán kiderült, hogy csak elcaminózik egyet.","shortLead":"A Blikk először azzal riogatott, hogy elhagyja az országot, mert át akarja gondolni az életét, de aztán kiderült...","id":"20181208_Lagzi_Lajcsi_hosszu_nagyon_hosszu_gyaloglasba_kezd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be90255-8ed9-4010-b07c-43485acdb995","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Lagzi_Lajcsi_hosszu_nagyon_hosszu_gyaloglasba_kezd","timestamp":"2018. december. 08. 07:15","title":"Lagzi Lajcsi hosszú, nagyon hosszú gyaloglásba kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade89861-441e-4d5f-a3a8-eae4d88aa844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem láttak még akkora és olyan állapotú vérrögöt a San Franciscó-i Egyetem orvosai, mint amit az egyik szívelégtelenségben szenvedő betegük köhögött fel.","shortLead":"Soha nem láttak még akkora és olyan állapotú vérrögöt a San Franciscó-i Egyetem orvosai, mint amit az egyik...","id":"20181207_szivelegtelenseg_verrog_tudo_tudohorgo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade89861-441e-4d5f-a3a8-eae4d88aa844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f2a81f-be16-4455-962b-f01292ecf681","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_szivelegtelenseg_verrog_tudo_tudohorgo","timestamp":"2018. december. 07. 15:33","title":"Köhőgőrohamot kapott a 36 éves férfi, és ez a 15 centis vérrög jött ki a tüdejéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"20:30 helyett 21:40-kor indul az utolsó metró december 13-án - történetesen azon az estén, amikor a Vidi is játszik. A 3-as metró felújításának kezdete óta sosem volt még rá példa, hogy a pótlási időpontokat így módosítsák, annyira azonban nem volt nagyvonalú a BKK, hogy a pótlás előtt bevett 23:30 körüli üzemzárást állítsák vissza.","shortLead":"20:30 helyett 21:40-kor indul az utolsó metró december 13-án - történetesen azon az estén, amikor a Vidi is játszik...","id":"20181207_Meccset_jatszik_a_Vidi_atszerveztek_a_metropotlast_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72860d67-aa3f-4559-a10f-25416f4c9406","keywords":null,"link":"/sport/20181207_Meccset_jatszik_a_Vidi_atszerveztek_a_metropotlast_is","timestamp":"2018. december. 07. 20:43","title":"Meccset játszik a Vidi, átszervezték a metrópótlást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eab166f-05d0-48c0-92ca-bf2d3dd949c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már azt is tudni lehet, hogy melyik lesz a svéd márka első olyan típusa, melynek fedélzeti rendszere a kis zöld robotra fog épülni.","shortLead":"Már azt is tudni lehet, hogy melyik lesz a svéd márka első olyan típusa, melynek fedélzeti rendszere a kis zöld robotra...","id":"20181207_androidot_telepit_autoira_a_volvo_polestar_tesla_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eab166f-05d0-48c0-92ca-bf2d3dd949c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0badf355-ae90-4222-a551-1829eca3e6aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_androidot_telepit_autoira_a_volvo_polestar_tesla_villanyauto","timestamp":"2018. december. 07. 13:21","title":"Androidot telepít autóira a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21992582-84eb-4949-a174-84e8e2396477","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Leaf alapjaira épített különleges e-autó körülbelül úgy gyorsul 0-ról 100-ra, mint egy BMW M5-ös.","shortLead":"A második generációs Leaf alapjaira épített különleges e-autó körülbelül úgy gyorsul 0-ról 100-ra, mint egy BMW M5-ös.","id":"20181207_322_loeros_villanytorpedo_keszult_az_uj_nissan_leafbol_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21992582-84eb-4949-a174-84e8e2396477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e4d9e3-7030-44eb-b6ad-90ef779477ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_322_loeros_villanytorpedo_keszult_az_uj_nissan_leafbol_elektromos_auto","timestamp":"2018. december. 07. 08:21","title":"322 lóerős villanytorpedó készült az új Nissan Leafből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]