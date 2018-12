Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Google egy jópofa játékkal rukkolt elő a napokban, amiből kiderül, ki mennyire van tisztában a 2018-as (keresési) trendekkel. A Google csinált egy kvízt, 20 kérdésre kell válaszolni benne – önnek mennyi lett helyes? A Microsoft a maga módján, egy szép karácsonyi háttérkép-válogatással segít abban, hogy a PC-nk is jelezze, mindjárt itt a karácsony. Itt az idő, hogy a számítógépével is ráhangolódjék az ünnepekre Öt éve még sokkal kevesebben mertek ekkorát álmodni. A fiatalok több mint 70 százaléka számít fizetésemelésre Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják azt a 42 éves mátészalkai férfit, aki november végén megkéselték egy eladót Nyíregyházán. 30 milliót sikkaszthatott volt munkahelyéről a nyíregyházi késelő Durva torlódás alakult ki az autópálya-határátkelőnél. Röszkénél leginkább csak a karácsonyi csodában lehet reménykedni Az Iszlám Állam terrorszervezett elkötelezett híve volt a december 11-ei strasbourgi lövöldözés elkövetője egy videofelvétel tanúsága szerint - közölték szombaton francia igazságügyi források. Az Iszlám Államnak tett esküt a strasbourgi lövöldöző lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a509a1ba-48b1-409b-998d-7e8489e9213f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy japán kutatócsoport először észlelte víz nyomát hidratált ásványok formájában számos kisbolygón az Akari infravörös műhold használatával. Egy japán kutatócsoport először észlelte víz nyomát hidratált ásványok formájában számos kisbolygón az Akari infravörös műhold használatával. Felfedezésük hozzájárul a víznek a Naprendszerben való eloszlása, a kisbolygók kialakulása és a Földön lévő víz eredete megértéshez. Több kisbolygón is víz nyomaira bukkant a japánok műholdja Egyre többet tud a mobilok kameráját okosító Google Lens. A szolgáltatás fontos mérföldkőhöz érkezett. Több mint 1 milliárd dolgot ismert fel ránézésre a Google mesterséges intelligenciája