[{"available":true,"c_guid":"c97321be-1857-441d-9d23-a7198047c4e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra tanúbizonyságot tett különleges empátiájáról Donald Trump. Az amerikai elnök – miközben fogadta az amerikai gyerekek karácsonyi telefonjait – csodálkozva kérdezte meg egy hétéves gyerektől, hogy ő még mindig hisz a Télapó létezésében.","shortLead":"Újra tanúbizonyságot tett különleges empátiájáról Donald Trump. Az amerikai elnök – miközben fogadta az amerikai...","id":"20181225_Te_meg_hiszel_a_Telapoban__kerdezte_Trump_a_hetevest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c97321be-1857-441d-9d23-a7198047c4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3baa5a67-28e5-4f05-adf7-4861b351f7a7","keywords":null,"link":"/elet/20181225_Te_meg_hiszel_a_Telapoban__kerdezte_Trump_a_hetevest","timestamp":"2018. december. 25. 09:04","title":"Te még hiszel a Télapóban? – kérdezte Trump a hétévest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"kultura","description":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","shortLead":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","id":"20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738982e3-6b3b-4cf9-889d-629e2d5c3fd3","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","timestamp":"2018. december. 26. 09:50","title":"Para-Kovács: A kultúra vajon mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44420166-60f2-49d8-adb1-51d2ff14457e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Serena Williamset választották év női sportolójának az AP amerikai hírügynökség hagyományos szavazásán.\r

\r

","shortLead":"Serena Williamset választották év női sportolójának az AP amerikai hírügynökség hagyományos szavazásán.\r

\r

","id":"20181226_Megvan_az_ev_noi_sportoloja_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44420166-60f2-49d8-adb1-51d2ff14457e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117251e4-1d64-4006-add6-baf35118337f","keywords":null,"link":"/sport/20181226_Megvan_az_ev_noi_sportoloja_is","timestamp":"2018. december. 26. 19:22","title":"Megvan az év női sportolója is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3532690-58bb-4f9f-a554-5bef2064be20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aligha így képzelték a karácsonyt Sydney egyik negyedének a lakói: miután az emberek repedésre utaló hangokat hallottak, a hatóságok háromezer embert evakuáltak egy most elkészült toronyházból, illetve a környék lakói közül.","shortLead":"Aligha így képzelték a karácsonyt Sydney egyik negyedének a lakói: miután az emberek repedésre utaló hangokat...","id":"20181225_Haromezer_embert_evakualtak_Sydneyben_a_repedo_toronyhaz_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3532690-58bb-4f9f-a554-5bef2064be20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceff8d57-82df-4f51-aa31-b4214db09ddb","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Haromezer_embert_evakualtak_Sydneyben_a_repedo_toronyhaz_miatt","timestamp":"2018. december. 25. 09:29","title":"Háromezer embert evakuáltak Sydney-ben a repedő toronyház miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2f597b-c331-451e-a525-a8603df6463f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kádár-rendszer hiánygazdaságában leginkább külföldi katalógusok képeit nézegetve álmodozhattak a gyerekek a nyugati játékokról, LEGO-ról, eredeti matchboxokról, Barbie-ról és társaikról. De azért akkor is került a fa alá a gyerekeknek kedves tárgy. ","shortLead":"A Kádár-rendszer hiánygazdaságában leginkább külföldi katalógusok képeit nézegetve álmodozhattak a gyerekek a nyugati...","id":"20181225_Volt_ajandek_a_LEGOkorszak_elott_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df2f597b-c331-451e-a525-a8603df6463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe8c517-ad2a-4add-a738-9d419a0d39ac","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_Volt_ajandek_a_LEGOkorszak_elott_is","timestamp":"2018. december. 25. 12:30","title":"Karácsony a Kádár-rendszerben: volt ajándék a LEGO-korszak előtt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d57fec-d658-418e-960c-78f87ad13b71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Húsz havi mélységbe zuhant kedden záráskor a tokiói tőzsdeindex, az előző napi Wall Street-i fejleményeket követve.","shortLead":"Húsz havi mélységbe zuhant kedden záráskor a tokiói tőzsdeindex, az előző napi Wall Street-i fejleményeket követve.","id":"20181225_Melyben_a_tokioi_tozsde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92d57fec-d658-418e-960c-78f87ad13b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f062dddf-ae2a-490a-99dc-5b6543a985ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_Melyben_a_tokioi_tozsde","timestamp":"2018. december. 25. 09:13","title":"Mélyben a tokiói tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3bfccb-6bcd-44d0-aa19-acf1dd177124","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A képek három nappal a szökőár után készültek. ","shortLead":"A képek három nappal a szökőár után készültek. ","id":"20181225_Fotok_mintha_bombaztak_volna_olyan_pusztitast_hagyott_maga_utan_a_cunami_Indoneziaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad3bfccb-6bcd-44d0-aa19-acf1dd177124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1ef19c-91d5-4113-bc2c-7decf2137acf","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Fotok_mintha_bombaztak_volna_olyan_pusztitast_hagyott_maga_utan_a_cunami_Indoneziaban","timestamp":"2018. december. 25. 18:39","title":"Elképesztő pusztítást végzett az indonéz cunami - helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Gyakorlatilag nem léteznek” kapcsolatok Oroszország és az Egyesült Államok között, ami nem csak a két ország, de a világ számára is rossz - vélekedett Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője, aki szerint kevés az esélye a helyzet gyors javulásának.



","shortLead":"„Gyakorlatilag nem léteznek” kapcsolatok Oroszország és az Egyesült Államok között, ami nem csak a két ország, de...","id":"20181225_Befagytak_az_oroszamerikai_kapcsolatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f979e99f-d24a-486c-9d6f-94376e7342fa","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Befagytak_az_oroszamerikai_kapcsolatok","timestamp":"2018. december. 25. 08:41","title":"Befagytak az orosz-amerikai kapcsolatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]