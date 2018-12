Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28684233-6ef7-42ca-be03-f318ec43541c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a karácsonyt ünnepelhették idén az Amazonnál, hanem azt is, hogy annyit vásároltak a felhasználók az oldalról, amennyit még soha korábban.","shortLead":"Nemcsak a karácsonyt ünnepelhették idén az Amazonnál, hanem azt is, hogy annyit vásároltak a felhasználók az oldalról...","id":"20181229_amazon_rekordvasarlas_eladasok_2018_karacsony_unnepi_szezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28684233-6ef7-42ca-be03-f318ec43541c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d049bf3-1bd6-45ad-949d-d0d9c31021e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181229_amazon_rekordvasarlas_eladasok_2018_karacsony_unnepi_szezon","timestamp":"2018. december. 29. 08:03","title":"Jól jött ez a karácsony az Amazonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e3a3f3-f32a-44cf-aa26-14fa38763b96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Georges Loinger a legváltozatosabb módszerekkel mentette át a gyerekeket semleges területre. ","shortLead":"Georges Loinger a legváltozatosabb módszerekkel mentette át a gyerekeket semleges területre. ","id":"20181230_108_evesen_meghalt_a_tobb_szaz_gyereken_segito_francia_zsidomento","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1e3a3f3-f32a-44cf-aa26-14fa38763b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ed3a9e-8e90-41a1-896b-f5b668ff346f","keywords":null,"link":"/elet/20181230_108_evesen_meghalt_a_tobb_szaz_gyereken_segito_francia_zsidomento","timestamp":"2018. december. 30. 13:45","title":"108 évesen meghalt a több száz gyereken segítő francia zsidómentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három megyében is számíthatnak az útra fagyott csapadékra - figyelmeztet az OMSZ","shortLead":"Három megyében is számíthatnak az útra fagyott csapadékra - figyelmeztet az OMSZ","id":"20181230_Vigyazzon_tobb_megyeben_onos_eso_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d587be-6f38-4796-9e6d-afa836300478","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181230_Vigyazzon_tobb_megyeben_onos_eso_jon","timestamp":"2018. december. 30. 08:05","title":"Vigyázzon, több megyében ónos eső jön!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakástakarékok beszántásakor azért indultak meg az emberek, hogy az utolsó pillanatban még szerződést kössenek, a túlóratörvénynél már tüntettek is. Nőnek a bérek, de így is egyre nehezebb dolgozókat találni. Ezek voltak 2018 legfontosabb gazdasági ügyei.","shortLead":"A lakástakarékok beszántásakor azért indultak meg az emberek, hogy az utolsó pillanatban még szerződést kössenek...","id":"20181230_Es_akkor_2018_gazdasag_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99fc652-35fd-450e-b770-1fc3933fbd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Es_akkor_2018_gazdasag_osszefoglalo","timestamp":"2018. december. 30. 07:00","title":"És akkor véget ér a családok éve, itt az ideje az elszámolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fc759a-5c39-4036-8f6f-b58ea5ee5d24","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Míg egyesek a gépek lázadásától féltik az embert, a katolikus egyház szerint az emberi tevékenység vezethet katasztrófához. Azt mondják, a racionális tudomány mellől nem szabadna hiányoznia a léleknek. ","shortLead":"Míg egyesek a gépek lázadásától féltik az embert, a katolikus egyház szerint az emberi tevékenység vezethet...","id":"201847__robotok_es_vallas__humanoid_gepek__emberi_dolog_isteni_erzes__deus_ex_masina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6fc759a-5c39-4036-8f6f-b58ea5ee5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb5ec1-980a-4a7a-ac7c-514f75ebd06d","keywords":null,"link":"/tudomany/201847__robotok_es_vallas__humanoid_gepek__emberi_dolog_isteni_erzes__deus_ex_masina","timestamp":"2018. december. 30. 16:00","title":"Közeleg az idő, amikor a hit száll szembe a robotokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7aeca9a-8193-4520-a563-b3b333af4756","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma volt az utolsó köre, elfogyott a pénze.","shortLead":"Ma volt az utolsó köre, elfogyott a pénze.","id":"20181229_Limuzinnal_szallitott_beteg_gyerekeket_egy_szegedi_taxis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7aeca9a-8193-4520-a563-b3b333af4756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd00dec-384c-40c2-8cd7-6e580528b7fb","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Limuzinnal_szallitott_beteg_gyerekeket_egy_szegedi_taxis","timestamp":"2018. december. 29. 21:02","title":"Limuzinnal szállított beteg gyerekeket egy szegedi taxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf8dc47-239c-4bdc-bad2-92c9fa7e093f","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Másodpercek alatt évszázadok fordultak – ezzel magyarázza Hatos Pál, az őszirózsás forradalomról most könyvet írt történész, hogy a magyarok miért nem gyászolták a Monarchiát, és miért támogatták a forradalmakat. ","shortLead":"Másodpercek alatt évszázadok fordultak – ezzel magyarázza Hatos Pál, az őszirózsás forradalomról most könyvet írt...","id":"201846__hatos_pal_tortenesz__a_bunbak_karolyirol_a_gyulolt_tiszarol__elsullyedt_koztarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf8dc47-239c-4bdc-bad2-92c9fa7e093f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279b136d-d846-4805-8766-57772f9f3b1d","keywords":null,"link":"/itthon/201846__hatos_pal_tortenesz__a_bunbak_karolyirol_a_gyulolt_tiszarol__elsullyedt_koztarsasag","timestamp":"2018. december. 30. 11:30","title":"\"Károlyi Mihály normál körülmények között sem lehetett volna sikeres államférfi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Szendrey Júlia alakjához máig szorosan tapad a hűtlenség bélyege épp úgy, mint az, hogy állítólag az elsők között volt Magyarországon, aki rövidre vágatta a haját, nadrágot hordott és szivarozott. A ma 190 éve született Szendrey Júliáról kevesen tudják, hogy költőként és műfordítóként is elismerték a kortársak. Költői hagyatékának jelentős része viszont elveszni látszott, míg 2010-ben Gyimesi Emese meg nem találta. Az első, teljes kiadás alkalmából beszélgettünk az irodalomtörténésszel. ","shortLead":"Szendrey Júlia alakjához máig szorosan tapad a hűtlenség bélyege épp úgy, mint az, hogy állítólag az elsők között volt...","id":"20181229_Szendrey_Julia_Egy_no_tobb_mint_csak_asszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e430cd3-58d3-4859-8fd7-c5b18453b8f6","keywords":null,"link":"/kultura/20181229_Szendrey_Julia_Egy_no_tobb_mint_csak_asszony","timestamp":"2018. december. 29. 20:00","title":"Szendrey Júlia: Egy nő több, mint csak asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]