[{"available":true,"c_guid":"7404a46c-e919-4526-8c49-3b910aedc98f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak szánt laptopokhoz sorolja most bemutatott újdonságát az Asus, pedig a ROG Mothership inkább egy űrhajó fedélzeti eszközére hasonlít. Természetesen az ereje se semmi. ","shortLead":"A játékosoknak szánt laptopokhoz sorolja most bemutatott újdonságát az Asus, pedig a ROG Mothership inkább egy űrhajó...","id":"20190107_asus_rog_moterhship_gamer_laptop_notebook_jatekosoknak_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7404a46c-e919-4526-8c49-3b910aedc98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64183444-3cf5-471d-b1b8-049a1b9e01ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_asus_rog_moterhship_gamer_laptop_notebook_jatekosoknak_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 12:33","title":"Olyan laptopot mutatott be az Asus, amelyre nehezen találunk szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori műgyűjtő leszármazottainak keresetét Amerikában is elutasították. ","shortLead":"Az egykori műgyűjtő leszármazottainak keresetét Amerikában is elutasították. ","id":"20190107_Nem_perelhetik_a_magyar_allamot_Amerikaban_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0db621-8105-45db-a532-3f2013df59c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190107_Nem_perelhetik_a_magyar_allamot_Amerikaban_az_elkobzott_vagyonukert_kuzdo_Herzogorokosok","timestamp":"2019. január. 07. 17:31","title":"Nem perelhetik a magyar államot Amerikában az elkobzott vagyonukért küzdő Herzog-örökösök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kommunikációs igazgató szerint akár születésnapi bulikat is lehet majd tartani a komplexumban.","shortLead":"A kommunikációs igazgató szerint akár születésnapi bulikat is lehet majd tartani a komplexumban.","id":"20190107_Nyaron_adjak_at_a_Vasas_uj_stadionjat_igy_nez_ki_most__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e84dda-24f3-4d4e-abf4-7d024cf69784","keywords":null,"link":"/sport/20190107_Nyaron_adjak_at_a_Vasas_uj_stadionjat_igy_nez_ki_most__video","timestamp":"2019. január. 07. 16:57","title":"Nyáron adják át a Vasas új stadionját, így néz ki most – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852ce827-f302-4b0c-a257-995e7644923c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételek tanúsága szerint nehéz lett volna ennél közelebb parkolni a bejárathoz.","shortLead":"A felvételek tanúsága szerint nehéz lett volna ennél közelebb parkolni a bejárathoz.","id":"20190108_a_nap_fotoja_a_suzukis_aki_mcdrivenak_nezte_a_martfui_lidlt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=852ce827-f302-4b0c-a257-995e7644923c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec0c6f4-8c8f-47c8-a9f3-9502c90281c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_a_nap_fotoja_a_suzukis_aki_mcdrivenak_nezte_a_martfui_lidlt","timestamp":"2019. január. 08. 06:41","title":"A nap fotója: A suzukis, aki McDrive-nak nézte a martfűi Lidlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A berlini Tegel reptér biztonsági emberei hétfő reggel, a spanyol Ryanair-személyzet a hét három napján, pénteken pedig Olaszország-szerte teszik le a munkát a reptéri dolgozók. Mindez igen sok európai, sőt tengerentúli gépet is érinthet – késések, járattörlések várhatóak.","shortLead":"A berlini Tegel reptér biztonsági emberei hétfő reggel, a spanyol Ryanair-személyzet a hét három napján, pénteken pedig...","id":"20190107_Sztrajkok_lesznek_a_legikozlekedesben_a_heten_fel_Europaban_borulhat_a_menetrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b5f33d-d069-4260-8a7f-355f366a7314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Sztrajkok_lesznek_a_legikozlekedesben_a_heten_fel_Europaban_borulhat_a_menetrend","timestamp":"2019. január. 07. 09:53","title":"Sztrájkok lesznek a légiközlekedésben a héten, fél Európában borulhat a menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A valaha mért legforróbb év volt a tavalyi Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat előzetes értékelése szerint. ","shortLead":"A valaha mért legforróbb év volt a tavalyi Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat előzetes értékelése...","id":"20190107_Masfelszeresere_dragultak_a_zoldsegek_es_fel_evig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a9e6e5-f35f-46f2-89a4-7ed562149b52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Masfelszeresere_dragultak_a_zoldsegek_es_fel_evig","timestamp":"2019. január. 07. 11:48","title":"Másfélszeresére drágultak a zöldségek, májusig biztosan maradnak a horrorárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tényleg nincs minden rendben, hiszen maga Tim Cook is elismerte, hogy a 2018-as iPhone-ok a vártnál rosszabbul teljesítenek. Vannak olyan elemzők, akik ebből már az Apple-korszak végét vizionálják.","shortLead":"Tényleg nincs minden rendben, hiszen maga Tim Cook is elismerte, hogy a 2018-as iPhone-ok a vártnál rosszabbul...","id":"20190107_goldman_sach_elemzo_apple_nokia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ba01db-bf1e-4efe-b884-7c2be5d1e019","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_goldman_sach_elemzo_apple_nokia","timestamp":"2019. január. 07. 15:03","title":"Gyűlnek a viharfelhők: az Apple lesz az új Nokia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517566b4-29a5-4390-b4f1-8270856e6023","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Védjegy oltalmat kértek az O1G rövidítésre, vagyis úgynevezett szóvédjegyként kerülhet hamarosan bejegyzésre – tudta meg a hvg.hu. Ha ez megtörténik, csak a védjegy jogosultjának engedélyével lehet adott területeken használni a kormányellenes mozgalmak jelenleg legfontosabb szimbólumát.","shortLead":"Védjegy oltalmat kértek az O1G rövidítésre, vagyis úgynevezett szóvédjegyként kerülhet hamarosan bejegyzésre – tudta...","id":"20190107_Vedjegykent_levedenek_az_O1Gt_engedely_kell_majd_a_hasznalatahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517566b4-29a5-4390-b4f1-8270856e6023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf0ac27-5d44-40ea-ba54-1257e80bf220","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Vedjegykent_levedenek_az_O1Gt_engedely_kell_majd_a_hasznalatahoz","timestamp":"2019. január. 07. 10:06","title":"Védjegy lehet az O1G szóból, engedély kell majd a használatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]