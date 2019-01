Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az építőiparban és a vendéglátásban egyre gyakoribb a feketemunka, de a munkaidővel is sok cég trükközik.","shortLead":"Az építőiparban és a vendéglátásban egyre gyakoribb a feketemunka, de a munkaidővel is sok cég trükközik.","id":"20190117_A_cegek_70_szazaleka_atveri_a_dolgozoit_vagy_a_munkaugyi_ellenoroket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0577af6f-bf48-4d1b-9513-7a4c85d79898","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_A_cegek_70_szazaleka_atveri_a_dolgozoit_vagy_a_munkaugyi_ellenoroket","timestamp":"2019. január. 17. 19:31","title":"A cégek 70 százaléka átveri a dolgozóit vagy a munkaügyi ellenőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4ef44f-4bbf-4ba6-b8ee-98245f06faf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhét kocsiból lett a legszebb.","shortLead":"Tizenhét kocsiból lett a legszebb.","id":"20190118_Europabajnok_lett_a_miskolci_fenyvillamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa4ef44f-4bbf-4ba6-b8ee-98245f06faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15820737-f66f-4697-862d-a9074d136daf","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Europabajnok_lett_a_miskolci_fenyvillamos","timestamp":"2019. január. 18. 09:04","title":"Európa-bajnok lett a miskolci fényvillamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebfb549-14e9-4847-abb1-68b970c74beb","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","timestamp":"2019. január. 17. 09:02","title":"Zseniális klipet készített egy miskolci gimnázium a We Are The Worldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Steven Mnuchin pénzügyminiszter javaslatot tett a kínai árukkal szemben érvényben lévő vámok enyhítésére – állítja a The Wall Street Journal.","shortLead":"Steven Mnuchin pénzügyminiszter javaslatot tett a kínai árukkal szemben érvényben lévő vámok enyhítésére – állítja...","id":"20190118_Kereskedelmi_haboru_Washington_engedhet_Pekingnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33f18aa-7c7f-407f-a6ef-c40d6b0d1e33","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Kereskedelmi_haboru_Washington_engedhet_Pekingnek","timestamp":"2019. január. 18. 11:07","title":"Kereskedelmi háború: Washington engedhet Pekingnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Kedden a brit parlamenti demokrácia legsúlyosabb vereségét hozta össze, egy nappal később túlélt egy bizalmatlansági indítványt Theresa May konzervatív kormányfő. Bemutatjuk a nőt, aki a sokadik akadályt veszi úgy, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.","shortLead":"Kedden a brit parlamenti demokrácia legsúlyosabb vereségét hozta össze, egy nappal később túlélt egy bizalmatlansági...","id":"20190116_theresa_may_bizalmatlansagi_inditvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cb2143-f54a-4329-b35c-587149a12396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_theresa_may_bizalmatlansagi_inditvany","timestamp":"2019. január. 16. 20:36","title":"Theresa May: a nagy túlélő párducmintás cipőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fagyot elfelejthetjük.","shortLead":"A fagyot elfelejthetjük.","id":"20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a533d589-15e4-4be6-838f-fae78436a9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","timestamp":"2019. január. 17. 05:24","title":"Tavaszias lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689ca600-67a8-40e5-95b5-68bba6761e2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyiek takarítják fel a mocskot, amit a kukások maguk után hagynak. Az FKF elnézést kért a történtekért.","shortLead":"A helyiek takarítják fel a mocskot, amit a kukások maguk után hagynak. Az FKF elnézést kért a történtekért.","id":"20190117_Buzos_le_folyik_a_kukasautokbol_a_II_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=689ca600-67a8-40e5-95b5-68bba6761e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25da9b31-2323-4d66-b4a4-3923b7571fdb","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Buzos_le_folyik_a_kukasautokbol_a_II_keruletben","timestamp":"2019. január. 17. 18:12","title":"Bűzös lé folyik a kukásautókból a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0835917c-50e6-4f03-b6a9-ab2c9ad94d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 19-en meghaltak egy szíriai robbantásban szerda délután, köztük négy amerikai katona. A terrorakciót az Iszlám Állam magára vállalta.","shortLead":"Legalább 19-en meghaltak egy szíriai robbantásban szerda délután, köztük négy amerikai katona. A terrorakciót az Iszlám...","id":"20190116_Amerikai_katonak_is_meghaltak_az_ISIS_robbantasaban_Sziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0835917c-50e6-4f03-b6a9-ab2c9ad94d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf618bc8-000d-4762-b438-3c5d8980f8c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Amerikai_katonak_is_meghaltak_az_ISIS_robbantasaban_Sziriaban","timestamp":"2019. január. 16. 20:24","title":"Amerikai katonák is meghaltak az ISIS öngyilkos merényletében Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]