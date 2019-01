Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","shortLead":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","id":"20190130_kamion_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff881a86-72fa-4102-b161-b683043671f5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190130_kamion_sofor","timestamp":"2019. január. 31. 04:08","title":"Egészen elképesztő, hogy művégtagokkal vezet kamiont ez a férfi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest nyolcezerrel lett kevesebb munkanélküli, a foglalkoztatási ráta hónapok óta gyakorlatilag nem mozdul.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest nyolcezerrel lett kevesebb munkanélküli, a foglalkoztatási ráta hónapok óta...","id":"20190130_Nem_tud_mar_tovabb_csokkenni_a_munkanelkuliseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0d5763-0b69-4902-b6d4-e42a5767694a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Nem_tud_mar_tovabb_csokkenni_a_munkanelkuliseg","timestamp":"2019. január. 30. 09:55","title":"Nem tud már tovább csökkenni a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első gázolás után átesett a másik sávba, ahol szintén elütötték. Életben van, de megsérült.","shortLead":"Az első gázolás után átesett a másik sávba, ahol szintén elütötték. Életben van, de megsérült.","id":"20190130_Ketszer_utottek_el_ugyanazt_a_ferfit_Ujpesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69be2eea-e6be-48b9-8cb1-f12858bf1df4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Ketszer_utottek_el_ugyanazt_a_ferfit_Ujpesten","timestamp":"2019. január. 30. 09:02","title":"Kétszer ütötték el ugyanazt a férfit Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e38e26d-e317-4656-a5e7-f8f739295a5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly novemberben érkezett Google Pixel 3 telefon egyik fontos jellemzője volt egy kifejezetten az éjszakai fotózáshoz kifejlesztett funkció. Ezt azután többször is az Apple orra alá dörgöli a Google.","shortLead":"A tavaly novemberben érkezett Google Pixel 3 telefon egyik fontos jellemzője volt egy kifejezetten az éjszakai...","id":"20190130_google_pixel_night_sight_hirdetes_vs_iphone_ejszakai_fotozas_sotetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e38e26d-e317-4656-a5e7-f8f739295a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f07fe1-1142-4cad-aa5e-70db271ae3ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_google_pixel_night_sight_hirdetes_vs_iphone_ejszakai_fotozas_sotetben","timestamp":"2019. január. 30. 12:03","title":"Megfricskázta kicsit a Google az iPhone-osokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tavaly felvett lakáshitelek közel háromnegyedét használt ingatlanok vásárlására fordították a háztartások – derül ki a Magyar Nemzeti Bank statisztikájából.","shortLead":"A tavaly felvett lakáshitelek közel háromnegyedét használt ingatlanok vásárlására fordították a háztartások – derül ki...","id":"20190130_Kevesebb_az_epulo_uj_lakasrokra_felvett_hitel_a_ketgyerekes_csokban_biznak_a_beruhazok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b06eee7-d5b8-46e1-9b7e-e68997aedade","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190130_Kevesebb_az_epulo_uj_lakasrokra_felvett_hitel_a_ketgyerekes_csokban_biznak_a_beruhazok","timestamp":"2019. január. 31. 06:40","title":"Kevesebb az épülő új ingatlanra felvett hitel, a kétgyerekes csokban bíznak a beruházók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"itthon","description":"Kádár, Rákosi és Orbán népe ellenáll mindennek, ami nem krumpliból készült.","shortLead":"Kádár, Rákosi és Orbán népe ellenáll mindennek, ami nem krumpliból készült.","id":"20190131_ParaKovacs_Magyar_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b183effd-6ccd-4754-adb6-e97a5c892b52","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_ParaKovacs_Magyar_nyar","timestamp":"2019. január. 31. 15:30","title":"Para-Kovács: Magyar nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e8bc8-f4ab-459c-9d53-ce0390e9f8ec","c_author":"Gerő András","category":"velemeny","description":"Füst Milán antiszemitizmusáról nem velem kell vitázni. Gerő András válasza.","shortLead":"Füst Milán antiszemitizmusáról nem velem kell vitázni. Gerő András válasza.","id":"20190130_Schein_kontra_Schein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=776e8bc8-f4ab-459c-9d53-ce0390e9f8ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37f6e8f-8777-449b-b0ef-f45f93046fc9","keywords":null,"link":"/velemeny/20190130_Schein_kontra_Schein","timestamp":"2019. január. 30. 12:28","title":"Schein kontra Schein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2871e7-5fe2-4876-8bc6-cd44a9ecb34d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdán is folytatódik a január 31-e reggel hat óráig, az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) által meghirdetett egyhetes sztrájk a győri gyárban, mert a keddi tárgyalások sem vezettek megállapodáshoz – közölte az érdekképviselet.","shortLead":"Szerdán is folytatódik a január 31-e reggel hat óráig, az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) által...","id":"20190130_Eldolt_tovabb_sztrajkolnak_a_gyori_Audiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c2871e7-5fe2-4876-8bc6-cd44a9ecb34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eecf2a-1eff-49d3-a20b-ac6394cb8010","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Eldolt_tovabb_sztrajkolnak_a_gyori_Audiban","timestamp":"2019. január. 30. 08:53","title":"Eldőlt: tovább sztrájkolnak a győri Audiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]