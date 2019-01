Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a briteknek inkább tiszteletben kellene tartaniuk az eddigi tárgyalások során kialakított megállapodást.","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a briteknek inkább tiszteletben kellene tartaniuk az eddigi tárgyalások...","id":"20190129_manfred_weber_epp_brexit_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a58b3f-6aed-4a2c-8c37-ebaeea212cf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_manfred_weber_epp_brexit_targyalas","timestamp":"2019. január. 29. 16:37","title":"Weber: Nincs értelme újra tárgyalni a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca hivatalosan nem értesült arról, hogy sztrájkot fontolgatnak a fogászok, de azért tárgyal az érdekképviseletükkel.","shortLead":"A tárca hivatalosan nem értesült arról, hogy sztrájkot fontolgatnak a fogászok, de azért tárgyal...","id":"20190130_sztrajkot_lengettek_be_a_fogorvosok_reagalt_az_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba3cec-1b08-4640-ab0d-95eb3e4f71d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_sztrajkot_lengettek_be_a_fogorvosok_reagalt_az_emmi","timestamp":"2019. január. 30. 11:47","title":"Sztrájkot lengettek be a fogorvosok, reagált az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa egyik legnagyobb szakszervezeti szövetsége segített a magyar érdekképviseletek vezetőinek képzésében.","shortLead":"Európa egyik legnagyobb szakszervezeti szövetsége segített a magyar érdekképviseletek vezetőinek képzésében.","id":"20190130_Nemet_szakszervezetek_tanitottak_a_sztrajkot_szervezo_audisokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7e0255-322a-4ef5-a43b-6ddd54e324b8","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Nemet_szakszervezetek_tanitottak_a_sztrajkot_szervezo_audisokat","timestamp":"2019. január. 30. 11:20","title":"A győri audisok mögött áll a legnagyobb német szakszervezet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati össztűz alá vett EB-alelnök szerint a bizottsági döntés értelmében nincs összeférhetetlenség az alelnöki tisztség és EP-kampányban való részvétele között.","shortLead":"A kormányzati össztűz alá vett EB-alelnök szerint a bizottsági döntés értelmében nincs összeférhetetlenség az alelnöki...","id":"20190130_Timmermans_Aggodnek_ha_Orban_Viktor_dicserne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f6ec4e-da55-40f7-966a-2776d50993d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Timmermans_Aggodnek_ha_Orban_Viktor_dicserne","timestamp":"2019. január. 30. 15:24","title":"Timmermans: \"Aggódnék, ha Orbán Viktor dicsérne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e155fea1-d0fb-4734-90c1-3cda9cd903da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindent elsöprő északi sikert hozott a Bocuse D’Or szakácsverseny szerda esti eredményhirdetése.","shortLead":"Mindent elsöprő északi sikert hozott a Bocuse D’Or szakácsverseny szerda esti eredményhirdetése.","id":"20190130_Tizenkettedik_lett_a_magyar_csapat_a_Bocuse_DOron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e155fea1-d0fb-4734-90c1-3cda9cd903da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3632252-0fcd-4ee3-876a-1ebec5e5f9d8","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Tizenkettedik_lett_a_magyar_csapat_a_Bocuse_DOron","timestamp":"2019. január. 30. 19:36","title":"Tizenkettedik lett a magyar csapat a Bocuse D’Oron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016614f6-d255-47a4-a6e7-2a26cf52f0f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután 2018 októberében kiderült, több mint 3 éven át tátongott biztonsági rés a Google+ szolgáltatásban, és több mint 50 milliió felhasználó adatai szivárogtak ki, a Google úgy döntött, bezárja a közösségi hálózatát. Most az is kiderült, erre mikor fog sor kerülni.","shortLead":"Miután 2018 októberében kiderült, több mint 3 éven át tátongott biztonsági rés a Google+ szolgáltatásban, és több mint...","id":"20190131_google_google_plus_torlese_kozossegi_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=016614f6-d255-47a4-a6e7-2a26cf52f0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b353c6cc-e88f-46d9-b96e-39833bf100f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_google_google_plus_torlese_kozossegi_oldal","timestamp":"2019. január. 31. 15:03","title":"Bemondta a Google, mikor törli végleg a Google+ szolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd2775-68df-4f64-961d-cd5c40ae79e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a villanyautóval az elmúlt időkben rengeteg kilométert tettek meg, de az akkumulátorának kapacitása ehhez képest elfogadható mértékben csökkent. ","shortLead":"Ezzel a villanyautóval az elmúlt időkben rengeteg kilométert tettek meg, de az akkumulátorának kapacitása ehhez képest...","id":"20190130_milyen_allapotban_van_egy_tesla_560_ezer_kilometer_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd2775-68df-4f64-961d-cd5c40ae79e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816df07b-63d8-4327-9255-d65b47bc2682","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_milyen_allapotban_van_egy_tesla_560_ezer_kilometer_utan","timestamp":"2019. január. 30. 17:21","title":"Milyen állapotban van egy Tesla 560 ezer kilométer után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BCE oktatója szerint a Corvinus gazdasági háttere elkerülhetetlenné teszi a hallgatói tandíjak jövőbeni emelkedését. ","shortLead":"A BCE oktatója szerint a Corvinus gazdasági háttere elkerülhetetlenné teszi a hallgatói tandíjak jövőbeni emelkedését. ","id":"20190130_Ugy_tunik_elkerulhetetlen_lesz_a_tandijemeles_a_Corvinuson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0a8a55-7605-4188-a7fc-98f62fb6851b","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Ugy_tunik_elkerulhetetlen_lesz_a_tandijemeles_a_Corvinuson","timestamp":"2019. január. 30. 07:47","title":"Úgy tűnik, elkerülhetetlen lesz a tandíjemelés a Corvinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]