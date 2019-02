Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d85d4d9f-9d18-4794-a194-603dd7f1458a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi Janus Pannonius Múzeum azt írja, bevett gyakorlat, hogy haszonbérleti szerződés keretében adnak műalkotásokat közhivatal, kulturális intézmény vagy közjogi méltóságok számára, így került a volt kulturális államtitkárhoz is tartós megőrzésre több kép. Felsorolták, melyik ez a 13 alkotás, és milyen biztosítási értékűek.","shortLead":"A pécsi Janus Pannonius Múzeum azt írja, bevett gyakorlat, hogy haszonbérleti szerződés keretében adnak műalkotásokat...","id":"20190208_13_kepet_ajandekozott_a_pecsi_muzeum_Hoppal_Peter_irodajaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d85d4d9f-9d18-4794-a194-603dd7f1458a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50144f67-f495-4b71-9af6-e1a38c0bd9fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_13_kepet_ajandekozott_a_pecsi_muzeum_Hoppal_Peter_irodajaba","timestamp":"2019. február. 08. 15:43","title":"Összesen 13 képet ajándékozott a pécsi múzeum Hoppál Péter irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utolsó zeneszámot már nem is tudták végigjátszani.","shortLead":"Az utolsó zeneszámot már nem is tudták végigjátszani.","id":"20190208_Igy_nemult_el_a_Music_FM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a5e92a-eec2-4ec7-b121-d18ce43b7da8","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Igy_nemult_el_a_Music_FM","timestamp":"2019. február. 08. 09:25","title":"Így némult el a Music FM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar fővárosban.","shortLead":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar...","id":"20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a58f3e6-1db3-4307-b2f2-9ecdec50acbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","timestamp":"2019. február. 08. 05:28","title":"A költözés miatt a CEU az MTA-val közös matematikusképzésének is lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó a nemrég elindult mélykúti gigavágóhídra koncentrál, amelyet Orbán Viktor nemrég avatott fel. Most tőle kérnek támogatást, hogy a bezárás okozta nehézségek legyőzésében segítsen. ","shortLead":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó...","id":"20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fbbb1a-e0d4-43be-911e-ef6162ee3ffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","timestamp":"2019. február. 08. 14:06","title":"Orbán Viktortól kér segítséget a polgármester a Pannon Lúd bezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d91d61-5c31-4846-9396-1240719aed9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Messze még a nyár és a szezon, de az álláshirdető oldalakon már most több balatoni ajánlat sorakozik.","shortLead":"Messze még a nyár és a szezon, de az álláshirdető oldalakon már most több balatoni ajánlat sorakozik.","id":"20190208_Mar_most_keresik_a_munkaerot_a_Balatonra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50d91d61-5c31-4846-9396-1240719aed9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea34fab-2ecb-4e3a-97b9-565cad41f1a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Mar_most_keresik_a_munkaerot_a_Balatonra","timestamp":"2019. február. 08. 05:54","title":"Már most keresik a munkaerőt a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Budapest Környéki Törvényszék nem találta bizonyítottnak, hogy a két férfi 2015 októberében különös kegyetlenséggel megölt egy mendei házaspárt. A pénteken kihirdetett ítélet nem jogerős.","shortLead":"A Budapest Környéki Törvényszék nem találta bizonyítottnak, hogy a két férfi 2015 októberében különös kegyetlenséggel...","id":"20190208_felmentes_mende_kettos_gyilkossag_vad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d489af-c429-49ec-8633-8ff7c9eb4897","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_felmentes_mende_kettos_gyilkossag_vad","timestamp":"2019. február. 08. 18:19","title":"Felmentették a mendei kettős gyilkosság vádlottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f992881c-4a79-4eaa-a24e-e3af40803b65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg, amikor a betondzsungelben üvöltetik. ","shortLead":"Főleg, amikor a betondzsungelben üvöltetik. ","id":"20190208_ford_mustang_shelby_500_gt_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f992881c-4a79-4eaa-a24e-e3af40803b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60d26e5-0c92-4c5e-945a-62855d508067","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_ford_mustang_shelby_500_gt_video","timestamp":"2019. február. 08. 14:46","title":"Kegyetlen hangja lett a legújabb Ford Mustang Shelby GT500-nak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2015-ben indított sünvédelmi program keletében minden télen búvóhelyet építenek a bécsi sünöknek, hogy legyen hol az állatoknak átvészelniük a hideg időszakot. ","shortLead":"A 2015-ben indított sünvédelmi program keletében minden télen búvóhelyet építenek a bécsi sünöknek, hogy legyen hol...","id":"20190207_Nagy_sunimento_akcio_zajlik_a_becsi_temetokben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c1ee5f-7ef3-4ca8-942a-6e070d90270b","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Nagy_sunimento_akcio_zajlik_a_becsi_temetokben","timestamp":"2019. február. 07. 14:56","title":"Nagy sünimentő akció zajlik a bécsi temetőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]