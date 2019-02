Erős és egészséges a berlini állatkert jegesmedvebocsa

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fcee80f-260b-4c69-89ad-f34a25053d56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy tanulmány arra jutott, hogy azok a nők, akik sok diétás üdítőitalt isznak, azoknál magasabb a kockázata az agyvérzésnek és a szívrohamnak. ","shortLead":"Egy tanulmány arra jutott, hogy azok a nők, akik sok diétás üdítőitalt isznak, azoknál magasabb a kockázata...","id":"20190215_Rossz_hatasa_lehet_a_tul_sok_dietas_udito_fogyasztasanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fcee80f-260b-4c69-89ad-f34a25053d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41347927-4a0e-4f4e-b91a-3844f22c419b","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Rossz_hatasa_lehet_a_tul_sok_dietas_udito_fogyasztasanak","timestamp":"2019. február. 15. 20:26","title":"Rossz hatása lehet a túl sok diétás üdítő fogyasztásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fe8a9a-0069-4a2a-b35b-bde5dd716699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint március-áprilisra lehet meg a hónapok óta ígért gazdaságvédelmi akcióterv.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint március-áprilisra lehet meg a hónapok óta ígért gazdaságvédelmi akcióterv.","id":"20190216_Varga_Mihaly_Legalabb_ket_fokozattal_kellett_volna_felminositeni_Magyarorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98fe8a9a-0069-4a2a-b35b-bde5dd716699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e2c0fc-e96d-4088-96ab-28496644bcad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190216_Varga_Mihaly_Legalabb_ket_fokozattal_kellett_volna_felminositeni_Magyarorszagot","timestamp":"2019. február. 16. 12:59","title":"Varga Mihály: Legalább két fokozattal kellett volna felminősíteni Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291f5eaf-0d06-455a-9721-011f95bc25ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtott egy gépkocsi Fejér megyében, a Szápár és Bakonycsernye közötti úton.\r

\r

","shortLead":"Lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtott egy gépkocsi Fejér megyében, a Szápár és Bakonycsernye közötti...","id":"20190217_baleset_szapar_bakonycsernye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=291f5eaf-0d06-455a-9721-011f95bc25ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4de695f-8284-4ce9-b5a2-3029d057ddab","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190217_baleset_szapar_bakonycsernye","timestamp":"2019. február. 17. 08:14","title":"Kirepült egy balesetező autóból egy fiatal lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174c70af-25a6-4eed-a7f4-f305340368a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a válasza arra is, hogy Orbán ellenségnek tartja.","shortLead":"Megvan a válasza arra is, hogy Orbán ellenségnek tartja.","id":"20190216_Timmermans_Talalkoznek_Orbannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=174c70af-25a6-4eed-a7f4-f305340368a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5185ab3e-00b8-4025-b5e0-7343f1a7f471","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Timmermans_Talalkoznek_Orbannal","timestamp":"2019. február. 16. 11:48","title":"Timmermans: \"Találkoznék Orbánnal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Valaki itt valamit nagyon elnézett.","shortLead":"Valaki itt valamit nagyon elnézett.","id":"20190217_hev_mercedes_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7825234-60c4-4369-a913-db873cdd3834","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190217_hev_mercedes_bkk","timestamp":"2019. február. 17. 09:23","title":"Fotó: a HÉV-helyett most sajnos egy Mercedes van a csepeli síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"","category":"elet","description":"Még soha nem látott halottat, főleg ilyen körülmények között, így nagyon megviselte az eset.","shortLead":"Még soha nem látott halottat, főleg ilyen körülmények között, így nagyon megviselte az eset.","id":"20190216_Valentinnapi_kirandulasra_keszult_oszlo_tetemet_talalt_a_bakonyi_erdoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3082817b-38cb-4ffb-91b8-5734f5320b2a","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Valentinnapi_kirandulasra_keszult_oszlo_tetemet_talalt_a_bakonyi_erdoben","timestamp":"2019. február. 16. 07:43","title":"Valentin-napi kirándulásra készült, oszló tetemet talált a bakonyi erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari vállalkozások bevonásával – közölte az amerikai űrkutatási hivatal igazgatója egy washingtoni sajtóbeszélgetésen.","shortLead":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari...","id":"20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7582bf-b9f7-4fda-a841-17a09a49ef82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","timestamp":"2019. február. 16. 15:03","title":"Az egy dolog, hogy a NASA mihamarabb vissza akar térni a Holdra, de ott is maradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyiek szerint mindent belep a por és a sár a naponta a falvakon átdübörgő teherautóktól. ","shortLead":"A helyiek szerint mindent belep a por és a sár a naponta a falvakon átdübörgő teherautóktól. ","id":"20190215_Meszaros_Lorinc_teherautoi_miatt_panaszkodnak_az_epulo_M8as_koruli_falvak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65668980-2cdb-4404-a7f7-82f7498560b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_Meszaros_Lorinc_teherautoi_miatt_panaszkodnak_az_epulo_M8as_koruli_falvak","timestamp":"2019. február. 15. 19:00","title":"Mészáros Lőrinc teherautói miatt panaszkodnak az épülő M8-as körüli falvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]