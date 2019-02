Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","shortLead":"Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben találta a bíróság bűnösnek a szülőket.","id":"20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c3992d-cbd8-4785-bbc8-a759d06eff0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fde1288-0387-45ff-a553-358b0de0bbab","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Majdnem_husz_evig_bortonben_maradnak_a_kislanyukat_halalra_ehezteto_szulok","timestamp":"2019. február. 20. 16:58","title":"Majdnem húsz évig börtönben maradnak a kislányukat halálra éheztető szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fac8c4-b52b-4037-80d2-0e0ced341848","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ha a klimaxról beszélünk, akkor általában ötven körüli nőkre gondolunk. A menopauzához, vagyis a menstruáció végleges elmaradásához vezető hormonális változások általában a negyvenes évek második felében kezdődnek, és az ezzel járó jellegzetes panaszok általában az ötvenes évek elején tetőznek. Viszont egyre több nőnél jelentkeznek a szokásosnál korábban ezek a változások. Olyan nőkkel beszélgettünk, akik saját magukon észlelték a korai klimax tüneteit, és elmesélték nekünk a tapasztalataikat.","shortLead":"Ha a klimaxról beszélünk, akkor általában ötven körüli nőkre gondolunk. A menopauzához, vagyis a menstruáció végleges...","id":"remifeminplus_20190212_Valtozokor_a_30as_evekben_korai_menopauza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59fac8c4-b52b-4037-80d2-0e0ced341848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c49520-3b98-403a-a040-7ee5b098e9fd","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190212_Valtozokor_a_30as_evekben_korai_menopauza","timestamp":"2019. február. 21. 07:30","title":"Minden századik nőt érint a korai klimax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"2337b29a-46b5-4dc3-98dc-07d591812131","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika Strandhäll svéd társadalombiztosítási miniszter irányába tett kijelentései miatt – közölte kedd este Pezhman Fivrin svéd külügyi szóvivő a helyi közszolgálati rádióban. A találkozó szerdán lesz.","shortLead":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika...","id":"20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b09e26-d1cd-48ac-a5de-108184acfac8","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","timestamp":"2019. február. 20. 08:41","title":"Semjén miatt bekéretik a svédek a magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kezdeti barátságból alá-fölérendeltségi viszony lett, végül az áldozat már nem is beszélgethetett mással.","shortLead":"A kezdeti barátságból alá-fölérendeltségi viszony lett, végül az áldozat már nem is beszélgethetett mással.","id":"20190221_Ugy_osszeverte_zarkatarsat_egy_elitelt_Szegeden_hogy_most_vadat_emelnek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de4657e-2de8-4141-9c3b-25c775fdf9d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Ugy_osszeverte_zarkatarsat_egy_elitelt_Szegeden_hogy_most_vadat_emelnek_ellene","timestamp":"2019. február. 21. 10:18","title":"Úgy összeverte zárkatársát egy elítélt Szegeden, hogy most vádat emelnek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most kerül bíróság elé egy két éve történt sajnálatos eset: egy iPad akkumulátora kigyulladt, a keletkezett tűz egy férfi halálát okozta, ezért perli az Apple-t az áldozat felesége.","shortLead":"Most kerül bíróság elé egy két éve történt sajnálatos eset: egy iPad akkumulátora kigyulladt, a keletkezett tűz...","id":"20190221_apple_per_kigyulladt_ipad_halaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74384da2-7ea0-45f4-8566-958f3828c5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32134fb3-abc8-48a1-b0aa-dfc51a5c8bcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_apple_per_kigyulladt_ipad_halaleset","timestamp":"2019. február. 21. 12:03","title":"Beperelte az Apple-t a feleség, akinek meghalt a férje egy kigyulladt iPad okozta tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93215013-86b7-4c57-9bf3-29f503d59324","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, ezért megszüntették a nyomozást a IX. kerületi parkolási vip-listák ügyében.","shortLead":"A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, ezért megszüntették a nyomozást a IX. kerületi parkolási vip-listák...","id":"20190220_ferencvaros_ix_kerulet_parkolasi_mutyi_vip_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93215013-86b7-4c57-9bf3-29f503d59324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c3184a-e20c-43a5-a172-f20c95e7f569","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_ferencvaros_ix_kerulet_parkolasi_mutyi_vip_lista","timestamp":"2019. február. 20. 14:19","title":"Már nem nyomoz a rendőrség a ferencvárosi VIP-lista ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön a falusi CSOK, az ötezer fő alatti településeken lehet igénybe venni, a kormány szerint semmi baj az új Soros-Juncker kampánnyal.","shortLead":"Jön a falusi CSOK, az ötezer fő alatti településeken lehet igénybe venni, a kormány szerint semmi baj az új...","id":"20190221_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5f52c4-d43d-4a60-a7f6-af0c8ae63835","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2019. február. 21. 10:24","title":"A kormány lepöckölte a Bizottság és a Néppárt kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai parlamenti választásnak még soha nem volt akkora tétje, mint az ideinek, az, hogy Magyarország a magyar embereké marad vagy másoké lesz, mondta az Országgyűlés elnöke szerdán Szolnokon.","shortLead":"Európai parlamenti választásnak még soha nem volt akkora tétje, mint az ideinek, az, hogy Magyarország a magyar...","id":"20190221_Kover_Az_ellenfel_mindenhova_beepult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fe8be7-1162-4519-94b7-36b7a94c1d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Kover_Az_ellenfel_mindenhova_beepult","timestamp":"2019. február. 21. 08:11","title":"Kövér: Az ellenfél mindenhova beépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]