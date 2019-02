Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"604f1622-c4a9-4e81-85f6-9ce86d589ced","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Növelte a bevételeit 2018-ban a BKK, több jegyet adtak el, kevesebbet pótdíjaztak, de mégis többet hajtottak be a büntetésekből tavaly, mint tavalyelőtt, pedig kevesebb ellenőrrel dolgoztak.","shortLead":"Növelte a bevételeit 2018-ban a BKK, több jegyet adtak el, kevesebbet pótdíjaztak, de mégis többet hajtottak be...","id":"20190219_24_milliardot_szedett_be_a_BKK_blicceloktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604f1622-c4a9-4e81-85f6-9ce86d589ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a5b06e-4c2b-4502-83dc-77e1f4ccbafe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_24_milliardot_szedett_be_a_BKK_blicceloktol","timestamp":"2019. február. 19. 11:57","title":"2,4 milliárd forintot szedett be a BKK a bliccelőktől tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7e779-3172-4761-84a1-6c1f1a5344f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új Lumix fényképezővel bővíti kompakt eszköztárát a Panasonic, melyek között egy egészen aprócska is helyet kapott. A TZ95 azonban csak küllemre tűnik szerénynek.","shortLead":"Két új Lumix fényképezővel bővíti kompakt eszköztárát a Panasonic, melyek között egy egészen aprócska is helyet kapott...","id":"20190219_panasonic_lumix_fz1000_ii_panasonic_lumix_tz95_kompakt_fenykezogep_panasonic_convention_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45e7e779-3172-4761-84a1-6c1f1a5344f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a611da-2c24-43a5-8d81-74be3eaba559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_panasonic_lumix_fz1000_ii_panasonic_lumix_tz95_kompakt_fenykezogep_panasonic_convention_2019","timestamp":"2019. február. 19. 11:03","title":"Kicsi a bors, de erős: megjöttek a Panasonic új fotómasinái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba21bb-7348-4516-84e5-f87fc164a7a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig teljesen ingyenes volt itt a parkolás, most jön a tesztüzem és aztán a fizetős működés.","shortLead":"Eddig teljesen ingyenes volt itt a parkolás, most jön a tesztüzem és aztán a fizetős működés.","id":"20190220_orankent_700_forint_lesz_a_parkolas_az_egyik_budapesti_bevasarlokozpontban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faba21bb-7348-4516-84e5-f87fc164a7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3144880b-f8b7-4800-92ed-85af060e4963","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_orankent_700_forint_lesz_a_parkolas_az_egyik_budapesti_bevasarlokozpontban","timestamp":"2019. február. 20. 06:41","title":"Óránként 700 forint lesz a parkolás az egyik budapesti bevásárlóközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30120b5e-2fc1-4bee-a600-e380b41a9b11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Wallace Smith Broecker amerikai geofizikus 87 éves volt. ","shortLead":"Wallace Smith Broecker amerikai geofizikus 87 éves volt. ","id":"20190219_globalis_felmelegedes_wallace_smith_broecker_geofizikus_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30120b5e-2fc1-4bee-a600-e380b41a9b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87784fd-ef45-4d87-bdb0-b6c4fc8c9b22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_globalis_felmelegedes_wallace_smith_broecker_geofizikus_gyasz","timestamp":"2019. február. 19. 11:35","title":"Meghalt a tudós, aki először figyelmeztetett a globális felmelegedés lehetőségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Több város jelezte már, hogy elindulna a 2032-es olimpiáért, de Jakarta az első, amely beadta a pályázati szándéknyilatkozatát.","shortLead":"Több város jelezte már, hogy elindulna a 2032-es olimpiáért, de Jakarta az első, amely beadta a pályázati...","id":"20190219_Az_indonez_fovaros_az_elso_hivatalos_palyazo_a_2032es_olimpiara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea5e8c-e2e7-4344-a0e8-e1499818a668","keywords":null,"link":"/sport/20190219_Az_indonez_fovaros_az_elso_hivatalos_palyazo_a_2032es_olimpiara","timestamp":"2019. február. 19. 10:59","title":"Az indonéz főváros az első hivatalos pályázó a 2032-es olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő szerint a magyarok megérdemlik a tényeket, csak nem éppen úgy, ahogy Brüsszel gondolja.\r

","shortLead":"Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő szerint a magyarok megérdemlik a tényeket, csak nem éppen úgy, ahogy Brüsszel...","id":"20190219_Kovacs_Zoltan_mar_bele_is_kotott_az_Europai_Bizottsag_nyilatkozataba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3211f5-3e6c-484a-894a-74032d55495c","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kovacs_Zoltan_mar_bele_is_kotott_az_Europai_Bizottsag_nyilatkozataba","timestamp":"2019. február. 19. 16:13","title":"A kormány már bele is kötött az Európai Bizottság állásfoglalásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi négy gyerekre is rálőtt a lakása ablakából, többeknek sérülést okozott.","shortLead":"A férfi négy gyerekre is rálőtt a lakása ablakából, többeknek sérülést okozott.","id":"20190219_buszmegallo_lovoldozes_legpuska_vademeles_fegyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a749781f-a13c-4c57-8628-95f5eef08aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_buszmegallo_lovoldozes_legpuska_vademeles_fegyhaz","timestamp":"2019. február. 19. 10:28","title":"Buszmegállóban várakozókra lövöldözött, 12 év fegyházra ítélhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6ef8e3-cbb9-42c7-9468-d09f6d788355","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg vidéken akár 100 négyzetméter feletti ingatlan is vásárolható 20 millió forintból, addig ez az összeg a fővárosban már jellemzően csak egy garzonlakásra elegendő – derül ki a Duna House elemzéséből. ","shortLead":"Míg vidéken akár 100 négyzetméter feletti ingatlan is vásárolható 20 millió forintból, addig ez az összeg a fővárosban...","id":"20190219_Van_20_millioja_lakasra_Csaknem_hatszor_nagyobbat_kap_erte_videken_mint_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f6ef8e3-cbb9-42c7-9468-d09f6d788355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846921b3-f038-436c-b3ce-733480c89248","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190219_Van_20_millioja_lakasra_Csaknem_hatszor_nagyobbat_kap_erte_videken_mint_a_fovarosban","timestamp":"2019. február. 19. 10:50","title":"Van 20 milliója lakásra? Csaknem hatszor nagyobbat kap érte vidéken, mint a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]