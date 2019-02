Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A következő két átigazolási időszakban nem szerezhetnek új játékosokat.","shortLead":"A következő két átigazolási időszakban nem szerezhetnek új játékosokat.","id":"20190222_Kizartak_a_Chelseat_az_atigazolasi_piacrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f0d944-a79a-45c9-91c0-fd57280e8163","keywords":null,"link":"/sport/20190222_Kizartak_a_Chelseat_az_atigazolasi_piacrol","timestamp":"2019. február. 22. 11:42","title":"Kizárták a Chelsea-t az átigazolási piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem ért volna be a kórházba időben a vajúdó nőt szállító autó, így rendőrautót kért meg a kispapa, hogy segítsen.","shortLead":"Már nem ért volna be a kórházba időben a vajúdó nőt szállító autó, így rendőrautót kért meg a kispapa, hogy segítsen.","id":"20190222_Szirenazo_rendorautonak_kellett_felvezetni_a_szulo_no_kocsijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd734a8a-1565-4fe5-90f1-f7ebdd0df728","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_Szirenazo_rendorautonak_kellett_felvezetni_a_szulo_no_kocsijat","timestamp":"2019. február. 22. 17:59","title":"Szirénázó rendőrautónak kellett felvezetni a szülő nő kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a legpopulistább ország 33 európai ország közül, Orbán Viktor rendszere jelentős károkat okoz a liberális demokráciának – ezek a fő megállapítása egy most közölt kutatásnak.","shortLead":"Magyarország a legpopulistább ország 33 európai ország közül, Orbán Viktor rendszere jelentős károkat okoz a liberális...","id":"20190222_Orban_populizmusa_belulrol_szamolja_fel_a_demokratikus_rendszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b97d449-431e-4af6-98e6-96cd9d1b9495","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Orban_populizmusa_belulrol_szamolja_fel_a_demokratikus_rendszert","timestamp":"2019. február. 22. 16:39","title":"Orbán populizmusa belülről számolja fel a demokratikus rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több püspök szorgalmazta a papi rendből való kizárásukat a gyermekek védelméről a Vatikánban zajló tanácskozás második napján, amelynek témája a számonkérés volt. ","shortLead":"Több püspök szorgalmazta a papi rendből való kizárásukat a gyermekek védelméről a Vatikánban zajló tanácskozás második...","id":"20190222_puspoki_tanacskozas_papi_pedofilia_kitaszitas_vatikan_ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d963878b-3356-43bd-b003-affce8248aa2","keywords":null,"link":"/elet/20190222_puspoki_tanacskozas_papi_pedofilia_kitaszitas_vatikan_ferenc_papa","timestamp":"2019. február. 22. 18:01","title":"Kitaszítanák a szexuális erőszakért elítélt papokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62c1910-c812-4667-afb5-359b4bd14a2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A korrupcióval váldolt kormány viszont csak annyit reagált: a választók döntötték el, hogy ők vezessék az országot.","shortLead":"A korrupcióval váldolt kormány viszont csak annyit reagált: a választók döntötték el, hogy ők vezessék az országot.","id":"20190222_Ezrek_koveteltek_a_kormany_lemondasat_Albaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62c1910-c812-4667-afb5-359b4bd14a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942104a4-0388-4230-81bb-7e17e30b3db0","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Ezrek_koveteltek_a_kormany_lemondasat_Albaniaban","timestamp":"2019. február. 22. 05:06","title":"Ezrek követelték a kormány lemondását Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az új cégek alapításakor oda kell figyelni a név kiválasztására is. Ennek a szabályait foglalta össze az Adózóna.","shortLead":"Az új cégek alapításakor oda kell figyelni a név kiválasztására is. Ennek a szabályait foglalta össze az Adózóna.","id":"20190221_Igy_kell_nevet_adni_a_cegnek_hogy_a_cegbirosag_ne_dobja_vissza_az_otletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b7741d-1b93-4b67-b703-ef90f246aecd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190221_Igy_kell_nevet_adni_a_cegnek_hogy_a_cegbirosag_ne_dobja_vissza_az_otletet","timestamp":"2019. február. 21. 10:31","title":"Így kell nevet adni a cégnek, hogy a cégbíróság ne dobja vissza az ötletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201908_egy_szog_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe69b8b-1b12-44c0-ac2e-49214d75a940","keywords":null,"link":"/itthon/201908_egy_szog_miatt","timestamp":"2019. február. 21. 11:15","title":"Kocsis Györgyi: „Egy szög miatt...\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első fokon három év letöltendő szabadságvesztésre ítélte Mengyi Roland korábbi fideszes országgyűlési képviselőt a Fővárosi Törvényszék. A politikust költségvetési csalással és befolyással üzérkedéssel vádolták.","shortLead":"Első fokon három év letöltendő szabadságvesztésre ítélte Mengyi Roland korábbi fideszes országgyűlési képviselőt...","id":"20190221_mengyi_roland_elsofoku_itelet_bortonbuntetes_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00f8254-062a-46ad-85a0-11a24e99821e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_mengyi_roland_elsofoku_itelet_bortonbuntetes_korrupcio","timestamp":"2019. február. 21. 09:34","title":"Három év letöltendőre ítélték a volt fideszes Mengyi Rolandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]