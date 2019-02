Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14a71a95-bbd0-4439-b4df-0524e4efa6d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család kérése volt, hogy a hegedűművész zenéjére búcsúztassák a január 20-án elhunyt producert. ","shortLead":"A család kérése volt, hogy a hegedűművész zenéjére búcsúztassák a január 20-án elhunyt producert. ","id":"20190222_Maga_Zoltan_hegedult_Andy_Vajna_Los_Angelesi_temetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14a71a95-bbd0-4439-b4df-0524e4efa6d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df707d3-40db-4849-b207-87fa4c357c06","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Maga_Zoltan_hegedult_Andy_Vajna_Los_Angelesi_temetesen","timestamp":"2019. február. 22. 08:57","title":"Mága Zoltán hegedült Andy Vajna Los Angeles-i temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddf2fe2-8d76-472a-8843-c4be4fc5c703","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A parkolóig tolt egy hajléktalant egy nyitrai áruház biztonsági őre, a rendőrök mentették meg a férfit.","shortLead":"A parkolóig tolt egy hajléktalant egy nyitrai áruház biztonsági őre, a rendőrök mentették meg a férfit.","id":"20190220_Bevasarlokocsiban_tolt_ki_a_fagyba_egy_hajlektalant_a_biztonsagi_or","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eddf2fe2-8d76-472a-8843-c4be4fc5c703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bbf6a1b-7db1-4934-b990-9f6456762be7","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Bevasarlokocsiban_tolt_ki_a_fagyba_egy_hajlektalant_a_biztonsagi_or","timestamp":"2019. február. 20. 19:27","title":"Bevásárlókocsiban tolt ki a fagyba egy hajléktalant a biztonsági őr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autóeladás története, amikor egy házaspár helyett, három nagydarab férfi jelentkezett az autóért.","shortLead":"Egy autóeladás története, amikor egy házaspár helyett, három nagydarab férfi jelentkezett az autóért.","id":"20190222_Horror_sztori_egy_hasznalt_autoval_Megszurlak_ha_nem_adod_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32c4bc5-0dbd-4ac0-b249-979de1ad1292","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_Horror_sztori_egy_hasznalt_autoval_Megszurlak_ha_nem_adod_el","timestamp":"2019. február. 22. 08:37","title":"Horrorsztori egy használt autóval: „Megszúrlak, ha nem adod el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974240dd-66ea-4fc1-ac70-0be6adad14c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A sűrű ködben láncreakciószerűen csapódtak egymásba az autók a Verona melletti A22-es autópályán. ","shortLead":"A sűrű ködben láncreakciószerűen csapódtak egymásba az autók a Verona melletti A22-es autópályán. ","id":"20190221_tomegkarambol_olaszorszag_a22_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=974240dd-66ea-4fc1-ac70-0be6adad14c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083cc12f-fd47-4dee-84e0-0e62f34b42fb","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190221_tomegkarambol_olaszorszag_a22_video","timestamp":"2019. február. 21. 14:02","title":"Videó: több mint 100 autó karambolozott egy olasz autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A befagyasztott támogatások miatt a tartalékait éli fel az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja, mondja annak igazgatója HVG-nek, és rámutat, miért fals az MTA-n leverni a rossz innovációs mutatókat, és a TK miért nem liberális fészek.","shortLead":"A befagyasztott támogatások miatt a tartalékait éli fel az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja, mondja annak...","id":"20190221_MTA_TK_Nincs_messze_amikor_tenyleg_le_kell_kapcsolni_a_villanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ae9789-ee52-4cbf-a98a-7a0e7d2c6afd","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_MTA_TK_Nincs_messze_amikor_tenyleg_le_kell_kapcsolni_a_villanyt","timestamp":"2019. február. 21. 11:53","title":"MTA TK: \"Nincs messze, amikor tényleg le kell kapcsolni a villanyt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA InSight nevű űrszonda leszállóegysége tavaly óta dolgozik a Mars felszínén, és a fúrás mellett a bolygó fontosabb időjárási paramétereit is rögzíti.","shortLead":"A NASA InSight nevű űrszonda leszállóegysége tavaly óta dolgozik a Mars felszínén, és a fúrás mellett a bolygó...","id":"20190222_nasa_mars_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082c91a4-6b09-4fa0-8c38-51bb8aba33b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_nasa_mars_idojaras","timestamp":"2019. február. 22. 17:33","title":"Kíváncsi, milyen idő van a Marson? Ezen a weboldalon megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az állami megrendeléseknek és a több eladásnak köszönhetően jó évet zárt a Magyar Telekom.","shortLead":"Az állami megrendeléseknek és a több eladásnak köszönhetően jó évet zárt a Magyar Telekom.","id":"20190220_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkorat_nott_a_Magyar_Telekom_bevetele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233685c2-e4c0-47c2-9972-12e1aa2d10ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkorat_nott_a_Magyar_Telekom_bevetele","timestamp":"2019. február. 20. 20:09","title":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a Magyar Telekom bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnökségi államtitkár szerint a venezuelai kimenekített magyarok ügyéből \"kampánytémát\" csinálni felelőtlenség, a kinti magyarok és családjuk élete a tét – és a kormány amúgy is beszélt az akcióról korábban.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnökségi államtitkár szerint a venezuelai kimenekített magyarok ügyéből \"kampánytémát\" csinálni...","id":"20190221_Venezuelai_magyarok_Orban_Balazs_szerint_a_nyilvanossag_regota_tudott_az_ugyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58d9bb-6411-43b4-b082-8852c014436b","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Venezuelai_magyarok_Orban_Balazs_szerint_a_nyilvanossag_regota_tudott_az_ugyrol","timestamp":"2019. február. 21. 14:19","title":"Venezuelai magyarok: Orbán Balázs szerint a nyilvánosság régóta tudott az ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]